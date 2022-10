Termino la pesadilla para las y los tamaulipecos, con grandes expectativas de lo que pueda lograr el nuevo gobernador Américo Villarreal,, quien ya lo ha dicho no se utilizara los grupos policiacos para perseguir o despojar a los ciudadanos, con promesas de trabajar por sacar a Tamaulipas del pozo donde lo dejo ahora ex gobernador vacuno, quien simplemente se negó a darle la cara a los tamaulipecos y al que sería su relevo, el que sufrió de la guerra sucia orquestada por quien ahora se esconde, dicen que en Dallas, Texas o Canadá, el reynosense que gritaba un valor y unas agallas que solo eran bravuconadas.

Pasada la euforia del cambio en la gubernatura con la llegada del doctor Américo Villarreal, en las dependencias estatales están de vuelta a la realidad, al reflejarse la situación en la que se encuentran las diversas oficinas, el desastre que el ahora ex gobernador panista las dejo inmersas.

Hay denuncias de que hasta los CPU de las oficinas de Gobierno de Tamaulipas fueron extraídas, al igual cajas con documentación por lo que se iniciara una intensa revisión para detectar todas esas faltantes, con el fin de dar con los responsables y por consecuencia aplicarles la ley.

En lo que fueron los últimos días del gobierno panista, y los primeros minutos del nuevo gobierno estatal, se estuvo recibieron información sobre esta situación que estaba ocurriendo en las oficinas del gobierno, sobre todo en la antigua y nueva torre de Gobierno

Por cierto, nunca antes se había visto un recibimiento tan eufórico a un nuevo mandatario, como ocurrió esta mañana con el doctor Américo Villarreal, quien fue recibido por los empleados con grandes porras, con un largo aplauso da a entender el beneplácito que les causa que el morenista sea el nuevo gobernador, el cual volvió a refrendar que va a hacer cosas buenas por Tamaulipas.

Y es que la promesa en campaña de que sus derechos serán respetados, además de que su labor será dignificada por el nuevo mandatario, es que tiene más que contentos a los burócratas estatales, que ya no veían la hora porque el gobierno azul llegara a su fin.

En horas de la mañana el gobernador Américo Villarreal encabezo su primera ceremonia de honores a la bandera, y fue ante la estructura educativa, el mandatario pidió unir esfuerzos a fin de combatir el rezago educativo, en infraestructura y equipamiento que existe en este sector.

Vaya excusa más tonta dio quien hasta el viernes fue gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca ya que vía redes sociales, justificó su ausencia a la toma de protesta de Américo Villarreal, asegurando que como no fue requerido pues él no asistió, claro que esto le genero una lluvia de críticas, que a sabiendas del elevado ego del ahora ex mandatario, pues su ausencia más bien seria para evitar la ola de abucheos que se habría llevado luego de la guerra sucia que orquesto a su sucesor.

Mientras tanto, panistas que aún se encuentran en las Comapas y la Junta de Aguas saben que sus horas en dichos cargos están contadas, y que según sus propias palabras los morenistas tienen todo a su favor para recuperar el control de estas oficinas. Por lo que están resignados estarían preparando sus cajas con sus respectivas chivas, ya que dentro de poco estarán haciendo lo mismo que su ahora ex jefe, y aunque no quieran estarán diciendo adiós a esa chambita, algunas de ellas hasta inventadas para tenerlos en la nomina

En tanto, en Matamoros el alcalde Mario López se prepara para asistir este martes a un encuentro con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar ante el cual hará la presentación de importantes proyectos para Matamoros, como el paquete integral de agua, drenaje y saneamiento por un monto de 80 millones de dólares.

Además de plantear temas binacionales como lo relacionado con los parques y la Avenida de Las Américas, según informo a los medios de comunicación, ante los que asevero el edil que el municipio tiene un avance en las gestiones ante el NADBANK sobre el paquete integral, pero con el apoyo de la Embajada y el Consulado, al ser parte del Consejo de la esta institución, se puedan lograr se pueda aprobar este recurso de los 80 millones de dólares.