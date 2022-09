El senador Ricardo Monreal Ávila se juega su carrera política porque acusó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de ser parte de una conspiración para impedir que participe en la elección presidencial del 2024 durante una entrevista que concedió ayer a Carmen Aristegui Flores, cuya declaración causó molestia en Palacio Nacional.

Y el enojo subió de tono porque adelantó que no se aplicará el “fast track” para aprobar de inmediato la iniciativa presidencial, como se hizo en la Cámara de Diputados, a fin de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Monreal Ávila comentó que la doctora Sheinbaum Pardo lo culpó de la derrota que sufrió Morena en la Ciudad de México durante las elecciones del 2021, cuando perdió 9 de las 16 alcaldías que estuvieron en juego, cuya intriga se la creyó López Obrador y desde entonces se rompió la estrecha relación política que sostenían desde hace más de 30 años.

Incluso, el coordinador de la fracción de Morena en el Senado denunció durante la entrevista que le hizo la periodista Aristegui Flores que el estratega electoral Antoni Gutiérrez-Rubí, de origen español y contratado por la doctora Sheinbaum Pardo, es el autor de la campaña que busca “aniquilarlo” políticamente para dejarlo fuera de la contienda presidencial del 2024.

Y aunque la confrontación abierta del senador Monreal Ávila en contra de la “corcholata” consentida de López Obrador podría acabar con su carrera política porque se podría interpretar como “violencia de género”, lo cierto es que no le quedaba de otra al político zacatecano por el hostigamiento que ha sufrido en las últimas semanas, como ocurrió en la plenaria de Morena en el Senado, cuando 4 secretarios de estado y el dirigente nacional morenista no acudieron para tratar de dar la impresión de que no tiene poder de convocatoria.

El “vacío” que le hicieron falló por completo luego de que Monreal Ávila logró imponer como presidente de la mesa directiva del Senado a Alejandro Armenta Mier en lugar de Higinio Martínez Miranda, quien tenía la bendición de López Obrador para que se convirtiera en contrapeso del político zacatecano.

A propósito, el presidente de la mesa directiva del Senado, Armenta Mier anunció que recibió ayer la iniciativa de reforma para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena y señaló que se iniciará el proceso legislativo que marca el reglamento de la Cámara Alta del Senado.

El mensaje de Armenta Mier es muy claro, no habrá “fast track”, como se hizo en la Cámara de Diputados, para que sea aprobada la iniciativa de reforma de López Obrador, por lo que la confrontación seguramente subirá de tono entre el tabasqueño y el zacatecano.

En la sesión de hoy en el Senado se definirá claramente el proceso legislativo que seguirá la iniciativa presidencial, por lo que resulta importante el mensaje que dará Monreal Ávila cuando se oficialice que seguirá el tiempo que marca claramente el reglamento.

Lógicamente se pueden registrar cambios ante la presión ejercida desde Palacio Nacional, pero afortunadamente la mayoría de la fracción de Morena y las fracciones del PAN, PRI, PRD y MC están con Monreal Ávila para que la iniciativa presidencial sea ampliamente discutida en el Senado.

Vamos a ver sí el político zacatecano no se deja presionar y cambie de parecer porque, como lo ha comentado muchas veces, es un hombre de convicciones y nunca permitirá que el Senado sea apéndice del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por otra parte, Héctor Villegas González, mejor conocido como “El Calabazo”, solicitó ayer licencia por tiempo indefinido como alcalde de Río Bravo para integrarse de tiempo completo al equipo de transición del gobernador electo Américo Villarreal Anaya.

Luego de cumplir con el protocolo legal para dejar la alcaldía de Río Bravo a su suplente Teodoro Escalón Martínez, Villegas González se trasladó a Ciudad Victoria, en donde dio una conferencia de prensa en un conocido hotel, acompañado por el coordinador del equipo de transición, Jesús Lavín Verástegui y la asesora legal Tanía Gisela Contreras López.

En la conferencia, Villegas González se fue en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, puesto que se ha dedicado a entorpecer el proceso de entrega-recepción, además del supuesto saqueo que se registra en las oficinas gubernamentales.

El exalcalde de Río Bravo con licencia también arremetió en contra del recién reelecto dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, quien junto con el senador Ismael García Cabeza de Vaca, se han dedicado a promover que será anulada la elección en Tamaulipas.

