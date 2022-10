A la ceremonia de toma de posesión de Américo Villarreal Anaya como gobernador constitucional de Tamaulipas asistieron varios invitados especiales, como fue el caso del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien señaló que en cualquier momento se puede cumplir con la orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ahora exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca porque dejó tener el fuero constitucional desde el pasado 1° de octubre.

Nieto Castillo recordó que la FGR investiga al exmandatario tamaulipeco por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, cuyos cargos siguen vigentes para proceder en forma inmediata en caso de tener pruebas bien sustentadas.

Nadie sabe el paradero de García Cabeza de Vaca, como expresó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, quien tuvo la representación del presidente López Obrador en la ceremonia de toma de posesión de Villarreal Anaya del pasado sábado en el Congreso Local.

Algunas versiones que circulan en las redes sociales señalan que el exmandatario tamaulipeco se encuentra en los Estados Unidos, puesto que tiene nacionalidad americana, además de que contrató recientemente al abogado Javier Coello Trejo, especialista en defender a exgobernadores con problemas legales para tratar de eludir la embestida que supuestamente tiene preparada la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero.

Y como en otras ceremonias de toma de posesión de gobernadoras y gobernadores surgidos de las filas de Morena, entre los invitados especiales estuvieron presentes Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón y el titular de la Segob, el tabasqueño López Hernández, quienes ahora son identificados como las “corcholatas” de López Obrador.

En el recinto ferial de Ciudad Victoria se registró un duelo de porras de los simpatizantes de cada una de las “corcholatas”, incluso fueron muy solicitados para tomarse fotos o selfies, sin embargo, hubo ausencias que perfilan una ruptura interna en Morena, como fue el caso del senador Ricardo Monreal Ávila, quien supuestamente no fue invitado a la toma de posesión de Villarreal Anaya.

El duelo de porras favoreció a la señora Sheinbaum Pardo, según varios asistentes al recinto ferial, por lo que muchos creen que será la candidata de Morena en la elección presidencial del 2024, sobre todo por el trato que le da el presidente López Obrador.

No debemos olvidar que existe un pacto de no agresión entre Monreal Ávila y Ebrard Casaubón que se concretó en marzo del 2021 durante una reunión en Zacatecas, por lo que no se descarta la posibilidad de que ambos operen para que la señora Sheinbaum Pardo no sea impuesta por medio de la consulta que propone López Obrador como método de elección del candidato o de la candidata de Morena para la elección presidencial del 2024.

Otro de los invitados especiales que acaparó la atención de la opinión pública fue el célebre gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien declaró que el trasvase de agua de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez es competencia exclusiva de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que encabeza Germán Martínez Santoyo.

El mandatario neolonés se había mostrado renuente a cumplir con el compromiso del trasvase de agua que hay entre Tamaulipas y Nuevo León desde hace varios años, incluso difundió varios spots por redes sociales en donde señalaba que defendería con todo el agua de Nuevo León.

Ahora que cambio de opinión se espera que la Conagua realice el trasvase de 180 millones de metros cúbicos de agua de la presa El Cuchillo en Nuevo León a la presa Marte R. Gómez en Tamaulipas.

Por otra parte, pero sin dejar el tema de la nueva administración estatal, el gobernador Villarreal Anaya extendió los nombramientos a sus más cercanos colaboradores, como es el caso de Héctor Joel Villegas González y Tania Gisela Contreras López, quienes son fueron designados Secretario General de Gobierno y titular de la Consejería Jurídica, respectivamente.

También recibieron sus nombramientos el doctor Vicente Joel Hernández Navarro, el contador Jesús Lavín Verástegui y la licenciada Lucía Aíme Castillo Pastor, quienes se hicieron cargo de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Educación, respectivamente.

De igual forma, la contadora Adriana Lozano Rodríguez asumió la Secretaría de Finanzas, el ingeniero Pedro Cepeda Anaya se hizo cargo de la Secretaría de Obras Públicas, el médico veterinario Dámaso Anaya Alvarado está al frente de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Asimismo, la licenciada Verónica Adriana Aguirre de los Santos tiene a su cargo la Secretaría de Bienestar Social, la arquitecta Karina Lizeth Saldívar Lartigue asumió la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la licenciada Norma Angélica Pedraza Meno es la nueva titular de la Contraloría General del Estado.

La designación que más ha causado controversia fue la del general Sergio Hernando Chávez García como Secretario de Seguridad Pública, debido a que se privilegia la presencia militar en lugar de policías de carrera, como es el caso de Oscar Alberto Aparicio Avendaño, quien había nominado en un principio por el gobernador Villarreal Anaya.

De nada sirvió la recomendación del Jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch para que se quedara Aparicio Avendaño en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Correo electrónico: [email protected]