El tema me parece simple, aún interesante y parto de la idea de Cabildo que tenemos, pues se asocia jurídicamente al Ayuntamiento, que es el órgano colegiado que constituye la autoridad política más importante del municipio libre. Es decir, es la autoridad del tercer nivel de gobierno en el país. Antes el Estado o entidad federativa y la Federación.

Se puede hablar mucho del Cabildo, desde el punto de vista histórico limitándonos a que proviene del latín ‘capitulum’ que significa ‘a la cabeza’ y tiene sinónimos como ayuntamiento o concejo.

Vale la pena recordar que la legislación divide el Cabildo en varios cargos, síndicos, regidores y presidente municipal o alcalde, con múltiples y diversas funciones, como: la limpieza y ornato de calles, plazas y paseos; servicios públicos como el de agua potable; También atiende la cárcel municipal.

Se suman las funciones de distribución de tierras vacantes en los alrededores de la población o solares al interior de la misma; imponer gravámenes; la policía local; normas para la edificación; estado de calles y caminos, abastecimiento de servicios como agua.

Anteriormente se regían por la costumbre, no la ley escrita. Hoy la base es el marco legal reconocido por las autoridades estatales y federales. En el ámbito político puede elegir a los integrantes del ayuntamiento.

Hoy, la propuesta concreta de quién escribe es al Ayuntamiento de Victoria y en particular al Alcalde Eduardo Abraham Gattas Báez (2021-2023), relacionada a una problemática que desde otras administraciones no se ha resuelto y pareciera no tiene para cuando se podrá solucionar: La recolección de basura de la capital del estado.

Incluso en una administración se hizo gala de unidades automotrices nuevas que se sumaban a la recolección de desperdicios… resultó igual, porque el problema no se solucionó y los montones de basura siguen en las ‘paradas oficiales’.

En este sentido vale la pena mencionar a los vecinos que tuvieron la pésima suerte de que, frente a su domicilio particular, algún ‘sesudo’ funcionario municipal, determinó el espacio para que otros vecinos dejaran su basura, con las consecuentes concentración de desperdicios y no por minutos… a veces por horas, días y hasta semanas.

Pésimos funcionarios municipales se han dado el lujo de multar a personas que sacaron su basura antes o después de haber pasado el camión recolector, pero de unos años a la fecha es común que por semanas el servicio no se preste a la comunidad.

En alguna ocasión los empleados municipales, más por presión de protesta laboral, que por una medida de inconformidad ciudadana, trasladaron toneladas de basura frente al domicilio particular del Alcalde.

La propuesta concreta se basa en lo que ya se hace en algunas áreas de la capital, tan simple como de que cada ciudadano saque su basura frente a su propio domicilio y desde luego que cada uno buscará el envase o contenedor adecuado para evitar que animales de dos o cuatro patas, la derriben y rompan bolsas que dispersan por una buena área.

El Cabildo Victorense como autoridad municipal, bien puede acordar esta medica que no afecta en nada al presupuesto del Ayuntamiento y sí solucionaría el problema del amontonamiento, del hacinamiento o aglomeración de basura en las ‘Paradas Oficiales’ que lejos de solucionar, provocan un problema de insalubridad.

En caso de que el camión recolector, por alguna causa no llega a pasar en una semana, el ciudadano buscará la forma de llevar sus desperdicios a otros lugares sin que haya montones por diversos rumbos.

Por semanas y hasta por meses hemos presenciado que en las Paradas Oficiales de los Camiones Recolectores, están llantas usadas, electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras, televisores, colchones, ramas de árboles y hasta obsoletas computadoras, que nadie se quiere llevar, ni los que tienen la obligación de hacerlo.

No es extraño que los pinos navideños duren todo enero o febrero tirados en la Parada Oficial, porque nadie los quiere, ni los pepenadores que contribuyen a la industria de la basura… no es negocio.

La propuesta ahí está, es cuestión de voluntad y aseguro que la imagen de la ciudad podría mejorar un poco.

Al cierre: Vuelve a ser noticia la Jefa de Gobierno de la CDMX cuando promueve en el zócalo de la capital del país la concentración de miles de personas, el domingo 17 con La Maldita Vecindad… ¿Por qué no se aplica la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos?… ¿Será porque es la corcholata mayor?