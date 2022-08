Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ninguna sorpresa. La Suprema Corte ratificó el fuero del que goza Don Francisco Javier como Gobernador, sin que conlleve inocencia en los delitos que se le imputan.

Le quitan la orden de aprehensión pero no que la Fiscalía reponga procedimiento. Digamos que una victoria pírrica, momentánea por la proximidad de su retiro.

Mas bien lo salvó el fuero, de lo cual Tamaulipas no ha legislado para acoplar la Ley local con la federal, según la reforma impulsada por el Presidente López Obrador para eliminar la inmunidad procesal.

En estas mismas líneas comentamos que no cabían medias tazas, que el tema era el fuero y no de si es culpable o inocente de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, lo cual es asunto de la Fiscalía General de la República.

El resumen de la Primera Sala de la SC es que los gobernadores no pueden ser acusados por delitos federales, mientras no lo validen los Congresos Locales.

Una máxima de la abogacía dice que nadie puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Francisco no fue juzgado, el caso es una carpeta de investigación en que se encontraron elementos para obsequiar la orden de captura.

Para unos es “suerte”, para otros observadores una mala interpretación de la Ley por parte de los magistrados, que “vendieron” su criterio. Ya lo vemos en las venditas redes sociales. Unos a favor pero más en contra de la resolución.

El de Reynosa terminará su ejercicio de seis años sin pena ni gloria. Lo que sigue a partir del uno de octubre es tema incierto.

Después del veredicto, el Gobernador Electo Américo Villarreal expresó que respeta al máximo órgano de justicia, pero dejó claro que a partir del uno de octubre, Cabeza de Vaca “tendrá que defenderse y enfrentar la Ley como cualquier otro ciudadano común y corriente, sin fuero y sin privilegios”.

La lectura es que llegará “apretando tuercas”, que no tiene la “mano blanda” que muchos creían y que incluso lo atacaron. Simplemente, como lo ha dicho, no será tapadera de nadie.

El equipo de alrededor de 400 personas para la entrega recepción investigará con lupa cada tema que les deja el cabecismo. No habrá simulaciones.

La Corte le quitó el desafuero para ser procesado y juzgado ¿qué hará la FGR? En cuanto tenga conocimiento oficial de la resolución, tal vez de a conocer su posicionamiento.

Esto en cuanto a lo federal. Cuando llegue la 4T el uno de octubre, sabremos si hay elementos para abrir juicios del fuero común. Santiago Nieto Castillo, asesor de Villarreal Anaya, es el que colecciona datos de posibles delitos, mas los que vayan surgiendo.

¿Cómo dejan a Tamaulipas? El dato de primera mano es que saqueado en sus finanzas, sin quinto en caja, con deuda multimillonaria más allá del 2040; con alrededor de 12 mil demandas laborales, muchas de ellas resueltas e impostergables.

Más de seis mil millones en deuda común a proveedores. Hay cuentas pendientes que vienen desde el 2016, y que seguramente el gobierno morenista no reconocerá por no ser de su ejercicio.

En lo patrimonial, sin vehículos ni maquinaria porque fueron rentados a empresas que no se sabe de quiénes son, y que tal vez integraron funcionarios de la propia administración.

Otros gobiernos exhibían en sus páginas de transparencia los bienes inmuebles del gobierno. A partir del panismo se ocultan. Nadie sabe cuántas propiedades tiene el Estado, las que se donaron o incorporaron con la reforma al Código Civil para apropiarse de los bienes mostrencos ¿en manos de particulares?.

Sabemos que el gobierno panista no dejará documento alguno en archivos, ni computadoras y menos discos duros. Los que vienen no sabrán de pagos a empresas fantasmas, factureras creadas por funcionarios para saquear el presupuesto. El Congreso aprobó ya las cuentas públicas y los panistas afirman que ya no se pueden abrir, que son cosa juzgada.

Otro candado: Más de cuatro mil bases sindicales otorgadas de última hora y la implementación del “servicio de carrera” en los poderes, para evitar que la 4T despida a quienes llegaron con playera azul.

Mientras esto en la Corte, el alcalde capitalino Lalo Gattás se hallaba en Brownsville, Texas, en una gira de actividades que lo llevó con el Embajador Juan Carlos Cué Vega, para tratar temas de turismo y cluster de software.

Firma de hermanamiento entre ciudad Victoria y Brownsville con el alcalde Juan “Trey” Méndez, en un evento en el City Hall; reunión con el director del grupo “El Grande”, Eduardo Covarrubias, referente en negocios internacionales; reunión con Incubadora de Negocios Brownsville Commnity Improvement Corporation, y Universidad de Texas.

El jueves actividades con la American Civil Liberties Unión (Unión Estadounidense por las libertades Civiles, A.C.) y visita al puerto de Brownsville.

Américo Villarreal sigue adelantando gestiones en la gran capital, para iniciar su gestión con el pie derecho. Se entrevistó con el titular de CFE, Manuel Bartlett Díaz; el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, y Arturo Martínez Santoyo, director general de Conagua.