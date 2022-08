Algo está sucediendo en México y Tamaulipas no es la excepción. Me refiero a la institucionalidad, vamos pues, con la que se desenvuelven las cosas en palacio así como en la vida de los ciudadanos. Las instituciones del Estado cumplen una tarea, claro, no se nos olvida, en un Estado de Derecho. Y aquí, en México, un día el Presidente dijo: no me digan que es la ley es la ley.

Instituciones y leyes son, en sentido estricto, los elementos o parámetros para la vida nacional. Hay una división de poderes: uno ejecuta, otro legisla y uno más aplica la ley. Sin embargo, ahí cuando los actores no entienden de leyes, o no las respetan, hay pleito y se pierde la institucionalidad. Y eso, quiérase o no, está sucediendo en Tamaulipas.

VISION JURIDICA.

Hace días el Tribunal Electoral de Tamaulipas tomo una decisión: 4 a 1. Primero decidió que la elección en el Estado es válida, legal y no hay nada que objetar, con todo la Presidenta del mismo, en declaración periodística advirtió que ella, en lo personal, si observo causales de nulidad. Ahora, el Tribunal decidió que la integración de la Diputación Permanente es ilegal y, en consecuencia, sus actos y decisiones, son ilegales, no son válidas.

Ante esta decisión, los diputados de MORENA lanzan al vuelo su euforia, e incluso Úrsula Mojica, la líder, hace notar que la decisión es un acto de justicia. No son abogado, pero un amigo que si lo es, me dijo: “Pareciera que nadie sabe constitucional en este rancho… sobre todo los que se dicen constitucionalistas”. En descargo, le recuerdo que si lo es Abelardo Perales, el consejero jurídico del gobernador, así como el Magistrado Electoral Edgar Danés.

ENTREGA-RECEPCION.

En una elección los protagonistas entienden que hay reglas, que los votos se cuentan y se cuidan, se pelan. Sin embargo, con la elección misma se inició la perdida de institucionalidad, cuando uno de los actores no reconoce el resultado y se va a los tribunales. Y en el proceso de entrega recepción está sucediendo lo mismo: uno de los actores se queja y va formando una narrativa para victimizarse.

La ley establece reglas para la entrega-recepción. Sin embargo, el gobernador electo como el titular de la comisión, Jesús Lavín Verástegui, lanzan acusaciones: de que se está basificando a burócratas, que se están modificando oficinas, dando nuevos nombramientos e, incluso, lo último, es que acusan un saqueo de muebles, equipo y, lo obvio, de expedientes y archivos. Quien acusa, dice la regla, tiene que comprobar su dicho.

PREOCUPACION JURIDICA.

Como ciudadano me preocupa la falta de institucionalidad, pero sobre todo, que los servidores públicos, y los potenciales servidores públicos, se olviden de la ley. Y más cuando, mi amigo el abogado, me restriega en la cara que: “Pareciera que nadie sabe constitucional en este rancho… sobre todo los que se dicen constitucionalistas”.

Bien que lo sabemos: el juez, el magistrado, el abogado, tienden a torcer el espíritu de la ley para amordazar a la justicia.