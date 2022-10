Literal: El Hospital General de Cd. Victoria «Dr. Norberto Treviño Zapata» en este primer semana de nuevo gobierno arranca con una nociva plaga de cucarachas. Plaa que nos reportan tampoco es nueva. «Tiene como tres años esa plaga, vienen a fumigar pero o las cucarachas estas tienen ya una gran resistencia, o bien fumigaban con agua, para robarse el dinero», nos reporta una enfermera.

Y agrega: «Cabeza de Vaca y la doctora Gloria Molina dejaron al hospital hecho un desastre. Si un paciente entra a quirofano la familia tiene que traernos el material quírurgico. Lo basico tiene un costo de 170 pesos. No hay vendas, no hay ningún medicamento. Ya no se agendan cirugias. Solo para casos de mucha emergencia tenemos material para suturar. ¿Los elevadores? Nombre, funcionan muy mal. Las puertas se quedan abiertas».

Por cierto que se me comentó que precisamente la mañana de este domingo 2 de octubre a las 9:30 llegó al hospital el nuevo secretario de salud

Dr. Vicente Joel Hernández Navarro. Llegó solo, sin guaruras, vestia una camisa blanca de mana larga. Recorrió el hospital durante una hora.

Un desastre lo que dejó la chipaneca Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa.

Cabeza de Vaca llegó al poder pero nunca destinó recursos adecuados para el Hospital General.

Dos.- ¿En que estado encuentra el doctor Américo Villarreal Anaya las diversas instancias gubernamenales. Con el paso de los dias nos daremos cuenta. Lo que antemano sabemos– igual no es cierto– es que en el Tribunal de Justicia Laboral desaparecieron miles de expedientes de casos de demandas laborales contra Gobierno del Estado y en concreto contra la Secretaria de Educación.

En lo referente a la Policia Estatal Tamaulipas vale decir que con el paso de los meses y los años del gobierno cabecista se convirtió en una corporación de asaltantes con uniforme de policía. Hay indicios que la corporación va desaparecer. Esperemos que la nueva «Guardia Tamaulipas» haga buen trabajo de seleccIón de personal. Y que los polis asaltantes se vayan a asaltar, pero a sin uniforme.

Tres.- Este fin de semana el alcalde Eduardo Gattás Baéz cumplió justo un año de estar al frente de los destinos de Ciudad Victoria. Gattás dice estar contento pero no satisfecho con los logros obtenidos. Lo cierto es que todo se alinea a favor de nuestra Ciudad Victoria: tenemos gobierno municipal morenista, gobierno estatal morenista y gobierno federal morenista.

Tiene ya que irle mejor a Victoria. Vale decir que hay avances que están a la vista de todos, hay dialogo con la gente en los recorridos por colonias y comunidades rurales, así como con organizaciones del sector social, empresarial y educativo.

En este primer año de gobierno municipal se realizó una inversión de más de 158 millones de pesos, de los cuales destino 129 a contratos de trabajo, y dispone de 29 millones más por ejercer, lo que representa un incremento del 76 por ciento respecto al ejercicio inmediato anterior.

Por ejemplo en lo que respecta al servicio de limpieza, el gobierno de Lalo Gattás recibió 6 camiones recolectores funcionando que eran insuficientes para atender las necesidades que requiere Victoria; hoy el Gobierno Municipal cuenta con 25 unidades, con los cuales se han recolectado 95 mil toneladas de basura en este periodo.

Hay mucho por hacer, pero es favorable que tenemos un alcalde que tiene una excelente comunicación con el nuevo Gobernador. NOS VEMOS.