En política las ausencias también hablan y a veces con más fuerza que la presencia física y los gritos de los discursos.

Muy evidente, notoria la inasistencia de los cabecillas del Imperio de Reynosa, a la concentración de apoyo y escucha del informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, escabezado por el Gobernador Américo Villarreal este domingo en los terrenos feriales.

Persiguen ambiciones personales. Después de 11 años de mantener el cacicazgo en Reynosa, quieren extender sus redes a territorio estatal. La matriarca, Maki Ortiz, lleva varios “destapes” al hilo como candidata del Verde a la gubernatura.

Ausentes los del minigrupo que, desde hace meses, rompieron con el hermano mayor, Morena. ¿Incómodos frente a la clase política guinda, a cuyo grupo han ofendido en múltiples ocasiones?. Si no tienen escrúpulos, menos van a tener pena.

¿Traición definitiva? Parece. Solos han sacado boleto. Se apartaron de la alianza que lidera Morena. No les depara un buen futuro donde el liderazgo de AVA es indiscutible, único interlocutor con la 4T.

Faltó la cabecilla Maki Ortiz Domínguez, senadora relacionada con el Gobernador de San Luis, “El Pollo” Gallardo. Si no vino ella, tampoco su cachorro Makito, actual edil, y las pupilas diputadas federales Olga Juliana Elizondo y Casandra de los Santos, enredadas con un futurismo que no tendrá buen destino.

Tienen tiempo votando en contra de iniciativas de la presidenta Sheinbaum. Se creen insustituibles, pero sus votos no han sido para echar por tierra proyectos electorales de Palacio Nacional.

Otros automarginados -vulgares ambiciosos, diría AMLO- fueron los legisladores federales Adrián Oseguera Kernion y Mario “La Borrega” López Hernández. Tienen aspiraciones de dirigir los destinos de los tamaulipecos, aun sin dar el ancho.

Tema aparte, el proceso eleccionario para designar al CDE del Pan parece un velorio, o es un velorio de las propias siglas azules. No hay debate, entusiasmo o pasión política. Nadie levanta la voz. El panismo luce como cadáver político.

Aun así, hay una pregunta que pronto tendrá contestación ¿a quién le tocará apagar las veladoras?, Gloria Garza y Truko Verastegui, u Omeheira López y Francisco Garza de Coss podrían tener esa comisión final.

Los militantes con derecho a voto son unos cuantos, 7,470 para ser exactos. Como dicen en la sabia calle, junta más gente una pelea de perros que el PAN.

¿Quién ganará?. La sangre no llegará al río, pertenecen al mismo grupo. No habrá guerra sucia ni se romperán medias, pero tienen sus orgullos.

Hay dos variables por las que se puede analizar la contienda y sus posibilidades de triunfo de cada equipo.

La primera. Don Truko Verástegui, Secretario General del cabecismo, encargado de ejecutar lo bueno y lo sucio del gobierno, ahora operador de Gloria Garza Jiménez, está acostumbrado a manejar “ingeniería ratonera” o en los municipios pequeños.

Como no tiene discurso, no habla en público porque le da “pánico escénico”, prefiere moverse por las orillas, en los municipios en que ha sido amo y señor como los Morelos, Gómez Farías, Llera, Ocampo y de la zona árida donde los militantes no le garantizan triunfo

Nunca perteneció al círculo íntimo o “cuadro chico” del gringo ex Gobernador. De milagro fue candidato al gobierno.

La “palanca” para invitar a los fronterizos y padrones mayores sería Gerardo Peña Flores, de los “dedos chiquitos” del jefe, pero ¿quién tiene más influencia, el amigo o el Hermano Lelo?.

En la otra esquina el grupo del hermano Ismael, Garza de Coss y Omeheira. Tienen el manejo de los municipios “grandes”, como Reynosa, ahí donde se ubica el padrón más alto, 1,276 activos.

Van por ellos como lo anunciaron este lunes. Arrancarán campaña el viernes por Nuevo Laredo en que 526 celestes tienen derecho a votar, y de ahí para el resto de la frontera. Van por Matamoros, Tampico, Victoria.

En lugar de publicar proyectos, planes de trabajo, López Reyna, la ex jefa del DIF cabecista, publicó frivolidades. Que le gusta andar de viaje, que tiene dos perritas, Aria y Lola, y su postre favorito es la nieve de chocolate.

Al rato Don Truko revivirá los temas de campaña de 2022: Que vendía chicharrones de puerca y puerco casa por casa, que fabricaba escobas y criaba marranitos.

En el marco del Día Internacional de la Infancia, el Gobernador Américo Villarreal y su esposa María presidieron Honores a la Bandera en Palacio Estatal en que, junto a asociaciones de hoteles y representantes de UNICEF, pusieron en marcha la estrategia Alojamiento Infantil Seguro.

Por el Congreso del Estado, aprobaron en comisiones iniciativa de reformas al Código Penal para fortalecer la protección de información contenida en los sistemas de seguridad pública y sancionar su uso indebido.

Fue una iniciativa del diputado Humberto Prieto Herrara. Incorpora el delito de uso indebido de información en sistemas informáticos de seguridad púbica, con penas de 4 a 8 años de cárcel.

En la UAT, lo destacado es que comenzaron a utilizar drones para instalar una barrera química sobre el ganado, para inhibir el avance de la mosca trasmisora del gusano barrenador. Es una estrategia pionera a nivel nacional, como dijo el Rector Dámaso Anaya, veterinario de profesión.