El lobo, el lobo, ahí viene.

Tamaulipas está viviendo una intensa, cruenta y crucial lucha por el poder político. Por un lado Américo Villarreal Anaya, en su carácter de gobernador electo, prepara la transición y contratara a Santiago Nieto Castillo como asesor; y el gobierno estatal panista, en su ala legislativa, este jueves –si los dejan-, tomaran una decisión que va a redistribuir los instrumentos del ejercicio del poder… eso que, a todas luces, el actual gobierno, bien que sabe usar.

En momentos como estos, quiérase o no, es cuando se vale pensar o preguntarse: ¿Qué hicimos los tamaulipecos para tener, vamos pues, este tipo de castigos? Y es que, esta lucha por el poder, no presagia nada bueno. Y es que, el antecedente, no es nada bueno: dos exgobernadores en problemas con la ley, un candidato asesinado y un gobernador desaforado y con orden de aprehensión… lucha por el poder cuyo desenlace genera incertidumbre.

EL CONTEXTO.

Santiago Nieto Castillo fue responsable, en tiempos de Enrique Peña Nieto, de la Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales. Se le ocurrió jalar el hilo al tema de los sobornos de Odebrecht, así que lo corrieron. Ya en el nuevo gobierno, con AMLO y la 4T, como responsable de la UIF hagan de cuenta que siguió con su investigación y le cayó como anillo al dedo que Gertz Manero, el Fiscal, haya detenido a Emilio Lozoya. Se destacó, siempre, por atacar a los enemigos de la 4T, entre ellos Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Su ambición “aspiracioncita” lo tumbo: organizo una boda fastuosa, allende las fronteras mexicanas, con Carla Humphrey, actual consejera electoral (INE) y además antes estuvo casada con Roberto Gil Zuarth; y este, por pura casualidad, sigue siendo panista y además es el abogado defensor de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Boda que fue el detonante para un escándalo mediático, que permitió conocer que compro una casa en 20 millones y se fue: no se sabe si renuncio o lo renunciaron, pero esta sin chamba (gubernamental) y Tamaulipas es su nuevo trofeo político.

EL LOBO.

Lo volvemos a repetir: un gobernante da muestras de cómo puede ser su gobierno con sus primeras decisiones. Y hasta donde se sabe, la primera y que tiene que ver con la transición es contratar a un despacho para tal fin. Antes, la costumbre, era integrarlo con miembros de su equipo de campaña, que ya conocen el terreno, y a partir de ahí se podía deducir uno que otro nombre para los integrantes del gabinete. No hay, vaya pues, elementos para decir que es una mala decisión… salvo que es, por otra parte, la avanzada para que lleguen forasteros o gente no tamaulipeca a gobernar, tal y como sucedió con FJGCV.

Las prendas que se ponderan de Santiago es su capacidad para investigar e integrar carpetas. En este caso, se asume, habrá de verificar que la entrega-recepción, la transición, se haga de manera correcta y no se dejen cabos sueltos. Por otra parte, cierto o no, pero ya de difunde una lista de presuntos “N” a quienes Santiago les hará carpeta para castigarlos por corruptos. Como son presuntos corruptos del sexenio de Egidio como del actual, tendrán que ser carpetas vinculadas a procesos y recursos federales…para los estatales tendrán que esperar otro contexto, otro escenario. Pero, además, ya les avisan para que se vayan.

INSTRUMENTOS DEL PODER.

Un gobernante tiene poder, el que deriva del aparato estatal. Sin embargo, su uso, depende de su control. En principio, vale anotar que el panismo le arrebato a MORENA el control del Legislativo; y por esa vía, este jueves, pueden quitar poder al Ejecutivo y dárselo a un órgano autónomo: la FGE. La bancada del PAN propuso y dictamino movimientos: que la Unidad de Inteligencia Financiera estatal pase a la Fiscalía, así como el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y el Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Publica

Con estos movimientos, de convertirse en legales, reales, hagan de cuenta que dejan al Poder Ejecutivo, que sería AVA, sin dientes. Y es que, a menos que Santiago Nieto sea capaz de operar la remoción o renuncia de Irving Barrios como Fiscal Estatal, el nuevo gobernante no tendrá, como AMLO, instrumentos de presión a la oposición ni la Fiscalía, ni la UIF, tampoco el área de investigación política y social. Bien, se nota, que el panismo estos perversamente asesorados, se blindan, de tal suerte que los órganos del control político no estén en manos de MORENA.

PROMESAS Y REALIDADES.

Con el anuncio, inicial, de que venía Santiago Nieto, imagine eso de: el lobo, el lobo, ahí viene el lobo, el cuento del niño que engañaba a la población; y que, cuando fue realidad, no le creyeron y fue víctima del lobo. En este caso, el lobo (Santiago) ya es oficial: la cuestión es que, si la bancada panista se sale con la suya en la sesión de este jueves, hagan de cuenta que será un lobo sin dientes, sin garras. Conservar el poder implica defenderse con el mismo poder, es lo que hace el PAN y su líder real. Se puede prometer, la cuestión es convertirlas en hechos reales.