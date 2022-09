La acusación es seria, tan seria, como que apareció una lista grande de personas que nadie conoce pero que están en nómina, con base federal o estatal y diferentes categorías, eso sí, casi todos y todas con compensaciones, aunque no fueron un solo minuto a trabajar durante todo este sexenio.

Dicen que ya tienen las fotografías de dichas hojas que se pegaron sin ningún pudor en alguna pared de ahí de la Secretaría de Salud, más aún, que nombre por nombre de los que han sido señalados se están investigando, que las consecuencias para quienes incurrieron en esa práctica y para quienes los protegieron serán las que marque la ley, y nada más.

“Se está cotejando con los trabajadores a quienes conocen y a quienes no, en su momento se podrá hacer con más libertad la investigación, pero el saqueo si fue muitimillonario en esa dependencia”, acusa uno de los cercanos a la Cuarta T, de esos que andan en el comité de Entrega-Recepción.

La verdad es que resulta difícil dimensionar un saqueo de ese tamaño, pero quizá valga la pena recordar que hace unos años, no muchos aunque todos los involucrados quieran olvidarlo, en el COBAT se robaron 65 millones de pesos al inflar la nómina con poco más de 20 personas, obvio no fue de la noche a la mañana, fue por un largo tiempo el robo, sin embargo no pudo ser más de largo el tiempo que ahora debe llevar esa práctica, tan solo Gloria Molina y su equipo tienen ahí más de cuatro años y medio, y no la acusamos a ella, de eso se encargaran quienes tengan que hacerlo y si ella tiene alguna responsabilidad, solo hablamos de que la estructura administrativa no se ha movido y que no han cambiado las formas de operar y que son mucho más de 20 los que han empezado a aterrizar, los aviadores pues.

Y no crea que es en una sola dependencia donde han detectado está clase de daños al patrimonio estatal, que estén aterrizando trabajadores con base y a los que nadie conoce, lo mismo pasa en la Secretaría de Educación (donde incluso se ha llegado al descaro de encontrar personas con nombramientos de directores y subdirectores de escuelas según los acusadores), en Desarrollo Social, la misma Secretaría de Finanzas, en general, en todas las dependencias estatales y hasta en los organismos descentralizados se incurrió en la misma práctica, el colmo del cinismo es que a muchos los quieren heredar a la próxima administración, no les pidieron la renuncia como se solía hacer en sexenio anteriores, aunque en otros casos si se les hicieron contratos y no crea que era para guardar las apariencias, no, fue solo porque de esa manera los sueldos eran más altos, es decir, esos dejaran de cobrar de la misma manera que empezaron, sin dejar tantas huellas ni hacer tanto ruido pero si con mucha lana en los bolsillos.

Ahora, no crea que se han conformado con un saqueo de seis años, también hay indicios de que a muchos que contrataron fingieron despedirlos para que iniciaran demandas laborales que extrañamente no se están respondiendo como debe ser, que se pierden para que logren indemnizaciones de cientos de miles de pesos “por años de trabajo” con todo y que nunca hayan asistido un solo minuto a desquitar los sueldos.

Según los enterados, y tratando de blindar los recursos para la próxima administración, apenas comenzando el siguiente gobierno se harán auditorias y se localizará a cada una de las personas que cobraron sin trabajar y que de nada les valdrá este mes y medio en el que han aterrizado, una porque no están haciendo nada, otra porque son espacios que realmente se pueden ocupar para resolver tantos problemas que hay en el Estado por presunta falta de personal para atender al pueblo y sus necesidades.

Vaya usted a saber en que va a parar todo este desbarajuste, un hecho real es que se investigan casos particulares, otro es que ya hay una dependencia que ha sido clasificada como “la gran pista” por aquello de que desde hace un mes comenzaron a aterrizar los aviadores, algunos nomás a sentarse a una silla, otros a firmar asistencias, otros más, a justificar sus inasistencias nomás para que se dé una idea del cinismo y tantas cosas de las que se valieron.

Pero de la gran pista de aviadores solo comienza el análisis, o eso se cuenta, es más, se afirma, porque en realidad no es ni será el único caso, según las denuncias hay muchos más, igual de descarados, igual en montos de saqueo, algunos hasta con programas y proyectos inventados en los cuales se justificaron contratos pero no hay trabajo para respaldarlos, algunos más aprovechando las jubilaciones o los muertos por Covid, es decir, plazas que estaban quedando vacantes, en fin, ya nos enteraremos de que ocurrió en realidad en su momento…

VIVE LA UAT, CON LA SOCIEDAD, DIA DE LA INVESTIGACIÓN… El C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, inauguró el evento denominado “Día de la Investigación UAT”, que se desarrolló en la explanada del Estadio Marte R. Gómez en Ciudad Victoria.

El evento reunió en esta capital una amplia exposición del trabajo científico que realizan investigadores y estudiantes con el principal interés de presentar a la niñez el mundo de la ciencia y la tecnología de una manera amena y divertida.

El Rector de la UAT puso en marcha la exposición y conferencias que se organizaron, en donde se instalaron alrededor de 55 módulos por parte de las facultades, unidades académicas y dependencias universitarias de Victoria, Mante, Reynosa y Río Bravo.

En su mensaje, el C.P. Guillermo Mendoza Cavazos dijo que estos eventos sirven para que la comunidad conozca el trabajo de investigación que se hace en la UAT y que las familias tengan un acercamiento con las diferentes actividades científicas que se desarrollan.

Comentó que el evento también busca inculcar entre los niños y jóvenes el interés por la actividad y la cultura de la ciencia, luego de subrayar que una de las funciones de la Universidad es divulgar el conocimiento científico, además de contribuir con esta labor en la resolución de las problemáticas que se presentan en la comunidad.

Añadió que, por ello, se han incluido temáticas que sirvan para contar con una visión más integral de las necesidades de la comunidad como es la responsabilidad social, la inclusión, la equidad, entre otras.

Durante la ceremonia de apertura, correspondió a la Secretaria de Investigación y Posgrado, Dra. Mariana Zerón Félix, dar la bienvenida al evento y destacar el objetivo de presentar a la niñez y sus familias, una serie de actividades divertidas, dinámicas y divulgativas que los acerquen a la ciencia.

