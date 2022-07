Cuando Tomás Yarrington fue gobernador de Tamaulipas en una plática con uno de sus amigos salió el tema de la elección de alcaldes y diputados que se acercaba, el contexto era unos días después de una tremenda derrota que habían sufrido en las urnas, el panismo le arrebató la mayoría de los distritos federales en disputa en la Entidad, el ganó la elección presidencial de calle y casi le arrebata los dos senadores de mayoría, así, mientras su interlocutor estaba preocupado por los municipios, palabras más palabras menos el mandatario habría dicho, “que se queden con todas las presidencias municipales, no me importan mucho, los alcaldes se tienen que arreglar conmigo, lo que no quiero perder es el Congreso, ocúpense de eso”.

Su lógica era buena, decía que de perder el congreso perderían la gobernabilidad, que se podrían tener muchos problemas para acordar los presupuestos, en realidad, lo que le preocupaba más era la fiscalización de estos y que no lo dejaran maniobrar.

Yarrington no tuvo mayor problema después de esa plática, ganó con solvencia la elección intermedia y casi desaparece al PAN en la de su salida, en la que le convenia para cubrir sus espaldas y, sin embargo, esa plática es muy ilustrativa para lo que viene en Tamaulipas.

Son otros tiempos, desde luego, pero es una obviedad que Morena requerirá recuperar el Congreso, es requisito para sacar adelante su proyecto de trabajo, serían muchos los problemas que se avecinan de no ocurrir así, mire, para que se dé una idea, mientras el gobernador electo Américo Villarreal está pensando en una Guardia Estatal los panistas ya crearon su super fiscalía con atribuciones jamás vistas, es más, en los hechos podría operar casi con el mismo poder que el ejecutivo y hasta lo podría frenar en cuanto al gasto del dinero o con quien hacerlo ya que pretenden que desde ese ente se de el visto bueno de quienes podrán ser proveedores de gobierno y quienes no.

Y el problema no será simple de resolver, luego del Congreso todavía hay que observar que dentro de las reformas se dio atribuciones a los municipios para que estos den su visto bueno a las mismas y son 35 los que están en manos azules y así seguirán dos años más, el lio parece grande.

La ventaja es que eso lo sabe el gobernador electo Américo Villarreal, y por eso la magnitud de sus acciones, más en esta semana que concluye, ¿creyó que era fortuita la llegada de Santiago Nieto a la asesoría del equipo de entrega-recepción de la administración?, ¿cree acaso que fue de suerte su reunión con el Secretario de Gobernación, con la Secretaria de Seguridad Pública, con la Jefa de Gobierno del Distrito federal, con el Director del IMSS y hasta con los grupos cercanos a Marcelo Ebrard durante esta semana?, por supuesto que no, en su primera acción, lo que tiene que ver con la transición gubernamental, se trata de poner a un experto que vea cada una de las fallas de la actual administración y tomar acciones pertinentes en lo político y en lo jurídico, en lo segundo es para operar políticamente los cambios desde puntos de poder donde se sabe todo, es decir, los actuales Diputados tendrán que negociar o someterse según sea el caso y lo mismo pasará con algunos alcaldes, de ser necesario.

A la par de esa operación política, de ese tejido fino para tener el poder, el futuro gobernador ha entrado ya a una etapa de fortalecer su proyecto, se preparan para construir Morena, para darle sentido y organización en Tamaulipas, para hacerlo un partido de verdad y que las siguientes elecciones locales, que se empatarán con las federales, puedan ganarse con mucha ventaja.

¿Resultará la operación política y el asesoramiento que está recibiendo Américo Villarreal para que pueda gobernar Tamaulipas sin problema alguno?, los cercanos al gobernador electo dicen que si, que es tanta la confianza que por lo pronto lejos de preocuparse por lo que hacen desde la actual administración y su congreso están felices, que todos esos cambios se revertirán con el tiempo mientras que el daño político que el agandalle causará al PAN y PRI difícilmente lo podrán amortiguar ellos.

“¿Quieres saber el pronóstico de lo que sucederá con todo esto?, apúntalo de una vez para que veas cuanto preocupa lo que pasa, carro completo en las elecciones de diputados y casi todas las presidencias municipales en dos años, muy buenas cuentas en la elección federal lo que no sucede desde hace 24 años y, aparte, no sucederá nada de lo que esperan, no podrán amarrar a Américo y menos lo harán fracasar, nada”.

En resumen, según los hombres y mujeres del gobierno que viene habrá gobernabilidad, una cabeza al mando y fuerza para cumplir con las promesas de campaña, con un agregado, según ellos en dos años tendrán todo el respaldo de los tamaulipecos en las urnas para que las cosas funcionen aún mejor, le decía, el lio que se avecina por la camisa de fuerza que han impuesto desde el congreso a la futuro administración estatal parece grande, pero se ve más grande la confianza y la esperanza de los que vienen en el sentido de que en un periodo muy corto las cosas cambien abruptamente, tanto, que hasta se pudieran ver personajes en la cárcel…

FORTALECE UAT LAZOS CON SOCIEDAD… El Rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos presidió en Ciudad Mante el Encuentro Conecta, que tiene como finalidad fortalecer los lazos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con los sectores sociales, públicos y productivos para generar acuerdos, iniciativas e innovaciones que contribuyan en el desarrollo regional de la entidad.

El evento celebrado en el Gimnasio Multidisciplinario Mante, reunió alrededor de 120 asistentes que representan a distintos organismos de los municipios de Ciudad Mante, Xicoténcatl, Ocampo, Gómez Farías, Tula, Jaumave, Aldama, González, Antiguo y Nuevo Morelos, que aportaron ideas y propuestas en torno a diferentes temas del entorno regional.

El C.P. Guillermo Mendoza estuvo acompañado por el Mtro. César Cruz Trejo, Director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, y la Mtra. María del Pilar Garza Aguilar, Directora de la Escuela Preparatoria Mante, así como por titulares de las secretarías de la administración rectoral.

En el inicio de actividades, el Rector agradeció la participación de autoridades municipales, de directivos del sector agropecuario, representantes de productores cañeros, de asociaciones civiles y del ramo educativo, entre otros asistentes. Presentó el Plan de Desarrollo de la UAT, así como los programas educativos que se imparten en el estado, y destacó que Conecta, es un formato que ha planeado la Universidad para vincularse con los sectores de la sociedad tamaulipeca, destacando que el evento ya se realizó también en Ciudad Victoria y en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

Reiteró el Rector el objetivo de reforzar los vínculos con las asociaciones civiles, cámaras empresariales, así como representantes de la sociedad civil, agrupaciones rurales e instancias oficiales, a fin de recabar opiniones que sirvan para fortalecer los planes y programas educativos, además de investigación aplicada en resolver problemáticas comunitarias. En este contexto, refirió que la UAT trabaja para contar con una agenda prioritaria de investigación que permita conjuntar esfuerzos con los sectores y buscar soluciones a las problemáticas actuales. Subrayó que la Universidad ha trabajado de cerca con los sectores productivos de esta zona del estado, y se pretende que los esfuerzos de los Cuerpos Académicos estén enfocados en problemas regionales e incentiven la producción sustentable y sostenible…

