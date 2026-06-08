Crucial y definitoria en muchos aspectos la semana que inicia este día sobre todo para lo que suceda en la ciudad de México epicentro en el país faltando apenas tres días para el comienzo del Campeonato Mundial de Fútbol lo que en esencia debería ser una fiesta deportiva y escaparate positivo en todos los aspectos para el mundo es por mucho todo lo contrario empezando con la terminación de obras que aún sigue causando serios trastornos de todo tipo la ciudadanía de aquella congestionada ciudad peor aún pues la aguerrida o abusiva según quien lo vea, la CNTE tiene más de una semana en vilo no solo a las autoridades educativas sino a la mismísima plana mayor del país iniciando con la Presidenta de la nación CLAUDIA SHEINBAUM PARDO que pese a todo lo que pudiera estar haciendo nomás no ha contenido en sus afanes a los integrantes de la mentada coordinadora quienes amenazan con intensificar sus demandas y protestas muchas de ellas de manera virulenta como es su costumbre.

Hasta el momento han sido pobres los resultados de los “diálogos” sostenidos entre la titular de Gobernación ROSA ISELA VELÁZQUEZ , el Secretario de educación MARIO DELGADO y el Director General del ISSSTE MARTÍ BATRES, desde luego cabecillas los de la coordinadora, hasta el momento la parte oficial sólo se concreta a decir que cuenta con propuestas viables las cuales hasta este día han sido aceptadas a medias por los maestros disidentes quienes buscan se abrogue la reforma de pensiones de 2027 misma que afirma BATRES requeriría de recursos equivalentes a 20 puntos del producto interno bruto (PIB) en pocas palabras es imposible que esto suceda, con lo anterior queda claro que en su afán de llegar a la presidencia en plena campaña presidencial, la doctora no tenía ni la menor idea de lo que su hablada significaría, hoy ahí están las consecuencias.

En fin cuando la idea fundamental es dar una imagen positiva en todos los aspectos a los ojos del mundo pasa todo lo contrario como apuntamos, más triste aún pues a la pésima imagen que ya se envía al mundo, se suma la de las madres buscadoras que evidencia con camisetas deportivas las fotografías de sus hijas e hijos desaparecidos alusivas a la justa mundial, como ocultar las decenas de miles de personas desaparecidas en el país, sin duda unos de los tantos hechos negativos que inundan el país y que hoy miles de visitantes provenientes del todo el planeta están viendo, así las cosas.

En otro tema respecto al aumento salarial al magisterio nos informan que quedó en un 9% es decir, igualito que el año anterior, de este “aumento” el 7% irá al sueldo base en tanto el dos restante será distribuido en otras “prestaciones” sí así se puede llamar, el caso es que en realidada nomás no hubo un incremento sustancial, un dato, lo que pudo provocar esto, es que los miles de millones que no se aplicaron para los del SNTE, se irán para apaciguar a los de la CNTE, al tiempo.

Mientras el “dirigente” nacional del SNTE el senador ALFONSO CEPEDA de MORENA dio instrucciones a sus “aliados” seccionales a mantenerse calladitos, así las cosas.

En otro asunto en la jornada electoral del estado de Coahuila donde se elegirán 25 cargos 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional todo ello en dentro del proceso de renovación del Congreso del Estado, indican que los primeros resultados preliminares del PREP dan un apabullante triunfo de la alianza PRI-UDC en los 16 distritos locales dejando al partido MORENA hasta el momento como segunda fuerza política estatal, es decir, el tricolor se estaría llevando como se conoce en el argot político “carro completo”.

Está de más decir que al margen que en aquel estado era esperado el triunfo tricolor, el morenismo en el país debe de tomar en cuenta este resultado pues pudiera ser un reflejo de

lo que pudiera suceder en otros estados llegado el momento como Michoacán, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa entre otros, donde el partido en el poder debido a garrafales errores cometidos claramente ha perdido presencia, así las cosas.

En tanto a dos años del triunfo de la presidenta CLAUDIA SHAINBAUM y con el respaldo que ha brindado a Tamaulipas, los resultados son una realidad, bajo los principios de un gobierno humanista y con el manejo honesto de los recursos, se avanza desde el punto de vista social, de equidad, de justicia distributiva y de oportunidades más justas, afirmó el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Cómo lo ha mencionado la presidenta que en Tamaulipas los proyectos se aterrizan y son objeto de presencia y beneficio a la sociedad, externó el mandatario en su acostumbrado y exitoso programa “Diálogos con Américo”.