Tamaulipas.- Era lógico que frente a una respuesta esperada a medias por la certeza de que algunos de los Magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas reconocieran los argumentos presentados por el abogado del PAN, Marco Antonio Baños Martínez y, otros no, la alternativa siguiente son los Tribunales Federales Electorales, a donde ya se anunció que irán a parar las impugnaciones del partido que dirige el Diputado local plurinominal de Reynosa, Luis Cantú Galván.

De cualquier manera, quedan 10 días para que, por la Ley marca como fecha límite para resolver las inconformidades, para que cualquier instancia que revise las impugnaciones resuelva conforme a derecho y sobre los elementos que los Magistrados tengan a la vista.

En su visita a Ciudad Victoria, el abogado Baños Martínez, estuvo con el equipo panista que cree poder revertir el resultado de las votaciones del pasado cinco de junio y que, de acuerdo con los conteos favoreció al Doctor Américo Villarreal Anaya, quien fuera candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ganó con una buena cantidad de votos y con la ventaja para él de que, los ciudadanos están conformes con el resultado del proceso.

La otra queja del abogado de la Ciudad de México, es sobre la falta de notificación del Tribunal Estatal Electoral sobre las resoluciones que dio a unas dos decenas de impugnaciones y que no llegaron de forma oficial ni al partido, el candidato, a él como abogado, aunque sí fueron dados a conocer por la prensa victorense.

Consideró que el criterio usado por los Magistrados no fue correcto, porque solo dejaron pasar el tiempo y no dieron muestras de analizar en forma los recursos de impugnación que están soportados por la Ley de Medios de Impugnación vigente en la entidad, de manera que, enfilarán a los Tribunales Federales con la documentación para solicitar la intervención de los Magistrados de esa instancia.

Hizo ver que está documentado con precisión que 109 casillas estaban mal conformadas, porque las personas que trabajaron en ellas, no vivían en la sección, por tanto, los votos captados en esas urnas deben de ser anulados.

Cabe señalar que entre las irregularidades, el asesor jurídico habla de 109 casillas impugnadas por anomalías en su integración, ya que había personas que no viven en la sección donde se encontraba instalada la casilla.

En función de los tiempos, existe la posibilidad de que el abogado Baños Martínez, no pueda entregar las impugnaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por una y mil razones, la principal, porque estará cerrada la oficialía de partes durante los próximos 10 días, ya sea porque se recibieron los suficientes casos para que esa instancia trabaje hasta diciembre.

Otra razón podría ser, si en oficialía de partes les atiende, perderán los documentos, porque las impugnaciones afectan a uno de sus compañeros de partido o también pudiera ser que se reciba la documentación y que, el día 20 de agosto resuelvan que está incompleta y que se regresa la atribución a la instancia estatal para que haga válida la resolución que ya emitió.

Los otros

Aunque Tamaulipas no los tiene, como quiera hay que recordar este nueve de agosto por ser el Día Internacional de los Pueblo Indígenas y es que, cuándo se vive cerca de las culturas ancestrales y hasta se convive con ellos, es cuándo queda la claridad de que ello no andan tras limosna o que los volteen a ver, ellos son orgullosos de su espíritu, raza y de su tierra, de manera que, si alguien quiere hacer algo por los pueblo indígenas debe preguntarles que necesitan, nunca llegarles con una ocurrencia.

Al menos, los Tarahumaras de Chihuahua, son un pueblo indígena que trabaja, que saca el día con empeño y esfuerzo, nunca quiere nada regalado, por eso tanta promoción de organización de la sociedad civil y la realización de estrategias que no tienen nada que ver con aquello que los pueblos de la Sierra de aquella entidad norteña quieren suenan asfixiantes y generan más daño que beneficio.

Por increíble que parezca, aprendido de Tarahumaras que se dedican a las labores del campo en la Sierra de Madera, al noroeste de Chihuahua, en alguna ocasión, por las inclemencias del tiempo un grupo de ellos no pudieron trabajar y se quedaron resguardados en los sitios en los que dormían y, cuándo se les ofreció comida a eso del medio día, ninguno la aceptó, dijeron que no con la cabeza y se miraron entre ellos para afirmar que no podían comer porque no habían trabajado.

De ese tamaño es el espíritu, así es su coraje por la vida y los Tarahumaras siempre serán los Tarahumaras, por eso, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas bien vale la pena hablar de aquello que se conoce y desde luego se reconoce.