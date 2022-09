Se les acabó el corrido. Falta menos de una semana para que termine la pesadilla que vivió Tamaulipas en los últimos seis años. Una administración fallida que debe quedar en la memoria de las generaciones futuras y de la historia, para siempre.

No tanto recordar la negra noche panista, sino para no cometer los mismos errores. Alguien dijo –acertadamente- que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y es lo que los tamaulipecos no queremos volver a vivir.

Cuando por conveniencia esa historia se pierde, los pueblos deben regresar la vista hacia su pasado para rectificar y tomar el camino correcto, que es el caso de los tamaulipecos.

Urge que los historiadores políticos escriban y dejen plasmado el guión completo sobre el sexenio fallido.

El túnel fue demasiado largo y lleno de obstáculos, con acoso, persecuciones, cárcel y muertos, amén del saqueo del presupuesto, pero la luz apareció representada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional con la esperanza de un mejor futuro para “la región que palpita a la margen del río”.

Los corruptos no se quieren ir, pero esta será la última quincena que la mayoría cobren. El resto irán cayendo uno a uno.

Solo falta un tramo para dar paso al amanecer por el que votaron las mayorías el cinco de junio pese a las presiones y amenazas, compra del sufragio, órdenes de aprehensión y cuanta maldad se les ocurrió a los azules.

Ese pedazo por recorrer es la resolución final de un TRIFE que retrasa el veredicto sin decir los por qués. Para los actores de la 4T, el poder corruptor del cabecismo llegó a las altas esferas del órgano jurisdiccional, donde con chequeras rebosantes “meditan” en dar revés a la decisión soberana del respetable.

En concreto es el expediente 101 vía controversia constitucional, promovido por Luis Tomás Vanoye Carmona a nombre del PAN, en que combate la resolución del TRIELTAM que a su vez le dio la razón al Instituto Electoral de entregar constancia de mayoría a Américo Villarreal como ganador de la elección.

Tal recurso llegó a segunda instancia desde el 23 de agosto. El presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, turnó el expediente al magistrado José Luis Vargas Valdez, señalado en el pasado reciente por enriquecimiento ilícito por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Después de un mes de archivada la carpeta, Vargas le agrega un primer acuerdo con fecha 22 de septiembre a las 23:45 horas.

Como quien dice, no tiene intención de elaborar el proyecto antes de la fecha crítica, la medianoche del 30 de septiembre.

Acordó agregar al expediente los escritos de fecha 9, 14, 19 y 20 de septiembre enviados por Vanoye Carmona, representante propietario del PAN ante el Instituto Electoral, “a través de los cuales realiza diversas manifestaciones y presenta lo que denomina pruebas supervenientes en el juicio”.

Igual un mes después, da entrada a los escritos de Eduardo Govea Orozco, representante del tercero interesado, en este caso la candidatura común Juntos Hacemos Historia, y Arcenio Ortega Lozano, representante del Partido del Trabajo.

El expediente duró un mes archivado en el cajón de Vargas, en tanto en Tamaulipas las opiniones dan por hecho que el Tribunal no se mueve porque el PAN-gobierno estatal “salpicó” a los magistrados para que procedan a la anulación de los comicios.

Luego de los señalamientos de haber sido “arreglado” y tratar de convencer a sus compañeros para darle “garrotazo” a Morena, la tarde noche del sábado Reyes mandó publicar un boletín de prensa a nombre del TRIFE, en que sin mencionarlo por su nombre, dice que el culpable es Vargas por no haber cerrado instrucción.

Los abogados de Américo Villarreal consideran que es una maniobra para que, el panismo, aporte “pruebas” del escándalo de falsificaciones y mentiras en que relacionan a la familia del AVA con criminales.

¿Cuándo llevarán el expediente a pleno? No en la sesión del 28 del presente porque ya agendaron 78 temas junto con cuatro jurisprudencias.

Con ello, a Vargas le quedarán dos días para decir que la chamba está concluida, y hasta es posible que no publique por anticipado el proyecto de resolución, tal y como lo hizo el propio Reyes Rodríguez cuando su ponencia manejó las elecciones en Aguascalientes y Durango.

El argumento de Mondragón: “La magistratura instructora no ha distribuido el proyecto de sentencia, por lo que la presidencia de la Sala Superior no puede instruir que se liste para sesión pública”.

Vargas es el trabuco. Fue destituido el año anterior como jefe del TRIFE, bajo sospecha de recibir depósitos millonarios en sus cuentas personales.

La clase política estatal está centrada en la resolución ¿cuánto más esperar?. La campana sonará a las doce de la noche del día 30. Al siguiente rendirá protesta AVA como primer Gobernador de la 4T.

En tanto, hay quienes señalan aparentes motivos del columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, al haberse prestado como instrumento del cabecismo para publicar falsedades en contra de Morena y AVA: Tiene relación con Tamaulipas por su amiga Mónica Garza, de Reynosa, hija de Manuel Garza González, aquel que perdió la candidatura del PRI al gobierno a manos de Américo Villarreal Guerra ¿será?. Pendientes del tema.