Sin la estructura médica adecuada porque hay que ser sinceros no la hay, el siempre iluso Coordinador Estatal del IMSS Bienestar MARGGID RODRÍGUEZ AVENDAÑO comenta triunfante que se ha logrado afiliar a más de un millón de tamaulipecos dentro del muy cacareado esquema de salúd pública presumiendo incluso, que es todo un éxito, así de ese tamaño es la eufórica afirmación del galeno que aún sueña con ser alcalde de la capital del estado.

El referido médico tiene como meta según su cálculo incorporar a un millón 590 mil personas sin seguridad social apalancando en la idea que en apenas dos meses se han alcanzado cerca de dos terceras partes de la mentada meta, lo triste por no decir otra cosa es que en ningún momento refiere cómo va a hacer para atender a los nuevos miles de registrados en el IMSS Bienestar partiendo de la premisa que con los miles ya existentes no alcanza para casi nada entendiéndose como esto abasto de medicamentos, camas en los hospitales, equipos clínicos y material médico entre otras muchas cosas.

Como si no se supiera las inclemencias que tienen que sufrir cientos de pacientes que por razones médicas tienen que acudir a este organismo y se encuentra casi siempre con que o no hay camas disponibles, medicamentos y en ocasiones los médicos necesarios para cubrir las necesidades básicas, así de ese tamaño.

En ese sentido alguien debería de decir al optimista político-galeno que se dé una vueltecita por las diversas clínicas adheridas a este instituto para que de viva voz de los pacientes se de cuenta de las infinitas carencias existentes, en fin otro más que cree que el sistema de salud en era de la 4T es mejor que el de Dinamarca, se acuerdan de esa barrabasada.

En otra cosa como mero trámite fue considerado incluso, por parte de algunos de sus seguidores el registro que realizaron OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO GARZA DE COSS quienes buscan como bien se sabe la dirigencia estatal del panismo y que como igual se conoce contenderán sí asi se le puede llamar a la contienda en contra de GLORIA GARZA y CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS que se perfilan desde ya como los absolutos ganadores de esta farsa.

Referente al tema se asegura que la dupla GARZA-VERÁSTEGUI sin casi despeinarse han logrado entre sus afines algo más de tres mil firmas por lo que desde ahora se vaticina una aplastante victoria que los llevará de oficializarse el resultado a dirigir lo que queda del panismo en Tamaulipas.

Está de más decir que con este aparente triunfo el gran perdedor para varìar será el ex gobernador del estado y prófugo de la justicia mexicana FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien a fuerza de ser sinceros bien que sabe de antemano que esto pasaría, así las cosas.

En tanto pocos saben que algunos señalados de huachicoleros y que detentan cargos públicos en Tamaulipas sobre todos los radicados en el sur encabezados por el

capitán-alcalde de Madero ERASMO, realizaron por separado supuesto y misterioso viaje a la Cdmx donde nos comentan se reunieron de igual manera con autoridades de inteligencia que dizque para ir preparándose por si las cosas se salen de control, vaya, que no los agarren con los dedos en la puerta como sucede con diez funcionarios del estado de Sinaloa, uffff.

En tanto con el objetivo de fortalecer la identidad comercial y competitividad de los emprendimientos tamaulipecos la Secretaría de Economía a través del Programa Hecho en Tamaulipas y en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

invita a emprendedores y emprendedoras a participar en la campaña Precio Diferencial de Tarifas: Marcas para el Bienestar 2026-11.

Dicha campaña permitirá acceder al trámite de registro de marca o aviso comercial con un 90 por ciento de descuento por lo que los participantes podrán hacer el proceso con un costo muy mínimo.

En ese sentido la secretaria NINFA CANTÚ DEÁNDAR señaló que el registro de la marca es un paso clave para la consolidación de los negocios y acción fundamental que alienta y promueve el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA entre los emprendedores y emprendedoras en Tamaulipas.

En otro tema el equipo de la escuela Ford 74 vistiendo la playera de Uruguay se coronó campeón del mundialito DIF VIctoria al ganar la gran final recibiendo de manos de la Presidenta de dicho organismo LUCY de GATTAS y del alcalde LALO GATTAS BÁEZ la copa que los acredita como campeones del certámen deportivo.

Dicho torneo se llevó a cabo con gran éxito en las instalaciones de La Salle entre gran ambiente de maestros, padres de familia, patrocinadores y servidores públicos que se dieron cita al magno evento y que disfrutaron durante dos días de intensas acciones futbolísticas.