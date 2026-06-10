El gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA concedió permiso, para que el personal operativo que labora en las diferentes dependencias, salga este jueves a las 12:00 de su jornada de trabajo y regrese de manera ordinaria hasta el viernes.

Lo anunció por la mañana del miércoles la titular de Administración LUISA EUGENIA MANAUTOU al acudir a palacio de gobierno y posteriormente se confirmó vía oficio al personal.

La salida al mediodía de este jueves, es con el objeto de que el personal operativo, disfrute en compañía de su familia, desde la comodidad de su casa, el encuentro de fútbol entre la selección nacional contra la de Sudáfrica, partido que está programado para iniciar a las 13:00 horas.

La decisión de VILLARREAL ANAYA es con sentido humanista, consciente de la efervescencia que se vive a nivel nacional, con el Mundial de Fútbol México 2026, pensando en la familia pero también en que la vibra de los aficionados que laboran en las diferentes dependencias, sea útil para el seleccionado nacional.

Muchos de los empleados hubieran preferido ver el partido de fútbol en la comodidad de las oficinas donde prestan sus servicios en el gobierno, toda vez que hay clima y tienen tiendas y demás establecimientos de comida en los alrededores.

Sin embargo, prefieren irse a la casa, por aquello de tener la libertad de expresarse y de paso, ingerir alguna que otra bebida amargosa.

Los que se irán pero regresarán después de las 15:00 horas, según la indicación de LUISA EUGENIA MANAUTOU GALVÁN, son los jefes de departamento, los directores, directores generales, subsecretarios y secretarios.

Algunos de ellos van a preferir quedarse en sus oficinas que ir a sus casas y luego regresar.

La única duda, aunque es lo más normal, es que parte del personal que labora en la oficina fiscal, registro civil e instituto catastral, se quede en sus lugares y vea el encuentro de fútbol ahí, toda vez que se trata de dependencias de atención al público.

La titular de Administración agradeció la voluntad del gobernador AMÉRICO VILLARREAL por la decisión que tomó, en aras de una convivencia familiar con motivo del encuentro de fútbol.

Así que, desde la mañana de este jueves, la Ciudad podría quedar desierta un par de horas, toda vez que mucha gente preferirá estar presente desde la inauguración hasta que concluya el primer partido de la selección nacional, EN FIN. [email protected]