La versión afirma que pronto el Fiscal de Hierro, Don Andrés García Repper, generará una noticia “de ocho” para medios y redes.

Los rumorólogos van más allá y dicen que trae muy cerca –“se le acabó el corrido”- a una exsecretaria de Bienestar Social del Gobierno del Estado por presunta malversación de 985.2 millones de pesillos, relacionados con la compra de despensas durante el gobierno cabecista.

Según el dato, Yahleel “N” está vinculada a la CP0733/2025 de la Fiscalía Anticorrupción.

Tiene meses que Repper anda tras ella, pero nada. Dicen que les juega el dedo en la boca a los jueces con eso que tiene problemas de salud.

Lo muy cierto es que a la oradora (buena en el arte de la palabra hablada) se le cayó la candidatura al ayuntamiento de Nuevo Laredo, que estaría buscando por tercera vez luego de dos derrotas al hilo (tiene derecho a almanaque, como dicen).

Estaba empeñada en ser la candidata del PAN, ya sin alianza con el Revolucionario Institucional y PRD.

Se le cayó por la vinculación a proceso, a menos que el PAN evada someterla a revisión en la comisión del INE que analizará -según la nueva legislación- antecedentes penales de los precandidatos.

Un segundo motivo: Abdala se dio de alta como militante del PAN el 19 de mayo de 2025 (hace un añito), y da la casualidad que el partido, en esta ocasión, postulará a puros ciudadanos y no militantes. Menos coleccionistas de derrotas, o sea cartuchos quemados.

Tiene perdida la tercera oportunidad de medirse con las fuerzas morenistas neolaredenses, que “se han quitado a un alacrán de encima”, como dice una fuente guinda.

En 2024 se quedó a 4,600 votos de alcanzar a la morena Carmen Lilia Canturosas, quien ganó la reelección.

¿Será cierto que la tercera es la vencida? Tres años antes Yahleel estuvo a 2,150 votos de superar a su eterna contrincante, una diferencia menor al 2 por ciento de los emitidos.

Aunque los estatutos les valen gorro, de no haberse afiliado al PAN, la mujer tendría oportunidad de abanderar al partido, aunque sea para perder.

Un tercer motivo de su eliminación sería la fama de chapulina que se carga. Primero jugó en el establo del PRI (fue presidenta estatal del tricolor); luego del PAN-PRI, hasta que se decidió por los azules ¿les vio algún futuro?. Con la experiencia de Coahuila hasta podrían perder el registro en 2027 en Tamaulipas.

Menos sería candidata si en los próximos días el señor Repper nos da alguna noticia “de ocho columnas” como la que publicó la Fiscalía el 21 de octubre del 2025, al difundir “el desahogo de las respectivas sesiones de continuación de audiencia inicial” en varios asuntillos.

El primero fue en las carpetas CP00385 y 00367/2025, en que aparece como imputado Carlos “N”, ex secretario de Desarrollo Económico de la pasada administración. Delitos: Uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas.

Una segunda buena noticia para los tamaulipecos que creen en que la justicia llegará un día, se refiere a la CP00504/2025 en que va como imputado Rómulo “N”, ex secretario de Bienestar Social, con los mismos presuntos delitos.

Combo en la tercera: Reynaldo “N”, ex subsecretario de Proyectos y Licitaciones de la Secretaría de Obras Públicas; Armando “N”, ex Director Jurídico, Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Obras Públicas; Isaías “N” Supervisor de la Región Norte de la misma dependencia y Eduardo “N” , ex jefe de Supervisión de la Región Norte.

Muy lentos pero es tiempo que los Fiscales informen como van esos temas de juicio contra ex funcionarios del pasado reciente. Al rato no vayan a salir con que los delitos caducaron.

Por cierto, Rómulo ya tiene un año cuatro meses en el botellón y no han caído más. Se le acusa un daño patrimonial al erario por 650 melones de pesos por la compra de dos millones 600 mil despensas.

En el papel, el 9 de septiembre de 2025 fue sentenciado a 19 años de prisión Don Mario “N”, ex secretario de Educación, por un peculado y ejercicio ilícito de servicio público por 8.2 millones de pesos, pero no ha pisado el bote ¿qué fue lo que pasó? Que la Fiscalía lo explique.

Hablando de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, su titular, Francisco Noriega Orozco, rindió informe de fiscalización cuentas 2024 que incluyó 162 entidades púbicas y emisión de 199 informes individuales.

Dijo Noriega que en 2024 fueron sancionados 133 servidores públicos, mientras en 2025 la cifra aumentó en 20 más. En ambos ejercicios se promovieron 27 expedientes de presunta responsabilidad administrativa y faltas graves. Se recuperaron seis asuntos próximos a prescribir.

El miércoles hay sesión plenaria a las 14:00 horas con una orden del día, hasta ahora, de 13 asuntos, entre ellos la ocurrencia del panista Ismael García Cabeza de Vaca, de “tumbar” el tratado internacional de aguas firmado en 1944 por los gobiernos de México y Estados Unidos para la distribución de agua del río Bravo.

Es tema federal en que no tiene que ver el gobierno de Tamaulipas ni los diputados locales.

Y a 55 años de los hechos, diez de junio, la Matanza del Jueves de Corpus parece haber quedado en el olvido ¿usted cree?.