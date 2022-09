Sin duda que los estragos en la salud, distintos renglones de la vida como la economía y el bienestar social fueron lastimados por los estragos de la Pandemia del COVID-19, que hasta la fecha, no terminan de lastimar de una u otra forma a los ciudadanos. Pese a que se inició el levantamiento de restricciones, al menos el Consejo de Salud de Coahuila ya ‘excomulgó’ los cubrebocas de la población.

En este sentido, le comento que, en un viaje familiar y deportivo por territorio de Gringolandia, causó sorpresa que los estadounidenses de a ‘devis’ o ‘mentis’, es decir ciudadanos, residentes o ilegales, no usan ya la mascarilla que se supone nos protege del virus maldito venido de la ciudad china de Wuhan.

No podemos desconocer que, según la Organización Mundial de la Salud de la UNESCO, el Virus avanzó ágil y sigilosamente por el mundo, contagiando a más de 23 millones de personas y una estadística de fallecidos de 810 mil aproximadamente.

En este México Nuestro, muy lamentablemente podemos decir que, la política de salud del gobierno federal no fue la óptima.

Todavía más: existen hechos que parece se hicieron costumbre o quedaron a manera de eco de la Pandemia, como la Sana Distancia que obligó a formarse en muy largas filas para poder ser atendidos desde una sucursal bancaria, hasta oficinas gubernamentales.

Solo observe el rostro de las personas formadas a las afueras de las dependencias públicas en estos días. Desde luego, esperando turno para ser atendidas por los funcionarios bancarios o la burocracia municipal, estatal o federal, ya no diga el titular de una dependencia, desde una ventanilla hasta el alto jefe de la dependencia.

Llamó la atención de quien escribe, que en la Subdelegación del ISSSTE TAMAULIPAS, en la capital del estado, allá por el rumbo de la vieja Torre de Cristal, desde las 6:50 hrs., había por lo menos 12 personas; la gran mayoría de la 3ª Edad, Edad de Oro, Ancianos o Adultos Mayores que estaban formados, sin guardar la Sana Distancia, solicitando turno hasta para pedir informes de algún trámite.

Quien muy amablemente atiende a estos ¿derechohabientes? Es una persona de alguna compañía privada de Seguridad Industrial, de esas que son subcontratadas por las dependencias de los tres niveles de gobierno.

El Delegado del ISSSTE-TAMAULIPAS, Dr. Eduardo Martínez Bermea, Médico Internista y exdirector del Hospital Civil en la capital del estado, declaró en 2019 tener “…muchas ganas de hacer las cosas bien”, cuando asumió el cargo, aunque los derechohabientes siguen quejándose del mal trato que reciben, lo mismo en la clínica hospital, la farmacia y los trámites para pensiones y demás prestaciones económicas del Instituto.

El caso es que la pandemia del COVID-19 ha servido para limitar el acceso de los ciudadanos a las instalaciones, ahí está también el acceso a la Oficina Fiscal del Estado, allá por el Parque Bicentenario, donde las filas son extensamente largas, pero si requieres el servicio, no tienes más que soportar las inclemencias climáticas.

Dentro de las opciones pandémicas, surgió con mayor auge el uso del internet y, por consecuencia, los Smartphone, Tabletas y equipos de cómputo, que finalmente hasta las unidades de la medicina pública, te agendan citas.

Así están muchas dependencias y puede darse el caso de que te pueden formar en otra fila, si no tienes cita, pero te arriesgas a que ya no alcances turno. No reclames, como en la cita médica, que estabas citado a una hora y ya pasaron 10, 15, 30 y hasta más de una hora sin que puedas pasar. Pueden cancelarte y el pobre ciudadano ni cuenta se da.

Al cierre: El periodista victorense, Alejandro Paz, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, dirigida por el Dr. Armando Villanueva Mendoza de la Autónoma de Tamaulipas, publicó que el sonorense, Conrado Aparicio Blanco, “sería el encargado de la seguridad pública de Tamaulipas”, sustituyendo al capitán de fragata José Jorge Ontiveros Molina.

Aparicio Blanco es un militar en retiro desde diciembre del 2015, con 50 años de servicio a la institución, condecorado en 2006 por la Junta Interamericana de Defensa, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Es Almirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor con dos maestrías: Administración Naval, Administración Pública y Seguridad Nacional.