Luego de los señalamientos que hiciera LA Times medio de comunicación de los Estados Unidos donde involucra a los gobernadores de Sonora ALFONSO DURAZO y AMÉRICO VILLARREAL ANAYA de Tamaulipas en asuntos relacionados con temas ilícitos, ambos salieron a desmentir de manera categórica y contundente dichas aseveraciones clasificándolas de infundadas y sin ningún sustento.

En Tamaulipas miembros de su gabinete de inmediato al igual que legisladores, empresarios y personas pertenecientes a diversas asociaciones civiles cerraron filas en torno al Jefe del Ejecutivo Estatal considerando estar convencidos que la verdad siempre prevalece sobre todo tipo de especulaciones, destacando además que sí algo ha distinguido el trabajo del gobernador VILLARREAL ANAYA es su visión humanista y compromiso absoluto con las y los tamaulipecos.

Tan la situación está tranquila y en paz que se prosigue con la realización de las tareas encomendadas por el actual gobierno estatal donde todas y todos los secretarios incluyendo el que efectúa cotidianamente el mandatario estatal continúa desarrollándose con absoluta normalidad, así las cosas.

En otro tema quienes siguen cometiendo toda clase de abusos y atracos en contra de los automovilistas en la capital estatal, son los elementos de tránsito al mando del muy oscuro personaje JAVIER CORDOVA GONZÁLEZ quien además de lucrar con el cargo todavía devenga jugoso salario como Director de Tránsito y Movilidad.

De sobra es sabido que bajo cualquier pretexto la mentada corporación policiaca se aposta a diferentes horas del día en cualquier sitio principalmente los más concurridos donde sin miramiento alguno atracan y abusan de miles de automovilistas quienes igual bajo cualquier circunstancia son mutados so pena de quitarles sus vehículos y ser conducidos al corralón donde en muchas ocasiones son desvalijados.

Indiscutiblemente que alguna autoridad superior debe de actuar de manera urgente pues los abusos que se cometen en contra de los automovilistas capitalinos son altísimos sin contar que en muchas ocasiones se vulneran sin piedad alguna sus derechos humanos como constitucionales, por favor que alguien ponga alto inmediato a la voracidad insaciable del mentado director de tránsito.

En tanto luego de los acontecimientos ocasionados por los diversos señalamientos que se hacen por cometer presuntas irregularidades desde los Estados Unidos en contra de N cantidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, empresarios y políticos nacionales, casi la totalidad de ellos se han visto en la imperiosa necesidad por miedo o terror de cancelar sus viajes que tenían programados a paradisiacos sitios de aquella nación norteamericana.

Aunque al menos desde el año pasado agencias de viajes del estado nos han informado de la cancelación de viajes son por mucho más las que se han agendado para este año incluso, nos dicen que muchas hasta han sufrido penalizaciones, entre los viajes cancelados destacan el hecho por un picudo ex funcionario y dos actuales, ambos por cierto secretarios de la actual administración, bien dice la vieja frase, “el miedo no anda en burro”. En otro asunto si otra cosa no sucede este día darán inicio la campaña de los contendientes a ocupar por un año la dirigencia estatal del PAN a decir la batalla será como bien sabe entre GLORIA GARZA llevando de fórmula a CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS y por el bando contrario a OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO GARZA DE COSS.

Ambos bandos llegan a esta instancia luego de fuerte resistencia por parte del aún dirigente estatal LUIS RENE CANTU GALVAN que atendiendo instrucciones de su jefe el prófugo de la justicia FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA hizo de todo para postergar a lo máximo el cambio de dirigencia estatal la cual trasciende quedaría en manos de la primer fórmula allá por el 5 de julio día día de la votación, así las cosas.

En otro tema como pocas veces o tal vez nunca se había visto que se demorara tanto el anuncio oficial por parte de las autoridades de la SEP respecto al aumento salarial del magisterio, es más sabemos que no existe ni fecha para que se dé a conocer, lo alarmante o raro es la quietud de los maestros en todos los sentidos, que decir de las instancia sindical, silencio total, mientras la SEP entretenida en la Cdmx con la virulente CNTE.

En tanto el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEz encabezó junto a la Coordinadora Estatal de becas para el Bienestar NADIA OCHOA BECERRA la entrega de beca “Rita Cetina” modalidad primaria que integra a 13,163 alumnas y alumnos victorenses de este apoyo educativo.

El edil externó previo al inicio de la jornada de entrega que las becas no se condicionan y son universales, agradeciendo a la presidenta CLAUDIA SHIENBAUM PARDO por generar oportunidades para miles de niñas y niños victorenses en construir un mejor futuro.