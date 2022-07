México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que México enfrente una recesión en 2023 como lo pronostica la calificadora Moody’s por la contracción de Estados Unidos.

A la pregunta de si habrá una recesión en el país, el presidente aseguró que se la República Mexicana ya ha pasado por el momento más complicado de la crisis.

«Pues en México no. Nosotros no vamos a tener problemas, ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia, y esto lo vamos a ir enfrentando, inflación, buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias”, afirmó.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que la inflación se enfrentará buscando que las familias mexicanas no pierdan su capacidad de compra.

Aseguró que la economía en el país es sólida

«Esas fórmulas de endeudar, de estar pensando que la inflación, por ejemplo, solo se resuelve parando la economía, si se dan cuenta en todos lados y es la misma receta: hay inflación, sube las tasas de interés para enfriar la economía para la economía, pues sí puede ser y ojalá que así se logre bajar la inflación, pero ¿y los efectos secundarios?», precisó.

El mandatario aseguró que el país experimenta una inflación controlada, con un peso estable frente al dólar e inclusive indicó que el Fondo Monetario Internacional subió la estimación de crecimiento que hay para el país. El pronóstico que tiene el FMI para la nación es de dos a 2.4 por ciento.

El plan contra la inflación será reforzado

Además de esto, el presidente de México dio a conocer que se reunirá con diversos productores y con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O para planificar las estrategias para reforzar el plan en contra de la inflación que se ha establecido desde hace unos meses.