El titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ está obligado a hacer un alto en su encomienda y enfocarse más en el desorden administrativo que traen los organismos operadores de agua potable y drenaje.

De paso, hacer una revisión en la integración de los Consejos de Administración de las comapas, aprobados en la Ley de Aguas del Estado por el Congreso local en agosto de 2024, es decir, hace casi dos años.

Y es que, aun cuando en Reynosa y Río Bravo, no se han integrado esos Consejos de Administración, posiblemente con excepción de Nuevo Laredo, el resto de los organismos operadores traen un verdadero desorden administrativo.

Porqué RAÚL QUIROGA está obligado a poner orden en las comapas, sobre todo las que dependen del Estado, porque él recibió esa encomienda del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Es cierto, las comapas y organismos paramunicipales, es decir, los que dependen de los ayuntamientos, traen un desorden que no es de hoy, sino que datan desde los gobiernos emanados del PRI, donde llegaron a utilizarse como “cajas chicas”.

Sin embargo, se supone que los consejos de administración, deben contar con expertos, a fin de garantizar que las políticas y medidas adoptadas sean no solo técnicamente sólidas, sino aplicables y efectivas.

El desorden administrativo de los organismos operadores de agua y drenaje, evidencian que la incorporación de diputados y la designación de personas que representan a la sociedad, sólo han servido para dos cosas en los Consejos de Administración.

A casi dos años de aprobarse la reforma a la Ley de Aguas, y aunque el Estado no tiene el control total de las comapas, impera un desorden administrativo, al que se tiene que poner orden.

Diremos que con la modificación de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, la presidencia del Consejo de Administración de once Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado, recaen en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, cuyo titular es RÁUL QUIROGA ÁLVAREZ.

A reserva de conocer lo relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025, en la del 2024 hay observaciones por 14 mil 414 millones de pesos en términos generales.

En pocas palabras, millones de pesos que presuntamente se aplicaron en el 2024, pero que no se pudieron comprobar por quienes están al frente de las comapas u organismos de agua y drenaje. EN FIN.

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