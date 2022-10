En medio de miles de gargantas que vitoreaban su asunción como mandatario estatal, de decenas de proyectos por realizar y un futuro esperanzador, se dio la toma de protesta de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA como Gobernador del Estado, quien fuera arropado por decenas de gobernadores de otros estados y de encumbrados personajes de la vida política nacional.

Como representante personal del presidente de la nación ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR estuvo el Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ.

En su discurso VILLARREAL ANAYA fue claro y contundente en asegurar que habrá mejores condiciones de vida sobre todo para los que menos tienen, los rubros de educación, seguridad, medio ambiente y salud por ejemplo el mandatario estatal resaltó que se eficientizaran de manera absoluta todos los servicios con la finalidad de apoyar a todos, nadie habrá de quedarse sin recibir atención médica por ejemplo refirió el gobernador.

En otra parte de su participación dejó muy en claro que habrá de revisarse minuciosamente la actuación de los pasados funcionarios, y quienes hayan hecho mal su trabajo tendrán que enfrentar a las autoridades fiscalizadoras y de justicia para que responda por el mal uso de sus responsabilidades.

Aprovecho para mencionar que llegó el momento de un verdadero cambio de dejar atrás todas las atrocidades y mal gobierno que en lugar de incentivar para bien a la ciudadanía se utilizó el poder para cometer toda clase de irregularidades.

Destacable la presencia del canciller MARCELO EBRARD y la Jefa de Gobierno de la Cdmx CLAUDIA SHEINBAUM quien junto al Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ formar el trío de presidenciales llamadas coloquialmente “corcholatas” quienes fueron abiertamente vitoreados por los miles de asistentes, sobre todo la dama en mención quien sin duda sigue siendo la favorita para suceder a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

En tanto pese a saber perfectamente que no encaja en absolutamente nada en la naciente administración estatal encabezada por el Gobernador de Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el Fiscal General Estatal IRVING BARRIOS MOJICA manifestó que por mandato constitucional por parte del Congreso Estatal durará en el cargo siete años postura que lo orillo a ensalzar que aún le queda mucho trabajo por hacer en el referida dependencia.

Al respecto se dice que su salida no habrá de durar mucho habida cuenta que no aguantara al ser señalado como el brazo ejecutor en contra de políticos y funcionarios incómodos de la pasada administración estatal a cargo del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, incluso, se comenta que mucho tuvo que ver en el terror judicial que provocó en contra de colaboradores cercanos del ahora gobernador del estado incluido a él y su familia.

Todo ello ocurre pese a que el mentado fiscal a través de las redes sociales felicito y deseo éxito en su encomienda a la Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

En tanto en círculos cercanos al poder trasciende la posible creación de una fiscalía general adjunta que contaría con todo el peso dentro del marco de la ley esto, con el ánimo de restar e ignorar lo que en su función pudiera hacer el actual fiscal del ex gobierno panista.

No imaginamos si esto llegara a pasar que todo el aparato del poder judicial con todo lo que ello signifique no pele, involucre o tome en cuenta a IRVING BARRIOS en cualquiera de sus intervenciones u órdenes, sin duda que sería lastimoso y vergonzoso encontrarse en una situación de esta naturaleza, al tiempo.

En medio de todo esto luego de haber dejado el cargo como Gobernador del Estado y de ser el único ex mandatario estatal en no acudir a entregar la estafeta de un nuevo gobernante del estado, poco se sabía del paradero de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien como bien se sabe enfrenta y es señalado de cometer diversos delitos por lo que existe en su contra una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República.

Tal vez por este motivo no está contemplada su participación en la pasarela política del PAN con clara miras a buscar el o la candidata a la presidencia por dicho partido en el 2024.

Los que están y asistiran al también denominado Foro Ciudadano “Cambiemos Mexico, Si hay de otra” son los gobernadores MARU CAMPOS, de Chihuahua, Mauricio Vila de Yucatán, el ex gobernador de Guanajuato JUAN CARLOS ROMERO HICKS y el titular de la mesa directiva de la Cámara de Diputados SANTIAGO CREEL MIRANDA, entre otros.

El hecho llama la atención habida cuenta que GARCÍA CABEZA DE VACA en uno de sus últimos videos aún como gobernador del estado, aseguró que lo volverían a ver pronto, en clara alusión a su ilusión de convertirse en candidato de acción nacional a la presidencia de México, del propio partido o cuando menos en algún cargo dentro de la estructura del partido a nivel nacional, así las cosas.

