De manera categórica, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA negó los señalamientos difundidos por el diario Los Ángeles Time, al no haber ninguna acusación o investigación en su contra y contar con la visa estadounidense vigente.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, AMÉRICO sostuvo que la prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad y con hechos, dar resultados y responder con trabajo a la confianza que el pueblo depositó en su persona.

Destacó que su conducta ha sido pública, como parte de su convicción personal y esa seguirá siendo la ruta de su gobierno, actuando con responsabilidad y siempre de cara al pueblo.

El gobernador VILLARREAL ANAYA anduvo en el municipio de Antiguo Morelos, donde al lado de la presidenta del DIF estatal – su esposa – la doctora MARÍA SANTIAGO de VILLARREAL, encabezaron una jornada de asistencia social.

Anduvieron por esa región, funcionarios como el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social LUIS GERARDO ILLIOLDI, la de Bienestar Social SILVIA CASAS GONZÁLEZ, entre otros.

Desde luego que en palacio de gobierno, el Subsecretario TOMÁS GLORIA REQUENA salió a dar la cara por el mandatario estatal y calificó como temas de distorsión e infodemia con las que quieren posicionar una narrativa en la que no está enfocada la administración estatal.

Y es que pese a todos los ataques en contra de VILLARREAL ANAYA, la administración estatal no se detiene y continúa con la entrega de los programas sociales a la población más vulnerable, encabeza día con día las reuniones de la mesa de seguridad, está al pendiente de la seguridad, al tanto de las necesidades de la población y enfocado a la solución de la problemática que pudieran presentar los ayuntamientos.

En el mismo contexto salió un posicionamiento del Comité Ejecutivo y Consejo Estatal de Morena, en el que no se plasman las firmas de quienes presiden dichos organismos, es decir GUADALUPE GÓMEZ y RÓMULO PÉREZ SÁNCHEZ.

Incluso del Partido del Trabajo, que al igual que Morena, tampoco viene la rúbrica del Comisionado Nacional ARCENIO ORTEGA LOZANO, sobre todo, porque son formatos que hasta la oposición los puede elaborar colocando las siglas y colores de ambos partidos políticos.

Pareciera que ni uno ni otro se atreve a colocar el nombre o la rúbrica por temor a ser víctimas de la campaña emprendida contra el gobernador. EN FIN. [email protected]