El resultado del trabajo de fiscalización, por el titular de la Auditoría Superior del Estado FRANCISCO NORIEGA OROZCO quedó plasmado en la entrega de la cuenta pública consolidada 2024.

Ha sido una labor muy meticulosa en pesos y centavos realizada durante semanas, en las que habrá que reconocer el trabajo del personal de la ASE, que no da margen de error ni falla en las matemáticas de Pitágoras.

Los titulares de dependencias, alcaldes y quienes manejan recursos públicos en las comapas podrán decir muchas cosas del resultado de la fiscalización, pero la realidad, es que tuvieron múltiples oportunidades de solventar observaciones, es decir, de comprobar el gasto realizado.

Lo hemos dicho, NORIEGA OROZCO llegó a la Auditoría Superior con una nueva mecánica de trabajo para fiscalizar el recurso público, consciente de que se necesita de un cambio en materia de transparencia, aplicación del presupuesto y rendición de cuentas, para no dar lugar a dudas y especulaciones. La idea es fortalecer y recuperar las instituciones.

El informe consolidado de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2024, presenta avances, pero evidencia el desorden administrativo que enfrentan las comapas, al ser las de mayor número de observaciones que en este año, superan los once mil millones de pesos.

Es dinero que se aplicó, pero que, quienes lo administraron no han sabido comprobar el gasto. Así de sencillo.

Los ayuntamientos que más observaciones presentaron, son Tampico, Madero y Ciudad Victoria.

Pero las cosas no quedan ahí, dentro de las acciones emprendidas por la Auditoría Superior del Estado hay dos mil 707 procedimientos administrativos promovidos, 133 funcionarios sancionados en 2024 y 27 expedientes por faltas graves.

Y aunque han desfilado todo tipo de ex funcionarios o servidores públicos por oficinas de la ASE, la respuesta de NORIEGA OROZCO ha sido la misma; arreglen sus cuentas públicas y comprueben el gasto realizado en el ejercicio de sus funciones.

El resultado del trabajo de la Auditoría Superior ahí está y, corresponderá a otras instancias, entre estas el Congreso local, la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, la General de Justicia y hasta el Tribunal de Justicia Administrativa el siguiente paso.

Y aunque hay avances en materia de fiscalización, hay quienes todavía no alcanzan a entender, la necesidad de transparentar la aplicación y la comprobación del recurso público. EN FIN.

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