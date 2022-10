Tal como estaba programado, estuvo en Tampico el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, para realizar una visita a la refinería Francisco I Madero y sostener el primer encuentro con el gobernador Américo Villarreal, causando tumultos, de ciudadanos que buscaban a toda costa saludar de mano al mandatario.

Ahí el presidente de la republica refrendo todo su apoyo al mandatario estatal, enfatizando que dentro de quince días vendría de nueva cuenta al estado con todo su gabinete, para sostener una reunión en Ciudad Victoria con Américo Villarreal para brindarle todo el apoyo federal.

Llamo mucho la atención como se desvivió el presidente en halagos para el doctor Américo Villarreal, demostrando con ello el gusto porque el Villarreal Anaya haya logra ganarle al panismo y todas sus artimañas para quedarse con la gubernatura.

Reconociendo AMLO al pueblo de Tamaulipas por ser un ejemplo al hacer valer la democracia, siendo una bendición que ganara Américo Villarreal al que calificó como un buen gobernador, es por ello que no lo piensa dejar solo en esta titánica labor, para lograr que el estado recupere su esplendor.

En su visita a la refinería de Madero, anuncio una inversión por dos mil 500 millones de pesos, que se vendrían a sumar a los ocho mil millones de pesos que ya se han invertido, que ha permitido que ahí la vaya llevando la refinería que ha llevado a procesar 105 mil barriles diarios de petróleo, como así lo presumió el presidente López Obrador.

Tras los lamentables hechos en los que perdió la vida el senador Faustino López y su esposa Pilar, Tamaulipas se perfila a unas elecciones internas, debido a que el tampiqueño era el suplente del doctor Américo Villarreal, y al asumir este la gubernatura pues el escaño queda vacío, por lo que los partidos deberán elegir quien asumirá la senaduría.

Esto ha hecho que muchos corazoncitos vuelvan a latir, sobre todo los de color guinda que al no ser aun ubicados en un cargo público en el nuevo gobierno, como sería el caso de la misma ex alcaldesa Maki Ortiz, José Ramón Gómez, Héctor Garza, Rodolfo González Valderrama, Carlos Canturosas entre otros, pero además se mencionan nombres de otros prospectos que consideran cuentan con el peso político para garantizar un buen resultado, debido a los triunfos en su haber, uno de ellos es el mismo alcalde de Matamoros Mario López, a quien lo ven con buenos ojos, por lo pronto se espera que el Senado informe al INE sobre la curul que lamentablemente quedo vacante, según informo el senador Ricardo Monreal que estuvo este fin de semana en Tamaulipas para asistir a los funerales de Faustino López y su señora esposa.

Se espera dentro de un término de tres meses la curul quedaría ocupada.

Tras de haberse cumplido con una semana de haber tomado posesión el nuevo gobierno del estado, quienes están asumiendo las principales secretarias se están encontrando con la novedad, pues de que no hay quienes les explique el estado real en las que se encuentran dichas oficinas. Cuando deberían estar al frente de las mismas en la espera de que se realice el relevo en cada una, pero una vez más quedo en evidencia la falta de transparencia de la pasada administración panista.

Y es que al igual que el ex mandatario y ahora prófugo de la justicia Francisco “N”, secretarios, subsecretarios y directores se negaron a realizar la entrega formal de sus oficinas abandonándolas, complicando el proceso de entrega recepción, en algunos casos, muy pocos por cierto, hubo a quienes obligaron a regresar para que diera explicación de que era lo que estaba heredando a la nueva administración, pero no todos los colaboradores del ex mandatario panista quisieron cooperar, obligando a los nuevos titulares a realizar evaluaciones y estrategias para no interrumpir la atención y el servicio a la ciudadanía, en lo que se revisa en lo físico los bienes con los que cuenta la administración estatal, encontrándose con situaciones fuera de lo habitual en lo que es el tema financiero, de bienes materiales e infraestructura.

Conforme se van acomodando las calabazas dentro del nuevo gobierno estatal, están surgiendo aquellas que tienen en su haber quejas y denuncias, tal es el caso del ahora Director del Cobat, Rubén Ely Ramírez Rivas, quien en su tiempo fungió como coordinador del DGETI donde fue acusado de corrupción, prepotencia y vende plazas, al grado que los docentes hasta huelga le hicieron pidiendo su salida al entonces Secretario General de Gobierno Antonio Martínez Torres.

Pero ahora Ramírez Rivas se cuela al gobierno morenista, por lo que personal del DGETI se encuentra más que enojada por el reciente nombramiento, tomando la palabra del mandatario de que se hagan denuncias de este tipo de personajes, pues que los docentes están denunciando al sujeto, cuando este apenas y recibió nombramiento.