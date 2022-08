Tamaulipas.- Más allá de lo que implica el proceso de entrega – recepción, el conflicto entre el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y quien formará parte del equipo de transición de la próxima administración estatal SANTIAGO NIETO CASTILLO se mantendrá.

Ya pasó de lo político a lo personal y todo parece indicar que el principal objetivo es meter uno al otro a la cárcel.

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera hizo una precisión en el sentido de que el gobernador CABEZA DE VACA no ha sido exonerado y que por tanto, desde el uno de octubre FRANCISCO GARCÍA ya no tendrá su fuero y en eso tiene razón.

Si bien los delitos que se le imputaron y que dieron origen a una supuesta orden de aprehensión contra CDV ya no serán los mismos, desde luego que con el paso de agosto y septiembre, no está descartada la posibilidad de que vengan nuevas acusaciones.

Desde luego que a NIETO CASTILLO nada le gustó que CABEZA DE VACA le cambiara el apellido por “Sicario NIETO” y con toda seguridad, le va a escarbar para ver que nuevas acusaciones le imputa al mandatario, cuyo periodo para que fuera electo, termina el 30 de septiembre.

Y decimos que el conflicto llegará más allá, si se toma en cuenta que CABEZA DE VACA tampoco se va a quedar tranquilo y entrón como es, nadie duda que interpondrá denuncias contra SANTIAGO NIETO.

Es más, ya adelantó CDV que lo hará.

Tanto uno como otro anduvieron en la Ciudad de México, donde participaron por separado en el noticiero de Ciro Gómez Leyva.

Muchos llegaron a pensar que NIETO CASTILLO estaría presente cuando el gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA daría a conocer a las personas que formarían parte del Comité de Enlace para el proceso de entrega – recepción, aunque finalmente solo fue JESÚS LAVÍN.

Y era de esperarse, porque en caso de que SANTIAGO hubiera acudido, de una u otra forma se hubiera llevado los reflectores, por la incompatibilidad que tiene con CABEZA DE VACA.

Ahora bien, los pronósticos desde luego que serán reservados, desde el momento en que SANTIAGO NIETO CASTILLO forme parte de dicho Comité de Enlace.

Y aunque pudiera ser que se dé los primeros entrones con el Secretario General GERARDO PEÑA FLORES, al haber sido designado como el encargado del Comité de Enlace de la administración estatal, lo cierto es que el pleito es con CABEZA DE VACA.

Los dos son entrones. Cada uno de ellos se caracteriza por ser frontal y defender en todo momento tener la razón.

Por eso decimos que el conflicto NIETO CASTILLO – CABEZA DE VACA no terminará con el proceso de entrega recepción, sino que se extenderá y agudizará desde el uno de octubre en adelante. Sino es que antes. En fin.

