No sorprendió el carro completo del PRI en Coahuila, una entidad que cumplirá el primer centenario de ser gobernada por el mismo partido.

Sorprendidos los morenos pese a que sabían de la bien enaceitada maquinaria tricolor que haría hasta lo imposible por refrendar el Congreso del Estado, como sucedió. Dejaron a los guindas en “zapato”.

Por aquello de la reflexión para no cometer los mismos errores en Tamaulipas ¿qué le faltó a Morena?. Hay coincidencias en que le sobró exceso de confianza y faltó suspicacia.

Sus jerarcas creyeron que la marca era suficiente y, con esa fama, se echaron a dormir.

Desde hace años, en Coahuila, Morena gana con alto porcentaje las elecciones federales pero pierde las locales. La ciudadanía sabe hacer la diferencia. No fue la excepción.

¿Dictadura perfecta? A lo mejor, pero cuando los ciudadanos están hartos de algo o alguien, no importa lo que les den, votan según su conciencia.

Lo vivimos en Tamaulipas en 2022 cuando el PAN cabecista compró al menos cien mil votos a un mínimo de 500 pesillos, y de todas maneras mordió el polvo.

Algo bueno debe tener el tricolor de Coahuila como para que siga recibiendo el favor ciudadano desde hace una centuria.

Dicen que “no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo aguante”, pero en esa región el Revolucionario se dispone a celebrar con bombo y platillo los primeros cien años de su arribo al poder. Nunca lo han soltado desde 1929, y tampoco se ha dado la alternancia femenina.

¿Pueblo machista? Pudiera ser. A la fecha no han tenido una gobernadora ni por decreto.

En 1990 el escritor Mario Vargas Llosa definió el sistema político mexicano como “la dictadura perfecta”, o un régimen autoritario camuflado de democracia.

“La dictadura perfecta no es el comunismo, no es Fidel Castro, es México”, refirió textual en una frase que acuñó para la historia.

Coahuila es la última entidad gobernada por el Revolucionario Institucional; en Durango son socios. De ahí espera crecer.

Que los resultados en Coahuila sirvan de experiencia a los guindas de Tamaulipas, para no cometer el error de llegar fracturados e incluso sus operadores trabajando en contra de los candidatos propios, remember Mario “La Borrega” López, ex edil de Matamoros, o Adrián Oseguera Kernion, ex de Madero. Les faltan muchas pruebas de lealtad y disciplina, sacrificios como en su tiempo los priístas.

Morena no puede permitirse el lujo de aceptar chapulines y cascajo. Mientras cada tribu jale por su lado, el partido estará en riesgo de perder posiciones.

Por cierto, Morena desmintió como falso un presunto reparto de las 17 candidaturas a los gobiernos estatales 2027, entre él y sus aliados y la asignación de varoncitos y mujeres.

De 17 le concedían 10 a las damas.

Según la fake, Nayarit estaría asignado para que el Verde sigle candidato, en tanto el PT en Zacatecas. San Luis Potosí sin alianza.

La presunta definición partidista y de género se atribuyó a la Comisión Nacional de Elecciones, como un documento de carácter institucional, cuyo uso “está restringido a procesos partidistas, y prohibida su reproducción y difusión total o parcial”.

El que se sigue burlando de las autoridades mexicanas que giraron orden de aprehensión en su contra, y solicitaron detención preventiva con fines extradición desde Estados Unidos, es Don Francisco “N”.

En lugar de esconderse y mantener bajo perfil como lo hacen los delincuentes de cuello blanco que huyeron al extranjero, este no suelta las redes y sube mensajes como si tuviera alguna representación.

Su actitud se entiende como un reto abierto a las autoridades mexicas, gozando de la protección del gobierno americano como lo denunció desde La Mañanera la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El ultimo videíto dice que sostuvo reunión con jóvenes empresarios en San Antonio Texas, que asegura fue “muy amena” en intercambiar ideas y propuestas. Lo que no dice es si habla con la representación del PAN, o a nombre propio.

En otros videos se presenta con sus vaquitas en ranchos que tiene en Texas, o en fiestas de rodeo y exposiciones ganaderas.

El Gobernador Américo Villarreal presidió los honores de este lunes en la explanada de Palacio de Gobierno, donde afirmó que gracias al impulso del gobierno estatal y a la extraordinaria vocación productiva de la entidad, Tamaulipas emerge nuevamente como el referente energético nacional.

Abundó que esta tierra ocupa el segundo lugar nacional en generación de electricidad y el segundo en generación de energía eólica, y está en marcha la construcción de 4 subestaciones, la modernización de 54 redes de distribución y continúa el Programa de Electrificación al 100 por ciento.

En la UAT, otro logro: La estudiante Yasuriana Villazana López, obtuvo la medalla de plata en el Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2026, celebrado del 31 de mayo al 5 de junio en la Universidad Autónoma de Puebla. Ella estudia bachillerato en la Unidad Académica de Valle Hermoso.