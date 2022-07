En el ejercicio de la política hay, en el deber ser, un conjunto de valores, como la legalidad, el consenso, la transparencia; y en la práctica hay, hagan de cuenta, lo contrario, puesto que la polarización de intereses provocan una intensa lucha por el poder. Por eso, en cada etapa de esa lucha, siempre hay una ruptura en el grupo o camarilla que detenta el poder.

Las rupturas son buenas, en cierta medida, para la democracia. Las que se dieron en el PRI, con la elección de 1988, el PRI ganó la elección presidencial; pero esa ruptura sentó las bases para el resquebrajamiento del poder priista y la conformación gradualmente de una oposición real, de tal suerte que en el 2000 el PRI perdió la elección presidencial.

AMBICIONES PERSONALES.

En el caso de Tamaulipas, si nos asomamos a MORENA, como partido que está en vías de consolidar su presencia en la entidad, vale decir que las ambiciones personales de unos, quizá faltos de conciencia partidista y de una visión estructural, han convertido al partido en NADA: no tiene una estructura, una organización y es que Enrique Mendoza Torres, el líder estatal, nunca trabajo por y para el partido.

Y esas ambiciones personales dentro de la bancada legislativa es la razón para que MORENA que gano la mayoría de las diputaciones sea una minoría legislativa: se le fueron unos, al PAN, otros se declararon sin partido. Provocaron una ruptura que favoreció al enemigo. Y eso, eso, es lo que tiene a MORENA resquebrajado como partido.

RECONSTRUCCION PARTIDISTA.

Este 15 de julio en MORENA concluye la etapa para registrar a quienes ambicionan el liderazgo estatal: las reglas dicen que van a ser 5 hombres y 5 mujeres. Y será el 6 de agosto cuando se decida la conformación de un nuevo liderazgo partidista. En este sentido, ya Ernesto Palacios Cordero, como delegado, ha realizado las acciones conducentes. ¿Quién será el nuevo líder? La verdad, no aparece alguien, digamos, con capital político para merecerlo.

Ya Américo Villarreal Anaya y Mario Delgado han ponderado la necesidad, urgente, que MORENA tenga un liderazgo. Entendemos, así lo deseamos, que uno y otro armonizaron sus intereses y los trabajos van encaminados a forjar un liderazgo fuerte, que garantice trabajo y continuidad, pero sobre todo, que garantice darle seguimiento y apoyo al trabajo que desde el gobierno encabezara la 4T en Tamaulipas.

EL DAÑO DE LAS RUPTURAS.

MORENA tendrá a nivel nacional una ruptura en su proceso de elegir la candidatura presidencial 2024: está cantado que Ricardo Monreal, en su afán de ser candidato presidencial, deje el partido. Ya dijo que no aceptara el método de las encuestas, porque no cree en la certeza de las mismas. Ya se la hicieron una vez, no está dispuesto a una más. Y eso, a la larga, puede tener un impacto en Tamaulipas.

La ruptura de MORENA en la bancada legislativa le dará al gobierno estatal de Américo Villarreal un dolor de cabeza; no tendrá mucho espacio para maniobrar, para gobernar. Y la ruptura, es decir, las ambiciones de unos y otros, con la sucesión presidencial, según suceda, pueden impactar los siguientes años. AVA está, se ha visto, con la Jefa de la CdMx. ¿Qué sucederá si ella no es la candidata?

TIEMPOS DE GOBERNAR.

Cuando Américo Villarreal Guerra gobernó la lucha por el poder era interna, dentro del partido, el PRI. Y en muchos casos, ser institucional, no era suficiente para que la entidad se beneficiara del apoyo y programas federales; ahora, que a gobernar Américo Villarreal Anaya, el contexto de gobernar, se dará en dos tiempos: el interno partidista y el de gobernar con una oposición que estorba, no ayuda.

