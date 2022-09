Con más de 12 años en las calles los militares, háblese de los que pertenecen a la Marina, el Ejercito Nacional o cualquiera de sus derivados, han demostrado que no son la solución a nuestros problemas de violencia e inseguridad, nos lo restriegan los muertos de todos los días, nos los confirman las encuestas que hablan de ciudades donde hasta el 96 por ciento de su gente se siente insegura en las calles.

Viene el cuento a colación porque los Diputados federales han aprobado extender la presencia de militares en las calles por cuatro años más, con un agregado, también pretenden que la Guardia Nacional, la que se suponía iba a sustituirlos, ahora sea parte de la milicia.

La verdad es que vamos por el camino equivocado, tan es así que en el Senado no se han puesto de acuerdo para aprobar dicha reforma.

Sin embargo, hay que ser serios, y la verdad es que no tenemos otra opción, los Estados no pueden con el paquete, no han sido capaces de crear policías efectivas, lejanas a la corrupción, confiables, sobre todo, con suficiente capacidad y fuerza para enfrentar a cualquier tipo de delincuencia.

Por eso es que resulta doloroso que los políticos con un pueblo que ha sido tan generoso con ellos, que les permite vivir como reyezuelos, gozando la vida, algunos con mujeres o jovencitos para sus caprichos, otros con exceso de dinero que es lo único que les hace felices, en lugar de abonarle a la propuesta solo le atizan a la polarización del país, todos contra el pueblo, nadie sale a explicarnos lo que nos hace daño o qué nos puede beneficiar esta legislación, no, simple y sencillamente azuzan odios, coraje, ganas de mentarle la madre al enemigo político de ellos aunque a ciencia cierta no sepamos ni por qué.

Perversamente el gobierno permite ese debate sobre humo, lo hacen para alejarnos de temas que políticamente a ellos les hacen daño como la inflación, pobreza, violencia, las carencias del sistema educativo o el de salud que también provocaron penurias y porque saben que no hay otra opción.

Lo lamentable es que hasta hoy ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho propuestas, es más, ni siquiera una denuncia puntual de los artículos de dicha ley que presuntamente violentan nuestras garantías o nos ponen en riesgo, todos gritan, asustan, acusan, pero no dicen de qué.

“Viene la militarización”, es el cacareo de opositores al gobierno de Andrés Manuel; “trabajamos por su seguridad”, es la respuesta; la realidad, aunque se lee feo y más en un país que se presume democrático, apegado a la ley como las autoridades de México lo aseguran, es que efectivamente, ya estamos militarizados, y desde hace muchos años, peor aún, sin opciones serias para salir de ello.

El futuro pinta feo con una acción así, con la implementación de una Ley que prácticamente es la militarización del país, pero, le insisto, no se ven propuestas y no hay otra opción, no sé ve quien más podría encargarse de conservar o mejor dicho intentar conservar nuestra seguridad porque no existe una policía civil suficiente y confiable, no existe quien más enfrente a los delincuentes.

Por lo demás, valdría la pena revisar la ley que se reformó con los Diputados ya la semana pasada, porque desde hace años, por lo menos cinco, se suponía que el gobierno federal y los Estados tenían límites, plazos y formas para contratar policías civiles hasta que cada corporación sea capacitada y eficiente en la lucha contra la delincuencia, es decir, para que viviremos una militarización que no sería para siempre, aunque ahora así lo parezca porque, sin que nadie se meta en el tema, es claro que nadie cumplió, que no sabemos ni en que se han gastado entonces los presupuestos que se diseñaron y distribuyeron para ello.

Repetimos, con mucha razón dirá usted que no son soldados o marinos la solución al problema de violencia que se vive en México, que de nada servirá que sigan un año, dos, cuatro o más en las calles si no se hace algo adicional, pero, proponga, ¿quién más le puede hacer frente a la violencia en estos momentos, por lo menos mientras se logra un ideal de Estado?, exacto, nadie, le insisto, no tenemos opciones.

