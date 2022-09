UNO. – Aun cuando la modalidad de elección del nuevo dirigente de la sección 30 corresponde solo a los maestros hay quien, por sus intereses políticos, personales, o de grupo, quiere interferir en las decisiones y derecho que solo tienen los trabajadores de la educación e incluso hay quienes sudan calenturas ajenas sin tener nada que ver con el SNTE, no tienen ni la plaza Hidalgo, para acabar pronto y como la semilla del tomate ya vienen adentro, aun cuando no sirvan para nada.

El liderazgo y el trabajo de gestión está y se ubica en cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, no sólo en Rigoberto Guevara, y hay desde los titulares de cada nivel hasta los encargados de resolver las necesidades primordiales de los trabajadores de base, como el de vivienda, por mencionar un caso, más claro, las broncas son de todos, no solo del líder, no sólo del secretario general.

Para muchos resulta muy fácil lavarse las manos y aun cuando todavía ni hay convocatoria, todos y cada uno de los interesados empezaron a hacer su precampaña, disque porque la elección será diferente, eso desato las pasiones de mirones e interesados en resolver problemas personales y desde ahora marcan su preferencia hacia uno u otro suspirante, pese a que no son tiempos electorales.

El hecho es que, no hay convocatoria y a pesar de las grillas baratas que se quieren hacer hacia la dirigencia seccional, José Rigoberto Guevara hace lo que le corresponde defender los derechos de los trabajadores y velar por las prestaciones de los mismos.

La elección que vendrá en los próximos meses, es solo eso una elección de los maestros para elegir a su nuevo líder, insisto, líder que emergerá de la voluntad del magisterio, no del capricho de unos cuantos y menos será alguien que en lugar de generar unión genere conflicto y encono que solo perjudique a la escuela pública y a los mismos trabajadores de la educación y por lo pronto, ni convocatoria mucho menos candidatos.

DOS. -Vaya que la semana entrante será muy movida en lo que a política se refiere y es que este fin de semana circula en las redes documento en el que se convocó a las Asociaciones civiles, abogados, profesionistas, empresas, delegados y comisariados ejidales, deportistas y en si al pueblo en general a signar una carta de apoyo a favor del Gobernador Electo Américo Villarreal Anaya.

Aunque sin nombre alguno, y solamente con el dato de ser ciudadanos, la convocatoria se hizo para este viernes 23 de septiembre en la plaza Juárez del 25 Hidalgo, desde las 13 horas y fue muy concurrida, seguramente se ampliará hasta el fin de semana, porque el número de asistentes es elevado, cuentan.

Lo cierto es que los días por venir estarán muy convulsionados y como dice mi madre, ojalá reine la paz en todos y en todo, porque lo que menos se quiere es violencia y generar incertidumbre en todos los aspectos.

TRES. – Y como se lo adelante el rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos, Rector dio por terminada la gira Conecta, en el municipio fronterizo de Nuevo Laredo.

La gira de trabajo que se realizó a lo largo de una semana en varias sedes de la UAT tiene como finalidad estrechar los vínculos académicos y establecer con los sectores productivos y sociales, una agenda conjunta que permita contribuir al desarrollo regional de la entidad, visión que impulsa el rector Mendoza Cavazos.

“Hoy cerramos esta gran gira Conecta 2022, y nos llena de satisfacción tener la oportunidad de intercambiar ideas con los diferentes empresarios y directivos del sector productivo de nuestro estado”, dijo el rector de la UAT, a quienes se reunieron en el gimnasio de esa casa de estudios.

Mendoza Cavazos, señaló que cada encuentro ha sido enriquecedor y ha permitido abrir un panorama completo para conocer lo que requieren los sectores a fin de incidir de manera positiva, desde la academia y la investigación, en el desarrollo de la entidad y seguramente en esta gira de trabajo como sucede en otras ocasiones la visita del rector sirvió para ponerse al tanto de las necesidades de cada una de las instituciones que integran la universidad.

La agenda del rector contempla varias áreas de trabajo, la investigación la vinculación y principalmente la académica en donde se busca colocar a la UAT en los primeros lugares, por ello es notable el dinamismo que le imprime día a día a la Universidad.

En el encuentro el rector agradeció a los representantes de los distintos organismos de Nuevo Laredo su participación para entablar este diálogo e interacción, y reiteró que la UAT seguirá trabajando fuerte en beneficio de la juventud estudiantil universitaria, de la comunidad y de la sociedad productiva.

En la reunión de trabajo presentó una exposición basada en cuatro temas: definir una agenda de investigación para el desarrollo económico y social en Nuevo Laredo, el portafolio de la oferta educativa, fortalecer una alianza estratégica en la Red UAT, así como la presencia regional universitaria.

Ahí mismo firmó una carta de intención que formaliza el vínculo de trabajo con los sectores y presentó el Plan de Desarrollo de la UAT, así como los programas educativos que se imparten en el estado.