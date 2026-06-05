La campaña por la presidencia y secretaría general del Comité Directivo Estatal del PAN inicia este viernes.

Finalmente van dos fórmulas, la que encabeza GLORIA GARZA JIMÉNEZ a la presidencia y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS “el Truko” a la secretaría general, la otra es OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS.

Son 30 días en los que podrán dialogar, escuchar y plantear sus propuestas a la militancia panista, la que mediante el ejercicio de su voto, definirán el cinco de julio quien es la nueva presidenta y secretaria general del CDE del PAN en Tamaulipas.

A diferencia de otros procesos internos, la elección de presidente y secretario general sólo será por un periodo de un año y no de tres, como se hacía hasta los tiempos de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, “el cachorro”.

Desde luego que el tiempo es lo de menos, porque al final de cuentas, lo que importa, es que, quien llegue a la presidencia y secretaría general, serán los que definan los perfiles y designen los candidatos a alcalde, diputado local y legislador federal para la contienda intermedia del 2027.

Al interior del PAN no todos están conformes, porque el panismo sabe que tanto GLORIA como OMEHEIRA, GARZA DE COSS como el “truko”, están identificados con el ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y eso, desde luego que no lo ven bien.

Por ello, tanto una como otra tendrán que hacer un esfuerzo extraordinario en su campaña, para tratar de demostrar lo contrario, para que, por lo menos, el panismo salga a votar en la elección del cinco de junio.

Y es que, en base a los procesos internos que ha desarrollado el PAN en Tamaulipas, el porcentaje de votación ha sido bajo.

La última elección de dirigente del PAN en Tamaulipas, fue una vil imposición de LUIS RENÉ CANTÚ y por ello, el panismo perdió interés en un proceso interno.

Si realmente desean desligarse de la figura del ex gobernador cada una de las fórmulas, el proceso interno podría ser más participativo.

Desafortunadamente, tanto en una fórmula como en la otra, hay un miedo espantoso negar al ex gobernador, a quien prefieren tener de amigo y no en contra.

Los que podrían destetarse de la figura del ex gobernador CDV son la fórmula GLORIA GARZA y CÉSAR VERÁSTEGUI, para de esa forma, realmente dar una nueva cara al panismo en Tamaulipas y de paso, sumarse al proyecto de renovación emprendido a nivel nacional. EN FIN.

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