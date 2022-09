A finales del siglo pasado la invención del internet ha cambiado muchos aspectos de la vida mundial, aunque muchos lo simplificamos a un teléfono celular o una computadora, pero sin tomar en cuenta aquellos adjetivos que le señalaron como la autopista de la información.

Internet enseñó a los comunicólogos a usar y explotar las herramientas que ofertan las diferentes plataformas para divulgar lo mismo verdades que mentiras, cada una con la intención de persuadir al público meta.

En este sentido nace la Guerra Mediática que se vuelve el bombardeo contemporáneo de la información, por lo que especialistas en comunicación explotan sin misericordia, con tal de hacer llegar los mensajes y lograr objetivos.

Tamaulipas en el plano nacional, desde por lo menos hace 4 años, ha sido centro de información para la república, los vecinos gringos y el contexto mundial, además claro para los mismos coterráneos tamaulipecos.

Esta última semana de septiembre, una de las noticias importantes para el estado, hablan del proyecto de dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en favor de ratificar el triunfo en las urnas del Dr. Américo Villarreal Anaya para el período constitucional de 2022 al 2028.

Voces no oficiales hablan de que la votación final entre los magistrados del TEPJF, se calcula será hasta las 22:00 hrs., del viernes 30 y que además no se dará debate. Rumores no confirmados hablan de que cuatro de los magistrados han señalado su inclinación a favor del Dr. Villarreal Anaya. Sin embargo, seis magistrados dicen se manifestarán hasta el último momento.

Desde los primeros minutos de este lunes, Twitter publicó la relación de funcionarios que formarán el Gabinete del Dr. Américo Villarreal, notándose que varios de los nombres que se manejan en esta lista de mujeres y hombres, son conocidos por la población.

Lic. Héctor Joel Villegas, ocupará el cargo de secretario General de Gobierno. Es Lic. En Comercio Internacional, fue Jefe de Sección de Especialistas Hacendarios del Sistema de Administración Tributaria, de SHyCP, Diputación Federal, Presidente Municipal de Río Bravo 2021-2024.

Mtra. Tania Gisela Contreras López, directora Jurídico de la Oficina Del Gobernador. Egresada de la UAT, con Maestría en Derecho Constitucional; Derecho Parlamentario; y Derecho Electoral. Se ha desempeñado en el Gobierno de Tamaulipas, Procuraduría de Justicia del Estado, Congreso Local en las Legislaturas 60 y 61, Consejera Electoral y Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas.

El nuevo secretario de la Administración será el Dr. Jesús Lavín Verástegui, con estudios en Contaduría, Maestro en Finanzas y Doctor en Ciencias de la Administración. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Profesor Emérito de la UAT. Experiencia en el sector privado y público, como subdirector Administrativo del Hospital General Dr. Norberto Treviño Zapata de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Subsecretario de la Contraloría del Estado de Tamaulipas, Director de Unidad de Control de Gasto Corriente, Subdirector de Secretaría de Servicios Administrativos. Director de la Facultad de Comercio Victoria y Director del Centro de Innovación Tecnológica y Transferencia del Conocimiento de la UAT. También es Profesor de carrera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La lista es de 15 personajes, por lo que el espacio es reducido para escribir un currílulum mínimo es prácticamente imposible. Sin embargo, señalo por lo menos el nombre del quienes se dieron a conocer. La C.P. Adriana Lozano Rodríguez será nombrada como Secretaria de Finanzas; Ing. Pedro Cepeda Anaya, Secretario de Obras Públicas.

La Dra. Lucia Aimé Castillo Pastor, es nombrada Secretaria de Educación; el Mtro. y Oscar Alberto Aparicio Avendaño, Secretario De Seguridad Pública; Verónica Adriana Aguirre De Los Santos será la nueva Secretaria de Bienestar.

El MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado fue nombrado como Secretario de Desarrollo Rural; Lic. Olga Patricia Sosa Ruiz, Secretaria de Trabajo y Previsión Social; el Dr. Vicente Joel Hernández Navarro será el secretario de Salud.

La Arq. Karina Lizeth Saldívar Lartigue, será la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; la Lic. Ninfa Cantú Deandar, secretaria de Económica; la Dra. Norma Angélica Pedraza Melo, se desempeñará como Contralora General y Geancarlo Boneta Cavazos como director del DIF Tamaulipas.