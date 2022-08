Cd. Victoria, Tamaulipas.- No necesitan al Gobernador saliente. Puede asistir un representante o pasar de lado el tema, ni son necesarios los diputados panistas.

La protesta del nuevo titular del ejecutivo, Américo Villarreal Anaya, se puede hacer con ausencia de Francisco “N” según la Constitución y Ley Interna del Poder Legislativo.

Más bien puede acudir un representante del Presidente de la República, o él personalmente según el artículo 58 de la reglamentación de los diputados.

Viene lo anterior por los rumores –no desmentidos con precisión- de que Francisco no estará en el evento protocolario del uno de octubre próximo, o si los legisladores panistas se declaran “enfermos”.

Sobre el Gobernador que se va pudiera haber razón. Nadie sabe cual será su destino de aquí al uno de octubre. En cuestión de horas la Suprema Corte tiene tema que desfogar.

Veamos el protocolo: Si acude el Presidente López Obrador, de lo cual hay posibilidad, deberán sentarlo a la izquierda del Presidente del Congreso ¿quién? Antes los diputados tendrán que nombrar a su jefe de la Mesa Directiva (otro pleito si no se allana el grupo azul).

Después del Presidente mexicano, a su izquierda, se colocará el Gobernador entrante. Al lado derecho del titular del Congreso y el Gobernador que se va.

Puede concurrir un representante del Gobernador y, si no está el Jefe de la Nación, su lugar está asegurado al mismo lado del presidente de la mesa del legislativo. Si López Obrador envía a alguien, su espacio estará al lado de Francisco “N”.

Igual en la toma de protesta en ausencia de legisladores. Se hará con los que asistan.

Es un hecho que Américo rendirá protesta ante el Poder Legislativo, como dice la Ley. Lo que está en duda es si la altivez, la soberbia mezquina permitirá a jefe azul presentarse en el recinto ¿con qué cara puede ver a AMLO y AVA después de tantas perversidades en su contra?.

Como tenía que suceder, el sábado el Tribunal Electoral del Estado desechó la impugnación central presentada por los abogados “estrella” del PAN. No tenían sustento como para anular distritos o convocar a nuevas elecciones. De “pico” quieren aparecer que criminales estuvieron detrás de la votación a favor de los guindas.

La novela estuvo mal elaborada y no “cuajó”. Anunciaron que van hasta el final de la cadena impugnativa, la Sala Superior del Tribunal, donde lo que puede pasar es que ratifiquen la resolución del TRIELTAM.

Le dimos nueva “checadita” a la extensa demanda azul, pero no encontramos elementos de interés como para motivar la nulidad de un proceso. Como señalan los magistrados domésticos, nadie del grupo de Hidalgo tiene abiertos expedientes por narcotráfico o delitos afines.

Adjuntan un video de un tipo llamado Gastón Arriaga Lacorte, que dicen gritó loas a un grupo delictivo, y por tal motivo fue castigado por seis meses como militante de Morena. No hay elementos de la relación partido con grupos antisociales.

Otras “pruebas” son recortes de noticiarios de una conductora de televisión llamada Azucena Uresti, y varias direcciones de portales electrónicos y medios masivos de Tamaulipas. De redes señalan contenidos de páginas que se abrieron al calor de la contienda y cuya procedencia es dudosa.

En fin, como nosotros no somos autoridad en la materia, será la Sala Superior la que diga la última palabra si, como amenazaron los panistas, acuden a la última esperanza.

Por su parte Américo Villarreal hará la presentación oficial de su equipo de transición en evento que se realizará este lunes, y al cual podría asistir el doctor Santiago Nieto Castillo, ex titular de Inteligencia Financiera y asesor del arribo de la 4T a Tamaulipas.

No significa que el grupo vaya a tener acceso inmediato a los libros contables, chequeras o lista de personal del gobierno panista. Quedan definidos para cuando, el uno de septiembre, se abra el ciclo legal para iniciar la transición.

Mientras esto pasa en tribunales, en el PAN se empiezan pelear con motivo de la renovación de la dirigencia estatal. De Palacio “dedearon” la repetición de Don “Cachorro” Cantú, el sepulturero. La militancia no está de acuerdo y hay quienes empiezan a patear el balancín.

Se menciona a dos “valientes”, Arturo Soto Alemán y José Julián Sacramento ¿serán capaces de enfrentarse a la decisión de la esquina del poder?. Seguirá imponiendo las decisiones a un partido descabezado y en el que no dejó crecer a cuadros de contrapeso.

En caso de darse una elección libre, seguro que no ganaría la planilla de la continuidad, en que se encuentra Soto.

Mientras tanto, el comentario en recintos de la UAT es que para el nuevo Gobernador la casa de cultura ocupará su especial atención, luego de difundir el encuentro que sostuvo con el Rector Guillermo Mendoza Cavazos, “con quien trabajaremos para que la educación superior se transforme para el bien de las y los universitarios”.

Mendoza continua con actividades vinculantes de la universidad con la sociedad. En la Facultad de Medicina Veterinaria inauguró la remodelación de nuevas áreas de Laboratorio de Diagnóstico en el propósito de brindar servicios especializados a los sectores productivos, y fortalecer las prácticas científicas de los estudiantes.