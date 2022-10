Por David Zárate Cruz:

Este sábado pasado se fueron las esencias de quienes ocuparon la personalidad del Senador Faustino López Vargas y su esposa Pilar Hernández, al morir sus cuerpos producto de un supuesto accidente en Zacatecas; la intención de quien escribe, no es relatar tal situación, sino señalar a donde van en este momento las personas que fallecen, por lo que respecta a quienes realmente son Faustino y Pilar, les deseo suerte y un hasta luego.

En primer lugar tengo que señalar que todos quienes vivimos en la Tierra y otros Planetas en esta Tercera Dimensión, somos chispas de energía eternas, tenemos un cuerpo real similar al físico pero está compuesto de energía y es eterno, tenemos un nombre único, y cuando no estamos en cuerpos físicos estamos existiendo en la Eternidad, jamás nacemos y jamás morimos, tenemos toda la energía del Cosmos, sin embargo para poder vivir, necesitamos entrar a un cuerpo físico y ese cuerpo si es mortal, nosotros no.

En el caso de cuando el cuerpo fallece, este muere y se acaba la personalidad que teníamos en tal época, y lugar y nosotros usando el cuerpo astral nos salimos del Físico para ya no regresar a el, tal hecho se da cuando un Ángel de la Muerte (Funcionario del Gobierno de Quinta Dimensión), corta el cordón de plata que no unía a dicho cuerpo físico y por tal motivo ya no hay regreso, como si lo hay cuando salimos a “soñar” “viajar astralmente”.

Al acabarse el cuerpo físico, la chispa, sale en el cuerpo astral y entra en la Cuarta Dimensión que es El Tiempo, aquí se da un aspecto importante, cuando vivíamos en el Cuerpo Físico, todas las acciones las desarrollamos a través de la Mente, que es algo así como una computadora, y esta nada más existe en el cuerpo físico (de carne y hueso), en realidad nosotros en la Eternidad actuamos usando la conciencia, ya no hay mente y por tal motivo al dejar la vida, inmediatamente nos olvidamos de ella, aunque todo está grabado en la conciencia.

Así al entrar a la Cuarta Dimensión, nuestro Cuerpo Astral comienza a vagar o viajar como lo hacemos todos los días en el supuesto sueño, pero en este caso ordinariamente se daba que la energía provocada por el Cuerpo Etéreo (Aura), provocaba un fuerte arraigo entre las dos Dimensiones y entonces el Cuerpo Astral, que quedaba en la Cuarta Dimensión por aproximadamente tres días, precisamente tres metros arriba del Cuerpo Físico fallecido en esta Tercera Dimensión.

Posteriormente si la Chispa o sea nosotros, en estos momentos no viajábamos despiertos en los supuestos sueños, es decir, si siempre creímos que eran sueños, entonces generamos lo que se llama conciencia dormida y por tal motivo íbamos a dar a una región denominada el Bajo Astral en la Cuarta Dimensión, donde por lógica continuamos soñando, hasta que después de largo tiempo despertamos y no damos cuenta de que ya no vivimos.

En ese momento, empezamos a usar la conciencia nuevamente y por lo regular o pedimos ayuda y nos vamos directamente a un Planeta cercano al Sol Alcione, este Sol es la capital de nuestro Sistema Sideral de Alcione, nuestro Sol Ors gira alrededor de este, al igual que otros seis Soles, y ahí tenemos que acudir al Juzgado del Karma, donde los Jueces van a decidir nuestra vida futura, con base en tres aspectos principales, tener o no cuerpos especiales para Cuarta Dimensión, tener o no energía negativa y haber hecho sacrificio por la humanidad.

Normalmente se da el caso, de que, quien aciden al Juzgado del Karma, no tiene cuerpos especiales de Cuarta Dimensión y por tal motivo deben regresar a la Tercera Dimensión; además no han cumplido su ciclo de 108 vidas físicas y deben regresar a vivir su siguiente vida, la cual se va a definir en base a las acciones negativas o positivas de todas las vidas pasadas, y así los Jueces del Karma nos sentencian dándonos un nuevo Destino, ante lo cual tenemos que acudir a la Oficina del Zodiaco.

Así en dicha oficina, se cumple la sentencia del Juzgado del Karma, y se nos otorga una nueva vida, por lo que vamos a entrar a un nuevo cuerpo físico, y el Destino se fija precisamente por el segundo, minuto hora día y lugar donde vamos a nacer; así un Ángel de la Vida, funcionario del Juzgado del Karma, nos auxilia trayéndonos de la Cuarta a la Tercera Dimensión y nos mete en el Cuerpo Físico del bebe precisamente al momento que da la primera respiración.

