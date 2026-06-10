En los últimos años los opositores a Morena han utilizado el tema de las visas americanas como instrumento para la guerra sucia.

Como si tener ese documento fuera factor de vida o muerte política, ya no importan las obras o acciones sociales de un gobierno, sino el tema es quién tiene visa, a quién se la cancelaron o retuvieron, o le dieron un permiso especial para ingresar a los Estados Unidos.

Es un tema recurrente, como si tener el visado fuera requisito para ser funcionario por elección.

Los políticos mexicas no tienen obligación de tramitar papeles para ir al lado americano ¿a qué pueden ir? ¿a comprar fayuca? ¿de shopping?. Hace 30 años -gobiernos revolucionarios- se consideraba una acción malinchista o hasta de traición a la patria por comprar en el extranjero y no productos nacionales.

Era inmoral que los funcionarios priístas sacaran dinero de México.

Nunca ha sido requisito legal, moral y mucho menos la visa se puede convertir en un “certificado de honorabilidad”. Allá los que quieran mostrar su visado.

La soberanía nacional no se acredita en una oficina consultar extranjera, y así lo deben entender nuestros funcionarios en lugar de colmar morbos opositores.

No vale la pena que entren en el juego. La agenda pública dejaría de ocuparse de asuntos que afectan a los ciudadanos y para trasladarse al terreno de los chismes ¿no le parece?.

Ya para dejar el tema: Tener visa no convierte a nadie en mejor gobernante, ni perderla convierte automáticamente a alguien en delincuente, de cualquier partido político.

Es un absurdo pretender que la estampilla en un pasaporte determine la calidad moral o política de una persona.

Ya dejen de rendirle culto a un documento extranjero. El trabajo, eficiencia y honestidad no se mide por la facilidad de ir al otro lado de shopping o simplemente de vacaciones.

En la media en que la clase política de la 4T deje de preocuparse de ese tema, los autores de la guerra sucia lo irán abandonando como forma de ataque.

Y le dimos una revisada al informe que el Auditor Superior del Estado presentó el lunes a los diputados. El hallazgo más importante son las 71 demandas penales radicadas en la Fiscalía Anticorrupción.

Por los montos de los billetes que rasguñaron alcaldes y jefes de Comapas, entendemos que suman varias cadenas perpetuas.

Entre los expedientes turnados a la Fiscalía destacan tres que suman 77.8 melones por malversaciones que presuntamente cometieron funcionarios del ayuntamiento de Reynosa, encabezados por una expresidenta a la que se identifica con las siglas de MEOD.

La acompañan en las averiguaciones, según la Auditoría, otras personitas como José Alfredo Castro Olguín, Zita del Carmen Guadarrama Alemán y Víctor Hugo García Flores.

Si la Fiscalía y el Poder Judicial le echan ganas, las órdenes de captura se estarían girando ahí por abril o mayo del 2027, es decir, durante las campañas por diputaciones y presidencias.

Pero como la justicia es tardoncita y los demandados no están mancos, es de esperar que las órdenes de obsequien por los mismos meses pero del 28´, si es que los aludidos no regresan el billete.

Complementan el paquete de aquella frontera desfalcos a la Comisión de Agua Potable, uno por 158 milloncitos que se le adjudican como pecado de un tal Néstor González Meza.

Otras demandas están muy cantadas como esa en contra del ex presidente de Río Bravo cuyas iniciales son JDGA, por 15.6 millones.

No es noticia que hay averiguación en contra del ex jefe del Itace, LFCM, por la suma de 288 millones. Lo nuevo sería por qué los expedientes no avanzan, si el aludido se pasea por Victoria como Juan por su Casa y anda en precampaña por la alcaldía.

Y el Gobierno del Estado -acuerdo del Gobernador AVA- autorizó suspensión de clases este jueves para que todo mundo disfrute el arranque del mundial futbolero. Solo será un día. Las labores se reanudan el viernes.

En Victoria el alcalde Eduardo Gattás Báez reinauguró este miércoles la Central de Autobuses en que la iniciativa privada invirtió 90 millones de pesos para brindar a los usuarios instalaciones dignas, modernas y funcionales. Desde que fue construida, hace 46 años, no se le daba una manita de gato.

Por el campus de la UAT, la notica es que sus estudiantes crearon un modelo de Inteligencia Artificial para optimizar la generación de energía solar. Está basado en redes neuronales que buscan reducir costos operativos de producción y promover sustentabilidad ambiental.

El proyecto obtuvo el primer lugar en la categoría de posgrado en la etapa regional de la Expo Ciencias Tamaulipas 2026, un logro que refrenda el compromiso del Rector Dámaso Anaya de apoyar el talento de los estudiantes y desarrollo de sus innovaciones con impacto social.