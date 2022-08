Tamaulipas.- Como era de esperarse, JESÚS LAVÍN será quien encabece el Comité de Enlace, para lo que comprende el proceso de entrega recepción, entre la administración que termina el periodo para el que fuera electa el 30 de septiembre y la que entra en funciones a partir del uno de octubre.

El gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA lo presentó en un encuentro, al que asistieron alcaldes, diputados locales, legisladores federales, y representantes de Movimiento de Regeneración Nacional.

Y sí, es un hecho que quienes integren el Comité para el proceso de entrega – recepción no deben esperar civilidad política ni social de quienes se van a partir del uno de octubre.

Por el contrario, van a tratar de complicar el proceso y poner toda una serie de candados, para que no broten, muchas cosas que se han estado denunciando en los últimos meses.

De hecho, VILLARREAL ANAYA expuso que la actual administración estatal no ha mostrado ningún interés, al menos hasta ahora, por dar a conocer el equipo de hombres y mujeres para el proceso de transición.

Y aunque pudiera decirse que es normal, toda vez que no es fácil desprenderse del poder cuando no se está preparado para ello, no debe tardar en darse a conocer los nombres de quienes designará FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA para el proceso de entrega recepción.

Después de dar a conocer el Comité de Enlace, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA se dio tiempo para acompañar al alcalde de Ciudad Victoria EDUARDO GATTÁS BÁEZ para inaugurar la rehabilitación de algunas calles que estaban tan deterioradas como la administración estatal.

AMÉRICO se vio tranquilo; saludó, diálogo, se tomó fotografías con los residentes de la Capital del Estado y hasta empezó a recibir escritos y diversas solicitudes de la población.

El alcalde Lalo GATTÁS estuvo en condiciones de mostrar al próximo gobernador del Estado, del trabajo que viene realizando en los últimos meses, que le ha permitido mejorar las condiciones de urbanidad a la Capital del Estado.

Atender sobre todo un renglón tan delicado, como lo es el mejoramiento de las condiciones en que se encontraban las calles de esta Ciudad.

Algo importante que destacó Lalo GATTÁS es que la Capital del Estado recibirá el respaldo del gobierno de VILLARREAL ANAYA una vez que entre en funciones a partir del uno de octubre.

Por cierto, habrá que destacar la atención y el lugar que recibieron quienes representan los diferentes medios de comunicación de prensa escrita, radio, televisión y portales informativos que acudieron a dar cobertura, al evento donde el gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, presentó su Comité de Enlace.

De hecho, la parte central del sitio donde fue el evento, se destinó única y exclusivamente para quienes representan los medios de comunicación, a los que en algunos casos alcanzó a saludar de mano VILLARREAL ANAYA minutos antes de iniciar el evento.

Lo anterior evidencia el interés del gobernador electo como de su equipo de colaboradores, de darle el lugar y la atención a quienes representan los medios de comunicación, algo que se ha olvidado en los últimos casi seis años. En fin.

