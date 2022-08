La detención del ex procurador General de la República JESÚS MURILLO KARAM en tiempos del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO tiene mucho que ver con las elecciones que habrán de celebrarse en el Estado de México, sin duda la joya de la corona de toda contienda electoral.

De sobra es conocido que los partidos en el poder sin excepción han utilizado toda clase de artimañas jurídicas legales para amedrentar, amenazar e intimidar a sus adversarios para que desistan en sus intenciones políticas y por ende no intervengan en las elecciones y esta vez no parece ser la diferencia.

Al margen de los delitos que se le imputan a MURILLO KARAM el fondo de su captura es eminentemente político porque justo cuando está en puerta la elección de Edomex se realza su detención, sin duda una clara advertencia para PEÑA NIETO de no meter las manos en la elección y en caso que lo haga hacerlo en favor de MORENA.

Está de más decir que la detención de MURILLO KARAM recalcitrante priista coincide curiosamente en desgastar lo poco que queda del PRI política y mediáticamente en aquel estado.

Otra más del muy colmilludo presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En tanto nada más incongruente que la necedad del aún titular del PAN el estado LUIS RENE CANTU GALVAN “el cachorro” quien pese haber fracasado par de ocasiones en sendas elecciones pretenda reelegirse como mandamás del alicaído partido.

Alguien debe decir el contumaz perdedor que nada tiene que hacer en la dirigencia del partido en la cual luego de las estrepitosas derrotas debió por dignidad dejar el cargo a personas mas eficaces.

Los sensatos de acción nacional saben perfectamente que el mentado “cachorro” le fallo al partido, a la militancia y desde luego al jefe político del estado, razones más que suficientes para siquiera pensar en reelegirse, vaya necedad.

Los enterados de lo que pasa realmente hacia el interior del partido saben que cualquiera podría ser el nuevo o nueva dirigente del partido, lo que sí queda claro para ellos es que no será el “cachorro” CANTU GALVAN.

En torno al asunto se escucha fuertemente el nombre de la diputada IMELDA SAN MIGUEL para entrar al quite y tratar de sacar del oscurismo político y financiero al panismo en el estado.

Por lo demás esta supuesta “adhesión” de los diputados del sur en favor del “cachorro” CANTU GALVAN solo despierta inquietud hacia el seno del partido dado que el resto está en contra de que siga al frente del panismo estatal, en pocas palabras se prevén tiempos virulentos por llamar de algún modo al tema dejando al descubierto que lo que menos existe es unidad partidista, al tiempo.

En otro punto cuando falta poco menos de mes y medio para el cambio gubernamental y si otra cosa no sucede, se sabe ya de varios diputados de corte panista que amagan con pasarse al bando morenista, al menos así lo da a entender el diputado HUMBERTO PRIETO.

De suceder simple y sencillamente se aplica la vieja sentencia de “muera el rey, viva el rey” ni más ni menos.

No olvidar que así sucedió con varios diputados de MORENA que se brincaron al panismo en el momento oportuno y cuando dicho partido era la estrella fulgurante, nada raro además para qué son los millones de pesos, sino.

En otro punto dentro del ámbito magisterial no todo es miel sobre hojuelas de cara a la elección de la nueva dirigencia gremial, dentro del famoso pacto de unidad signado por la mayoría de los prospectos a suceder a RIGIBERTO GUEVARA VAZQUEZ hubo brotes de inconformidad.

Es natural que suceda cuando hay un gran número de participantes y por tanto existe diversidad de ideas y proyectos, no todo es afinidad a la actual dirigencia.

A unos cuantos meses del relevo magisterial sin duda que las diferencias entre algunos “tiradores” a querer o no habrán de magnificarse y de ello, hay constancia.

En este contexto de sobra conocido es la reyerta que sostienen el dirigente seccional con algunos de los prospectos como sería el caso de NAIF HAMSCHO IBARRA, quien ha buscado el apoyo de encumbrados políticos para conquistar la dirigencia como sería el caso del senador del PAN ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y del profesor LUIS BRAVO, entre otros.

Hasta ahora no existe algún favorito o favorita para ganar la elección que se encuentra a la vuelta de la esquina, lo que sí hay es un fuerte jaloneo e intercambio de ideas, propuestas y descalificaciones entre quienes buscan la ansiada silla de la Sección 30 de Maestros.

De la situación mucho tendrá que hacer el profesor RIGOBERTO GUEVARA para que la sucesión no se le salga de control, pues el simple hecho de hacer firmar un pacto de unidad no garantiza en ningún momento que esta vaya a existir, lo que si merodea, son las traiciones, al tiempo.

