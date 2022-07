Desde su creación a principios de mayo, el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) estaba condenado a fracasar, como se puede constatar en el hecho de que los precios de los 24 productos de la canasta básica se han incrementado en forma alarmante en perjuicio de la población.

Por ejemplo, el precio del huevo blanco aumentó en un 50% en los dos últimos meses luego de que en mayo se podía adquirir en $120.00 pesos la docena, ahora se tiene que desembolsar $160.00 pesos.

En esta misma situación se encuentra la leche porque antes se podía comprar un litro en $18.90 pesos, sin embargo, ahora el precio oscila entre $23.20 pesos y 25.00 pesos de la pasteurizada clásica.

Otros productos de primera necesidad, como el bistec de res, el pollo entero, chuleta de puerco, también se encarecieron de tal forma que se ha reducido su consumo entre las familias de escasos recursos económicos.

Incluso, productos agrícolas de alto consumo, como el limón, la naranja, la papa, el frijol, el tomate rojo y verde, entre otros están ahora fuera del alcance de muchas familias por los altos precios que tienen en el mercado.

De igual forma, el kilo de la tortilla se incrementó hasta en $15.00 pesos, luego de que también han subido el gas y la energía eléctrica, entre otros insumos que impactan en su precio al consumidor.

De nada sirvió que el presidente López Obrador haya anunciado que no subirían los precios de las gasolinas y el diésel para no encarecer la transportación de los productos de la canasta básica, puesto que en la práctica no se ha dado y se han registrado pequeñas alzas de los combustibles.

Y los pronósticos acerca de la inflación no son nada halagüeños porque seguirá a la alza, según varios analistas financieros, quienes han calculado que podría llegar hasta en un 9.0% en octubre, luego de que junio cerró en 7.9%.

Se espera que el presidente López Obrador anuncie un nuevo plan antiinflacionario cuando regrese de su reunión de ayer con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, en donde le propuso 5 puntos para superar la crisis económica causada por la inflación mundial.

Entre los 5 puntos que le planteó López Obrador el presidente Joe Biden destaca la expedición de visas temporales para mexicanos y centroamericanos que desean trabajar en los Estados Unidos.

Y digo que destaca porque con esta propuesta el político tabasqueño pretende enviar a cientos de mexicanos a trabajar a la unión americana en lugar de que les genere aquí más y mejores empleos, similar al Programa Bracero que se inició en 1942, luego de que concluyó la Segunda Guerra Mundial y duró hasta 1964, en cuyo lapso de tiempo cerca de 5 millones de paisanos fueron a laborar en los campos de Estados Unidos.

Antes de partir a Washington, Estados Unidos, López Obrador reconoció nuevamente que las remesas enviadas por nuestros paisanos han salvado la economía de nuestro país, ya que se recibieron 5 mil 170 millones de dólares en mayo de 2022, lo que es un nuevo registro histórico, según el reporte más reciente del Banco de México (Banxico).

López Obrador calcula que México recibirá cerca de 60 mil millones de dólares de remesas en el presente año, luego de que en el 2021 se rompió el récord con 51 mil 594 millones de dólares.

No se sabe sí el presidente Joe Biden tomará en cuenta las propuestas que le hizo ayer el político tabasqueño en la Casa Blanca, pero mientras regreso a México con las “manos vacías” porque no se emitió ningún comunicado oficial acerca de los resultados obtenidos en su segundo encuentro con su homólogo de los Estados Unidos.

En otro tema, la titular de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, Mariana Zerón Félix, encabezó la presentación del libro: “El discurso en el aula y la construcción del conocimiento matemático” que escribió Evelia Reséndez Balderas, catedrática de la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades.

Zerón Félix destacó la importancia de la obra de la doctora Reséndez Balderas para que sea más fácil la enseñanza de las matemáticas, cuya materia se considera como “el coco” de todos los estudiantes de las distintas carreras de la educación superior en el país.

También anunció que la presentación del libro “El discurso en el aula y la construcción del conocimiento matemático” forma parte de un programa de difusión de la UAT, puesto que se pretende dar a conocer una obra cada mes hasta llegar a la Feria del Libro programada para octubre del presente año.

Por su parte, la doctora Reséndez Balderas detalló su obra contiene el estudio de las relaciones compartidas entre docentes, estudiantes y el propio conocimiento matemático, puesto que la experiencia surgida en las aulas no sólo enriquece el quehacer universitario, sino también facilita la difusión de las ciencias exactas en la educación superior.

La presentación del libro se realizó en el salón ejecutivo del edificio “Gestión del Conocimiento” del Centro Universitario de Victoria.

