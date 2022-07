Hemos sostenido que la trascendencia en sus cargos de las Fiscalías Anticorrupción y General de Justicia en manos de RAÚL RAMIREZ CASTAÑEDA e IRVING BARRIOS MOJICA respectivamente no harán huesos viejos pese a la reformas que el panismo en el Congreso del Estado ha implementado a chaleco y con ello ampliarles el periodo de mandato.

De sobra es sabido el desaseado proceder de los y las diputadas del PAN principalmente en el asunto que involucra a ambas dependencias dándoles con la inclusión de otras áreas mayor poder en muchos sentidos, preferencialmente en la investigación y aplicación de la justicia.

Lo que hicieron no es otra cosa que blindar a presuntos funcionarios corruptos de la agonizante administración dando con ello la oportunidad de no ser auscultados conforme lo indica el manual de procedimientos legales, en pocas palabras crearles un cerco de impunidad, queda claro que en su accionar no se mandan solos.

En el tema pobre e indignante la actitud de los legisladores priistas que poco o nada hicieron para evitar un evidente atropello, sin duda que por su tibieza habrán de ser señalados.

Por todo esto es que los y las diputadas de MORENA y de Movimiento Ciudadano junto con el Gobernador Electo AMERICO VILLARREAL ANAYA impugnaron ante las autoridades correspondientes el proceder del panismo que aprovechó su “mayoría” en el Congreso Estatal para sacar adelante las oscura y perniciosa postura.

De todo este relajo habrá que estar muy al pendiente de lo que resuelva en tiempo y forma la autoridad pues de ello depende en parte el trabajo que desarrollará la próxima administración estatal.

En medio de todo esto existen panistas que creen que la elección pasada donde fueron arrasados por MORENA y que fuera impugnada ante las autoridades electorales por presuntas irregularidades puede revertirse a su favor.

La fe ciega que los mueve según nos dicen se basa fundamentalmente en las posibles anomalías cometidas en algunos municipios así como la supuesta compra e inducción del voto.

Desde luego que para ello tendrán que demostrar de manera fehaciente la existencia de estas y otras presuntas irregularidades.

Al respecto habría que preguntarse que opinara el jerarca máximo y fundador del morenismo en el país y que cobra como presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ¿acaso permitirá que le saquen del bolsillo el triunfo obtenido en las urnas por su partido en Tamaulipas?, ¿acaso aquella reverencia hecha donde felicita al pueblo de Tamaulipas por su valiente participación, fue de mentiras?, en fin dicen y dicen bien, que no hay peor lucha que la que no se hace.

En tanto más de cuatro mil personas se contagiaron del letal virus de COVID 19 en la última semana de acuerdo al reporte emitido por parte de las autoridades de salud en el estado, la cifra podría aumentar aún más debido al patrón que sigue la infección entre la población que de manera evidente a relajado el protocolo de prevención.

Lo más grave del asunto es que pese a las indicaciones por parte del sector salud, decenas de dependencias estatales continúan ignorando el delicado asunto.

Ejemplo claro es lo que ocurre en varias áreas de la Secretaría de Educación donde hay constancia de más de 35 casos de contagio, sin embargo los “jefes” obligan a los trabajadores a proseguir con sus rutinas laborales como si nada pasara.

Desde luego que es muy cuestionable la actitud asumida por parte de los directivos, pero más lo es por parte de las autoridades sanitarias que poco o nada hacen para remediar la grave situación, el tema es que siguen los aumentos de contagio por COVID 19.

En otro punto vaya semana intensa la que tuvo el alcalde capitalino LALO GATTAS donde lo mismo puso en marcha junto al General de Brigada ELPIDIO CANALES ROSAS la campaña de desarme, como en compañía de su esposa LUCY cortó el listón de la campaña de asistencia médica del Tren de la Salud que brindó 2 mil consultas y entregó medicamento.

Sin embargo enfrentó al sindicato del ayuntamiento aclarando el asunto de la reducción de 90 a 30 días de aguinaldo, tema que causó alto revuelo y en donde explicó que esta acción ahorrará 60 millones de pesos, sin duda muy atinada la polémica medida.

En otro tema personal de la académico del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se reunieron en la Casa del Conde de Sierra Gorda edificio histórico ubicada en la cabecera de Jimenez con autoridades locales y del Instituto de Antropología e Historia para coadyuvar e impulsar junto a productores y comercializadores el tradicional mezcal.

Los participantes del Cluster Científico Social se trasladaron a instalaciones productoras de Mezcal para reunirse con productores y comercializadores de los municipios aledaños de Burgos, San Carlos, Jimenez y Mendez para abordar avances en los estudios que se realizan en esta parte de la región.