Hay una certeza más, la paz no llegará a nosotros mientras no exista un proyecto de Estado donde se priorice la educación, la salud, el desarrollo social, mientras no haya oportunidades de vivir dignamente seguiremos en la violencia así se militarice o la policía sea civil en todo el país.

Es más, ni el mínimo avance podremos ver con la militarización ya que ni siquiera han sido capaces de capacitar a marinos y soldados en todas las tareas que implica la seguridad de la población civil y eso, de entrada, se llevaría más tiempo del propuesto en la nueva ley.

En concreto, este país no alcanzará la paz hasta en tanto no se fijen metas en el sector educativo y de salud, para darnos una idea de lo que hablo le doy un dato, a nivel nacional más de un millón de jóvenes y niños abandonan la escuela cada ciclo escolar, más de cinco mil niños al día interrumpen su educación y truncan su futuro, solo contando los 200 días que tiene el calendario oficial, son niños y niñas que dejan de prepararse para irse a trabajar en algunos casos, a la vagancia en otros y hasta a engrosar las filas del crimen en algunos más.

Por eso es que la militarización no funcionará, porque no se tiene un sistema educativo que sea capaz de mantener a los niños y muchachos en las aulas y luego llevarlos a la felicidad, es decir, que desde muy pequeños conozcan de que son capaces, en qué serán los mejores, un sistema educativo que sea muy selectivo para que cada quien, a la hora de que termine una licenciaturas, una carrera técnica o estudios sobre oficios o deportes, pueda vivir dignamente y darle a sus hijos un futuro sin sobresaltos y, ahora sí, en paz.

La semana pasada se aprobó por los Diputados federales, como si fuera necesario, que los militares siguieran en las calles por cuatro años como si hubiese otra posibilidad, seguirá el Senado, pero ahora le pregunto, también con mucha seriedad y después de más de 12 años de ver a los militares en la calle, ¿de qué sirven?, conste, le pregunto solo respecto al combate a la delincuencia, sobre nuestra calidad de vida, pero también se lo pregunto porque debemos reconocer que solo ellos tienen capacidad de fuego y táctica para darnos aunque sea, un mínimo de garantías de que podemos estar bien…

ALUMNOS DE LA UAT PODRÁN HACER ESTADIAS EN EL EXTRANJERO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), mediante la Secretaría de Gestión Escolar, inició las sesiones informativas con las que da a conocer en sus diferentes facultades y unidades académicas el Programa de Movilidad Estudiantil que ofrece a su alumnado para el próximo ciclo escolar.

Las actividades comenzaron en el Campus Victoria con la visita a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Comercio y Administración, donde se informó al estudiantado las diferentes opciones para hacer una estancia en universidades de México y el extranjero.

El programa está a cargo de la Dra. Gabriela Maldonado Guzmán, Directora de Movilidad Académica, quien da a conocer los objetivos de la movilidad, las convocatorias y universidades donde los estudiantes podrán hacer una estancia académica.

La UAT tiene convenios con distintas universidades en México y en el extranjero, lo que permite a sus jóvenes cursar algunas materias comunes a su carrera en instituciones de prestigio.

Indicó que los alumnos tienen la oportunidad de hacer estancias de hasta un año en la universidad que elijan, y reiteró la invitación a los estudiantes para que aprovechen las oportunidades que la UAT les brinda para realizar una estancia.

Para mayores informes, consultar la página web de la Dirección de Movilidad Estudiantil de la Secretaría de Gestión Escolar, así como las redes sociales de esa dependencia, además del correo electrónico [email protected] y el teléfono conmutador 834 318 1800, extensiones 1925 y 1926. Las pláticas informativas continuarán en el Campus Victoria con la visita a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, este lunes 19 de septiembre a partir de las 11:00 horas; y en la Facultad de Ingeniería y Ciencias el día 22 de a las 12:00 horas. Posteriormente se programarán las visitas a otras sedes de la UAT

