A los panistas ya les vale gorro el qué dirán. No guardan las apariencias. Ya no hay moral como dicen los filósofos llaneros (para no confundir, en ese municipio hay dos famosos huachicoleros; el otro cobra como alcalde).

Hasta la tarde de este domingo, Don José Alejandro Llanas Alba seguía apareciendo como militante del PAN, incorporado desde 2003 en el municipio de Río Bravo, pese al escándalo de huachicoleo que lo persigue.

En la lucha por la dirigencia estatal la planilla encabezada por Gloria Garza Jiménez y “Truco” Verástegui”, lo registró como uno de los siete futuros jefes azules de aquí al segundo semestre de 2027.

Echaron reversa cuando se dieron cuenta de la metida de pata (la versión convincente es que se trató de fuego amigo que llegó desde el “otro lado”), pero la mancha del tigrillo estará mientras viva y se quiera meter en política.

La prensa les recordó que el señor Llanas fue señalado y sancionado por el gobierno de los Estados Unidos “por vínculos con redes de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada”.

Por menos, en otros tiempos, el partido lo estaría expulsando vía oficio sin avisarle ¿quién lo protege? ¿los mismos que protegen al “americano” que tiene órdenes de aprehensión y sigue de representante del PAN para Estados Unidos y América del Norte?.

Llanas no es cualquier hijo de vecino. Reporta que en 1997-1999 fue subdirector de finanzas de Río Bravo; 2002, Subtesorero ahí mismo. Al llegar Francisco García Cabeza de Vaca al ayuntamiento de Reynosa, lo hizo su jefe de Deportes.

En el ciclo 2010-12 regidor por Río Bravo; 2012 representante regional para la campaña de la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota.

Diputado federal en la LXII (2012) legislatura. En 2005 secretario de Acción Juvenil del PAN estatal.

Hacia 2016, cuando el fenómeno de los vientos del cambio, Llanas fue candidato a edil de Río Bravo, pero por descuidos perdió.

El 22 de mayo sus amigos Gloria y Truco presentaron registro de la planilla con Pepe en el lugar cuatro del grupo. Lo sustituyeron el 25 de mayo por Armando Leonardo Becerra del Toro.

En julio de 2021 el partido expulsó a 95 militantes, entre ellas a Maki Ortiz Domínguez, de Reynosa, por “traición”. Presuntamente hicieron campaña por otros partidos. Pero eso sí, siguen manteniendo al huachicolero.

Hacia julio del 2010 se dio una de las purgas más grandes al interior del PAN, sin que hubiera razones aparentes. El gran verdugo fue Francisco Javier Garza de Coss, hoy candidato a secretario general del CDE en la planilla de Omeheira López Reyna.

Expulsó a la diputada María Guadalupe Soto Reyes y castigó con suspensión de derechos por tres años a los legisladores Jorge Díaz Casillas, Vicente Verástegui Ostos y Gelasio Márquez Segura.

Dieron puntilla al ex presidente de El Mante, Ubaldo Guzmán Quintero, a César Verástegui Ostos, Arturo Gutiérrez Pérez, en total 11 prominentes, pero siguen manteniendo a José Alejandro en la lista de militantes

Igual el fin de semana, llamó la atención de actores políticos y la prensa nacional, la decisión del Gobernador Américo Villarreal de mostrar públicamente su visa americana ante los periodistas, para desmentir con la fuerza de los hechos que sigue contando con su documento y no es investigado por las autoridades del vecino país.

Dio la cara y tomó el toro por los cuernos, algo que han evadidos otros gobernadores también envueltos por versiones sin confirmar, como Alfonso Durazo, de Sonora.

Nadie lo puede acusar de esconderse o mandar un boletín y a su jefe de Prensa, lo cual le resultó en un evidente triunfo político para él. Entendió que guardar silencio era la peor estrategia. Retó a los acusadores a que presentan pruebas.

A la próxima, cualquier periodiquero que pretenda hacer señalamientos sin pruebas, la pensará dos veces.

Y en Victoria empieza a descomponerse el ambiente político al haber gente que toma demasiado en serio sus propios boletines para querer ser alcalde. Caso concreto el de Don Luis Enrique García Reyes, jefe de la Comisión de Caza y Pesca.

Sin estructura partidista ni militancia, un día y otro también paga publicidad y encuestas para vender la idea de que “va arriba”.

El problema no es que aspire, tiene derecho a soñar. El asunto es que tiene una responsabilidad en el Gobierno y, se sabe que tiene trabajando para su causa al personal y utiliza medios y recursos para ello.

Dicen que confunde publicidad con liderazgo y exposición mediática con capital político ¿a dónde quiere llegar? En su tiempo Morena tomará una decisión luego de evaluar a la docena de suspirantes. El llega sin una batalla política ganada. Llevaría a Morena al despeñadero.

Alguien debe decirle que se sosiegue, la desesperación es mala consejera. Los que hoy gozan de preferencias no tienen que recordárselo a la gente todos los días. Los liderazgos auténticos se reconocen solos.

Antes que ser un contendiente serio, es un funcionario distraído de sus obligaciones y atrapado en una fantasía electoral que él mismo financia.

Que alguien lo despierte antes que su realidad le sea más dolorosa.