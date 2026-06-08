1.- El gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA reconoció el trabajo realizado por el secretario de Desarrollo Energético WALTER JULIÁN ÁNGEL JIMÉNEZ, a un año y semanas de haber asumido el cargo.

Durante ese tiempo, WALTER ha demostrado trabajo, productividad y resultados, en temas que tenían años trabados, olvidados o manejados con una política equívoca.

Del uno de abril de 2025 a la fecha, ÁNGEL JIMÉNEZ avanzó en la reclasificación de las tarifas de luz en cinco municipios y está a la espera de respuesta por parte de la Comisión Nacional del Agua para los 38 restantes.

Es un convencido de que Ciudad Victoria tendrá una nueva tarifa, que entrará en vigor en el 2027.

Acaba de lograr la “luz verde” para cuatro proyectos de parques fotovoltaicos y diez más eólicos, cuya instalación de aerogeneradores se instalarán en Reynosa, Matamoros, San Fernando, Casas y San Carlos, este último, considerado como el más grande de los aprobados para Tamaulipas.

WALTER no tiene la menor duda de que, antes de que termine la administración estatal, el gobernador VILLARREAL ANAYA cumplirá su promesa de electrificar al cien por ciento el Estado, es decir, que todas las familias dispondrán de luz en sus viviendas.

Por lo pronto, en Díaz Ordaz el mandatario estatal dará el banderazo de conclusión del programa de electrificación al cien por ciento.

Y aunque el listado de logros alcanzados por el titular de Desarrollo Energético son muchos y poco el espacio, hasta ahí llegamos por hoy. Enhorabuena.

2.- La presidencia y secretaría general del CDE del PAN, están a punto de caerse a GLORIA GARZA JIMÉNEZ y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, respectivamente.

De hecho, este martes el Comité Ejecutivo Nacional del PAN podría resolver los medios de impugnación e inconformidad que interpusieron OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, que también aspiran a esos cargos partidistas, respectivamente.

Entre los medios de impugnación e inconformidad, algunos tienen que ver con un eventual anticipo de campaña emprendida por GLORIA y el “truko”, en la que llegaron a decir a la militancia que irían solos y sin contrincantes.

También hay otro recurso que estriba en haber superado el tope de gastos de campaña para la promoción de sus candidaturas ante la militancia del PAN y un tercero cometido por GLORIA y el “truko”, quizá el más delicado, es haber incluido en la planilla a una persona con antecedentes no gratos. Por decir lo menos. EN FIN. [email protected]