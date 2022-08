Tamaulipas.- Ya vuelta la normalidad en la presidencia luego de días virulentos políticamente hablando, el alcalde LALO GATTAS BAEZ retomo el tema de las auditorías en diversas áreas del ayuntamiento y la COMAPA donde a decir está muy comprometido el trabajo realizado por la anterior administración de bandera panista.

De arranque el edil capitalino manifestó que esperará los datos que arroje la auditoría externa por lo mismo, no adelantó nombres de quienes podrían estar involucrados en hecho delictivos.

Sin embargo el contralor municipal aparejado con esta declaración manifestó que al menos un total de 50 ex funcionarios cometieron diversas irregularidades, por lo mismo serán llamados a que respondan por sus faltas.

Existen ilegalidades que solamente con una simple observación quedarían fuera de todo peligro, pero también hay muchos ex funcionarios que se despacharon con la cuchara grande y contra esos según se indicó, recaerá todo el peso de la ley.

Por supuesto y muy seguramente que los resultados practicados por la mentada auditoría externa salpica en primerísimo lugar al muy corrupto ex alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI evidencias hay por doquier y de ello, hay constancia.

De sobra es sabido que su breve paso por la presidencia local estuvo plagado de irregularidades y de un desvío presupuestario descomunal por ello es casi imposible que no aparezca como el primer señalado por sus raterías en la revisión que se practica.

Desde luego que sin duda que se irán por el chorro varios de sus principales cómplices como MANUEL VILLARREAL y MARIO ROMEL ARIZPE MARTÍNEZ, entre otros.

Este último por cierto es flamante presidente del Partido Verde Ecologista de México pese a haber sido recalcitrante militante del panismo hace apenas unos cuantos años, un verdadero y contumaz saltimbanqui.

De la COMAPA por los más de 400 millones de pesos de adeudo y que la tiene al borde de quiebra tendrán que responder varios ex gerentes de la mentada paraestatal, en primer lugar aparece HUMBERTO CALDERÓN señalado de hacerse de la vista gorda en infinidad de truculentos y oscuros “negocios” amparado en aquel entonces por su padrino y cuñado, el muy mentirosillo ARTURO SOTO ALEMAN.

En fin parece ser que el edil capitalino está a la víspera de cumplir una de sus más sentidas promesas de campaña que no es otra, que llevar al banquillo de los acusados a todos y todas que hicieron del erario público en la pasada administración de corte panista, su modus operandi, así las cosas.

En tanto como era de esperarse el panismo encabezado por el ex candidato de la mentada y desecha alianza “Va Por Tamaulipas” CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, anuncio que acudiran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego que las autoridades del TRIELTAM les dieron garrote en la impugnación solicitada respecto a la elección del pasado cinco de junio.

De acuerdo a su dicho el oriundo de XICOTENCATL no está de acuerdo en el resolutivo emitido por la instancia estatal, quien a su vez dejó en claro que no encontraron elementos de juicio que indiquen que el resultado fuera en favor del panismo.

El también conocido como “el truko” se hizo acompañar en su pronunciamiento por el dirigente del PAN estatal LUIS RENE CANTU GALVAN y por el jurídico MARCO ANTONIO BAÑOS.

Por supuesto que el panismo que fuera abandonado a su suerte por el PRI y el PRD está en su derecho de reclamar e irse a las últimas instancias e intentar por todos los medios posibles que se revierta o se anule en su caso, la elección del pasado mes de junio.

En contraparte el bando morenista también en rueda de prensa se pronunció en contra de la actual administración a quien señaló de un faltante millonario además de insistir que nada detendrá la llegada del Gobernador Electo al gobierno de Tamaulipas AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Prueba de lo anterior es el fallo emitido por parte de las autoridades electorales quienes de manera oficial dieron el triunfo al abanderado de MORENA.

En otras cosas con una extraordinaria participación de niñas y niños la presidenta del DIF Victoria LUCIA RODRIGUEZ de GATTAS acompañado por su esposo el alcalde capitalino LALO GATTAS BAEZ pusieron en marcha en las instalaciones del CEDIF 1 y 2 el Curso de Verano 2022.

Cientos de menores entre siete y trece años tendrán la oportunidad de practicar todo tipo de actividades recreativas, deportivas y culturales, todo ello en las instalaciones de los Centros de Desarrollo Infantil ubicados en las Colonias “Enrique Cardenas” y “Buena Vista en horario de las 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.

Previo al arranque el alcalde GATTAS BAEZ reconoció el excelente trabajo de su esposa la Presidenta del DIF capitalino quien con su empeño y pasión ha contribuido a posicionar el gobierno de Victoria.

Correo: [email protected]