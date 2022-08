¿Cómo están? Se está presentando en estos días una situación según entiendo, sin precedentes: se recomienda no andar en la calle después de las 10 de la noche. Ello en advertencia a situaciones de inseguridad. Entre quienes hacen el comentario hemos detectado una persona del medio político, pero también nos refieren esto personas ajenas a la política. «En el trabajo, me dijo mi primo, les dijeron a todos: no anden en la calle de noche».

Dos.- Los victorenses vivimos de nueva cuenta una Transición politica. Hace cosa de seis años vivimos lo impensable: que el PRI, partido de muchos años en el poder tuviese que entregar el Palacio de 15 Hidalgo a un candidato postulado por el PAN, en ese caso el reynosense Francisco García Cabeza de Vaca. Fue un cambio de mando, terso, y hasta con la presencia del perdedor priista– Lic. Baltasar Hinojosa Ochoa– en la ceremonia de Toma de Posesión, atestiguando todo el Gobernador saliente Ing. Egidio Torre Cantú.

Hoy las circunstancias son harto diferentes. En Victoria se cruzan apuestas que señalan que el Gobernador Cabeza de Vaca no concurrIra a la Ceremonia de Toma de Posesión del Dr. Américo Villarreal. A lo cual se nos asegura el Gobernador actual no está obligado.

En este arranque se semana, este lunes 29 de agosto, en conferencia de prensa en Victoria capital, el Gobernador electo Américo Villarreal lamentó el saqueo de la administración que están haciendo algunos funcionarios estatales : Y con voz clara y tono firme añadió: “Están saqueando oficinas, vendiendo bienes materiales, es decir, están desmantelando nuestras instituciones”.

En razón de ello Américo Villarreal hizo un llamado a los tamaulipecos en general y a la burocracia estatal a permanecer vigilantes y denunciar cualquier conducta de esta índole. Y añadió Américo: “No permitamos que se lleven lo que es del pueblo. Si algo deben de entender los actuales funcionarios públicos estatales, es que los tiempos en los cuales se pretendía resolver los problemas de la gente, solo con palabras y discursos, están por terminar. Los exagerados gastos y los desfalcos, no los vamos a permitir. Lo he dicho y lo reitero: Al margen de la ley; nada. Por encima de la ley; nadie”. ¿Es preocupante esta situación? Claro que lo es. Este periodista ha escuchado este fin de semana charlas donde se comenta que «la orden de arriba, en el tema de los vehículos, de las trocas y los carros es que en pocos días se hará una subasta pública, arreglada, desde luego donde los jefes se quedarán a precio bajo con las mejores trocas y se venderán al mejor postor todos los vehiculos chocados, desvielados, que son ya chatarra. La consigna es dejar la menor cantidad posible de vehículos a disposición de las gentes que llegan al Gobierno». En ese contexto, en su encuentro con la prensa este último lunes de agosto, Villarreal Anaya hizo un llamado a los funcionarios estatales y pidió tener claro que su única responsabilidad es entregar lo que no han sabido administrar en 6 años. “No pretendan hacer en estos últimos días lo que se olvidaron de hacer durante su administración. Nadie les cree que han trabajado ni que han dado resultados.

El pueblo es sabio y bueno, no pretendan seguir engañándolo”, externó el hijo del ex gobernador Villarreal Guerra.