Es importante señalar que el cuerpo del bebe dentro de la madre tiene vida vegetal, si está vivo, pero no tiene la chispa, esta entra al momento de nacer, y a partir de ahí nace la personalidad o sea nosotros, dentro de un Cuerpo Físico Nuevo y ese bebe tiene 100 por ciento de conciencia despierta, esta se va cerrando (durmiendo), al paso de los años y a los siete años se cierra, porque ahora estamos usando la mente del nuevo cuerpo físico, y es que así nos han engañado desde hace miles de años para usar la mente y no la conciencia.

Pero ahora, a partir del año 2012, estamos viviendo una situación Especial, porque a partir de esa fecha entramos en una zona espacial dentro de nuestro Sistema Sideral de Alcione, conocida como zona de luz, que se caracteriza por el hecho de que el Sol Alcione envía más fuerte su energía solar y va a llegar un momento posiblemente el año 2050 que va a llegar al cien por ciento.

Nuestro Sistema Solar de Ors, en el año 2012, salió de la región espacial de nuestro Sistema Sideral de Alcione, conocida como zona obscura, entro a la zona de luz; en la zona obscura la energía del sol Alcione llega con menos del 50 por ciento y ahí vivíamos con cuerpos en base a un ADN de carbono, que son los que actualmente usamos, pero en la zona de luz, para acoplarnos a la energía solar, necesitamos cuerpos con base en un ADN de silicio, todos los niños nacidos a partir del 2012 ya lo traen.

Pero ese cuerpo de ADN de Silicio debe de ser creado por nosotros en base a la alimentación y el ejercicio y dicho cuerpo debe tener esa energía también en el Cuerpo Astral, la comida debe ser principalmente solar, o sea la frutas y todo lo que da la tierra y no comer nada animal, no comer gluten, trigo, azúcar, aceite normal (debe ser de oliva), pues las chispas de los niños que nacieron después del 2012, traen ese cuerpo.

Esas chispas, vienen de planetas de zona de luz, o sea ya no vienen de aquí de la Tierra, ni de los Soles de zona obscura, esos niños traen mucha energía positiva, mucha mayor inteligencia y conciencia que nosotros, y ellos al llegar a la edad adulta, después del año 2030, van a cambiar todo, los gobiernos, trabajo, convivencia social hacia lo positivo, de ahí el engaño de los negativos y satánicos actuales de la Tierra, con la agenda ONU 2030, el coronavirus y otros.

Entonces, las chispas que dejan el cuerpo físico, porque este muere, en este momento no siguen el proceso de entrar en la región del Bajo Astral de la Cuarta Dimensión y acudir al Juzgado del Karma, porque no tiene caso, al o tener cuerpos de silicio no pueden regresar a los planetas que entraron a la zona de Luz, ya que no resisten la energía solar con sus cuerpos de carbono y por tal motivo, el Gobierno de nuestra Galaxia Vía Láctea, emitió un decreto de Dispensación para el Sistema Sideral de Alcione.

Este consiste, en que todas las chispas que dejan el cuerpo físico por muerte, de inmediato entran a un cuerpo físico en planetas de zona obscura, donde la vida es similar a la que existía en la Tierra hasta el año 2012 y después seguirán el proceso normal Cósmico; de hecho en estos momento Demonios, extraterrestres negativos y personas con cuerpo de carbono que viven en la Tierra, se tiene que ir a planetas de zona obscura.

Las chispas que están entrando en los niños nacidos después del 2012, son seres altamente positivos, ya no hay demonios, ni extraterrestres negativos, ni personas negativas o satánicas; después del año 2050, la Tierra será un planeta cien por ciento positivo, al igual que los demás planetas que están en soles de zona de luz, entonces se convivirá con gente de dimensiones superiores, extraterrestres positivos, gente que vive en el centro de la Tierra, con gnomos, silfos, salamandras y ondinas.

Así las cosas, las chispas de quienes fueron Faustino y Pilar, ya son bebes en un planeta de zona obscura, similar a la Tierra, ahí seguirán su proceso eterno, al igual que todos los que están y han fallecido en este tiempo, por lo que no momento de tristeza por ellos, sino de alegría, porque ya están viviendo, como bebes y ese es el futuro de la mayoría de los terrícolas actuales, solo muy pocos regresaran a la Tierra, los que hayan creado cuerpos de silicio.