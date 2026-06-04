De manera inexplicable en la Secretaría de Bienestar titulada por SILVIA CASAS GONZÁLEZ se siguen tolerando toda clases de abusos y deslealtades por parte del Subsecretario SAMUEL BADILLO AMADOR quien sintiéndose intocable le importa un reverendo cacahuate lo que diga y haga CASAS GONZALEZ y de ello, existen un montón de ejemplos.

Todo ello ocurre pese a que desde hace mucho tiempo el referido sujeto enfrenta en su contra varias denuncias por acoso incluso, una de ellas hasta le costó el puesto a una damita, sin embargo de manera increíble BADILLO AMADOR no solo continúo en el cargo sino que adquirió mayor influencia, tan es así que fue “premiado” con la operación de una serie de actividades en varios municipios entre ellos Reynosa población que aunque no se puede creer busca encabezar en las próximas elecciones y para ello desde hace un buen tiempo construye su “guardadito”, recurso que sin duda proviene de la misma área gubernamental tan es así que existen fuertes evidencias al respecto.

En fin pese a que el mentado sujeto se le ha señalado de desviar recursos públicos, y deslealtades en contra de su jefa CASAS GONZÁLEZ, se le sigue tolerando todo tipo de ilegalidades donde poco lo importa hasta inmiscuir a su propia familia en sus cada vez más constantes irregularidades.

Debido a este flagrante acto de corrupción es que se duda igualmente de las actividades que se realizan en materia de combate a la corrupción y que se cacarean en dicha área de manera importante incluso, hasta por la mismísima secretaria de Bienestar, en fin hasta cuando alguien pondrá fin al desenfreno y corruptelas de BADILLO AMADOR, restando votos, al tiempo.

En tanto en terrenos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas existen fuertes evidencias de que en algunas área de vital importancia en el desenvolvimiento administrativo-financiero la situación podría salirse de control en todos los sentidos, incluso una muy pero muy allegada el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, siendo la desmedida voracidad la principal causa y de ello, hay constancia.

Lo más triste del caso es que ahí a juzgar por los hechos nadie parece preocuparse por que ciertos personajes sigan engrosando abiertamente su cartera no con cientos de pesos sino con millones, todo ello sucede sin contar que otros picudos funcionarios hacen su agosto con contratos simulados que igual les dejan carretadas de dinero, en fin.

En otro tema a raíz del comentario que se hiciera en este espacio, nos indican que ciertamente en una céntrica y lujosa oficina de H. Matamoros se repartían en especie lo recaudado por la venta ilegal de combustible o guachicol aclarándonos que no sólo acudían supuestamente el alcalde de Altamira ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ y la ex tesorera ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ, ahí también un enviado del actual Secretario de Educación MARIO DELGADO iba por lo de su jefe en aquel entonces dirigente nacional de MORENA, el capitán ERASMO solo vigilaba que todo se hiciera conforme a los acuerdos establecidos, todos contentos, hoy, son blanco de las autoridades principalmente, las gringas, al tiempo.

En otras cosas en un evento que reafirma la esperanza, la confianza y la solidaridad de las familias tamaulipecas, el Sistema Integral para las Familias de Tamaulipas DIF que preside la doctora MARÍA de VILLARREAL en coordinación con directivos del CRIT Tamaulipas, dio el banderazo de salida al boteo TELETÓN 2026 una campaña que busca fortalecer la atención que reciben niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

“Siempre estamos pendientes de todas estas acciones que buscamos para mejorar y atender a toda la niñez tamaulipeca, pensar en cada caso que se puede lograr, es pensar en un niño que puede alcanzar mayor independencia, que tendrá un mejor futuro y en una familia que encuentra alivio ante la angustia, la tristeza e la incertidumbre de no saber si podrá brindar atención que su hijo necesita, es una extraordinaria y preciosa labor, externo ufana la doctora MARÍA de VILLARREAL.

En tanto con el temporal cese de las lluvias el ayuntamiento de Victoria reactivó el Programa de Bacheo para reparar el pavimento dañado por la humedad en las avenidas y accesos principales de colonias y rutas de transporte público.

Por instrucciones del alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ el área de Obras Públicas desplegó cuadrillas para seguir mejorando la movilidad urbana y brindar calles más seguras en la capital en el crucero del Bulevar Las Palmas con acceso al Fraccionamiento Florida.

También se realizaron trabajos en la colonia Pedro José Méndez calle Olivia Ramírez entre 20 y 23 así como en la calle 29 entre Allende y Bravo de la colonia Miguel Alemán donde se recubrió con material asfáltico zanjas formadas por escurrimientos pluviales, además de atender diversas peticiones ciudadanas.