Estados Unidos.- El autor del tiroteo en escuela de Parkland en Florida, Nikolas Cruz, podría recibir la pena de muerte.

Fue el 14 de febrero de 2018 que Nikolas Cruz, de entonces 19 años, mató a 17 personas de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida.

Durante el tiroteo perpetrado por Nikolas Cruz, otras 14 personas resultaron heridas.

shooting at stoneman douglas high school in Parkland florida (broward county). wish the best to the families who suffered in this pic.twitter.com/GtvFN9Lq2Y

— zezima (@normanstormm) February 14, 2018