Tamaulipas.- Este lunes 8 de agosto, los tamaulipecos fuimos testigos de saber como el estado logró repuntar, desde los niveles más altos en violencia, inseguridad, asaltos en carreteras, secuestros, robos a casa habitación, entre otros delitos federales y del fuero común, a hoy ocupar un privilegiado lugar entre los estados que han alcanzado una imagen de paz para vivir y realizar actividades económicas bajo un nivel aceptable de gobernabilidad.

No con ello, estoy afirmando que en Tamaulipas las cosas estén totalmente superadas con un clima absoluto de paz y tranquilidad; que imaginamos que en un estado, fronterizo como el nuestro, ya no operen grupos no deseados que siguen amenazando.

Lo que entiendo, y eso se puede corroborar hoy día, es que en Tamaulipas puede uno transitar por sus carreteras, y tener mayor confianza de hacerlo en libertad, tanto los ciudadanos como los transportistas que utilizan nuestra red carretera para la movilización de su carga.

Este lunes, el gobernador del estado y el titular de México S.O.S., sostuvieron una reunión de trabajo junto a los integrantes de la Coordinación General y Regional de las Mesas de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, en la que fueron presentados los principales resultados en materia de seguridad pública y procuración de justicia a lo largo de 6 años:

1. Disminución del 91% en el delito de secuestro, 65% en robo de vehículo, 60% en robo simple, 58% en robo a casa habitación.

2. Incremento del 282% en la infraestructura de videovigilancia y 913% en la instalación de cámaras con tecnología para la lectura de placas, con lo que se ha podido reducir el robo a vehículos en un 65% del delito.

3. Inversión en infraestructura para la seguridad pública, construcción de los Complejos Regionales de Seguridad Pública en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Altamira y la ampliación del existente en Victoria; las 24 Estaciones TAM, instaladas en la red carretera estatal para brindar apoyo a los usuarios de las vías de comunicación; el C-5 de Reynosa, mediante el cual se opera el Sistema Estatal de Videovigilancia.

4. Fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública con las campañas de reclutamiento, elevando de 2 mil 500 a más de 4 mil 500 elementos que conforman en estado de fuerza actual.

5. Disponer de una de las 5 mejores Fiscalías del país, con un estado que está en todos los delitos por debajo de la media nacional; de zonas en el estado que están en cero secuestros cuando antes estaban en los 3 primeros lugares; del mejor resultado en robo a transporte del país; de comunicación; de una policía profesional, un C-5 y una de las mejores academias (USJT) del país.

FÓRMULA MÁGICA:

En voz del representante de la sociedad civil en asuntos de seguridad y prevención, se puede resumir la fórmula requerida para que nuestro querido Tamaulipas lograra lo aquí citado.

El Director General de México S.O.S., Orlando Camacho Nacenta, aseguró que Tamaulipas es un MODELO EXITOSO de recuperación de la seguridad pública a nivel nacional, gracias al trabajo coordinado entre GOBIERNO y SOCIEDAD CIVIL, y a las estrategias de seguridad y procuración de justicia implementadas por la presente administración.

“Resultado cumplido, se logró lo que se quería lograr. Hoy después de 6 años y en un país revuelto, en el que buscamos modelos exitosos, Tamaulipas nos está dando el ejemplo de un caso exitoso en lo que fue uno de los lugares más complicados del país, para decirnos cómo sí se pueden hacer las cosas”, apuntó, Camacho Nacenta.

Este reconocimiento que nos sirva de reflexión a todos los tamaulipecos, que sin distinción de colores y de partidos, los siguientes seis años sigamos en la ruta mostrada en este ejemplo de éxito, que en temas de seguridad y prevención del delito tengamos MÁS SOCIEDAD CIVIL con un gobierno inteligente y autocritico.

No nos debemos dar el lujo de retroceder en lo ya avanzado…