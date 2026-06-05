– Lo chamaquearon -¿los abogados?-, o más bien se dejó chamaquear porque es algo que le conviene.

Ya no cabe la cantaleta repetida mil veces que es persecución política. El círculo se le va cerrando y la pregunta principal es, cuántas resoluciones faltan

La última mala noticia para el ex Gobernador Francisco Cabeza de Vaca, es la determinación de un juez federal que ratificó la congelación de cuentas bancarias de la madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, y de las dos empresas principales de la familia, que por largos años han tenido finta de lavanderías.

No es persecución sino la aplicación de la Ley, como dicen otros resolutivos del propio Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Reynosa, que ratificó órdenes de aprehensión en contra de la familia.

El jefe del clan emitió esta semana un boletín en que se dice perseguido, inocente, blanca palomita y víctima del Poder Judicial en tres expedientes de amparo, y trata de embarrar al ex Presidente López Obrador.

En 2021 el jefe de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, congeló cuentas del entonces ejecutivo, de su hermano José Manuel, la madre de ambos y otras de su esposa y socios. En total de 12 personas físicas y 25 sociedades mercantiles.

Por malabares y componendas con el viejo Poder Judicial, se fueron liberando de las órdenes de inmovilización, pero… Cuando Nieto estaba por cumplir las órdenes, le llegó una solicitud de congelamiento por parte del agregado jurídico de la Embajada de los Estados Unidos.

Pa´tras los filders.

Hoy, Don Francisco trata de aportar como principal prueba de descargo, que el Presidente López, en una de sus mañaneras, reconoció que el documento de la Embajada, “era falso”.

Si al macuspano le queda tiempo de leer necedades y cosas sin importancia, debe estar orinándose de tanta risa al saber que el gringo ex Gober utiliza su dicho como prueba de descargo en el proceso, como si los jueces resolvieran con base en discursos o contenidos de redes sociales.

Si efectivamente lo dijo, sus comentarios no eliminan investigaciones, cancelan órdenes de aprehensión y menos descongelan cuentas bancarias ni obliga a los jueces a ignorar elementos de prueba.

La actuación del Juez confirma que no es persecución. Si realmente se tratara de una conspiración fabricada desde el poder, los tribunales federales habrían desmontado los expedientes, pero es lo contrario.

El destino lo alanzó y le va cobrando facturas. Hace cuatro años veíamos a un tipo soberbio y envalentonado, gritón con aquello de ¡para todos tengo!. Hoy se le ve acorralado y solo.

Tema aparte, vaya barrabasada del IETAM al decir que no hay razón o “delito” que perseguir en la denuncia presentada por la ciudadana Beatriz Moguel Coj en contra de un llamado JuanJo Salazar, que hace campaña abierta por Movimiento Ciudadano para ser alcalde de Victoria.

Los emisarios de Juan José, ligado a gente de Jiménez e Hidalgo, fueron a pintarrajear la barda de la casa de Moguel sin pedirle permiso. Ella se quejó ante el Instituto y le dicen que no tienen competencia ni hay causa de sanción porque el señor no dice que es candidato a algo.

La dejan inerme ¿a quién debe acudir? ¿borrar ella?. Los consejeros de Don Lupe van de mal en peor.

Todo mundo en Victoria sabe que el joven heredero gasta una fortuna en promoverse como candidato. Solo el IETAM no lo sabe.

Listas y en sus marcas. A las diez de la mañana de este jueves el CDE del PAN dio luz verde a las dos planillas que van por la dirigencia estatal, para que inicien campaña interna a partir del viernes por espacio de 30 días.

La primera es presidida por Omeheira López Reyna, llevando como secretario general a Francisco Garza de Coss. Cumplieron igual con los requisitos, Gloria Garza Jiménez como presidenta, llevando como secretario general, a Truko Verástegui.

Salvo dos cachirules. Las militantes Yadira Gaytán Ruiz y Margarita Rodríguez González, dieron su firma lo mismo a Gloria que a Omeheira. En derecho la primera firma es la que vale. López Reyna nhizo correcciones.

Por el campus de la UAT, la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, puso en marcha el taller Motivación y Liderazgo Para Mujeres, iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo personal y enfocadas al liderazgo, emprendimiento y crecimiento integral.

Organizado a través del Instituto de la Mujer Universitaria y Familia UAT, se desarrolla En el Centro de Excelencia del Campus Sur.

A raíz de excelentes resultados en las tres primeras ediciones, el ayuntamiento y DIF Victoria tienen programada la Cuarta Caravana de Utiles Escolares en que ciudadanos, instituciones oficiales y empresas hacen aportaciones desinteresadas.

La titular del organismo social, Lucy de Gattás, hizo un llamado a los victorenses a sumarse a esta noble causa mediante la donación de útiles nuevos o en buen estado. Lo que se recaude será destinado a la integración de kits para estudiantes en situación vulnerable.

La edil neolaredense, Carmen Lilia Canturosas, sigue cosechando enemigos para Morena. Esta vez le cobra más de 800 mil pesos de impuesto predial a la contribuyente Laura Olivia López Flores, con domicilio en la calle Reynosa, colonia Guerrero. Emplazó a embargo. Es la suma del predial, recargos, honorarios y gastos de ejecución, más una multa de mil pesos por omisión.