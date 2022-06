Ser parte de la fundación del Conferencia Nacional de Legisladores Priistas, y la importancia de mantenerla vida y trabajando le ha valido al ex diputado local y ex presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado Ramiro Ramos Salinas, ser ahora el sub secretario de enlace legislativo de esa agrupación.

El nombramiento fue entregado por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dentro de las actividades ordinarias de la toma de protesta de los nuevos pastores de la Conferencia Nacional de Legisladores Priistas (CONALPRI).

Y decimos que el que persevera alcanza porque Ramiro, es uno de esos priistas de hueso colorado, para empezar y después fue uno de los fundadores, de esta organización que pretende armonizar las leyes y coordinar en trabajo legislativo de los diputados priistas para beneficio de la sociedad.

“Vamos a armonizar la agenda nacional con las cámaras federales y los congresos locales, además de los cabildos para estructurar las leyes y avanzar en un mismo sentido porque lo que se pretende es mejorar las leyes para bien de los ciudadanos legislar en base a lo que los habitantes de las distintas entidades del país requieren y sobre todo dar el resultado que la población espera por parte de los legisladores federales y senadores, pero además por los congresos locales”.

Hay que decirlo, Ramiro, es uno de esos activos y cuadros que el tricolor necesita, sólo que el tricolor y sus dirigentes siguen empecinados en sus mismas prácticas antidemocráticas que solo los llevará al fracaso, claro está que Ramiro, es aquí y allá, y a pesar de todos los obstáculos que le han puesto en su camino, sobresale, y al menos chamba no le ha faltado, porque talento tiene.

El ex diputado local miembro fundador de la Conferencia Nacional de Legisladores priistas, refiere que se pretende mejorar cada una de las leyes en las entidades de la república en el marco de la coordinación, la reconciliación y la reconstrucción social, por ello es que aceptó esta responsabilidad aunque vale la pena subrayar es parte de la talacha que el buen Ramiro, otra vez pretende estar en la boleta del 2024 y estar listo para lo que venga, el chiste es que ya trae patín y de nueva cuenta está en posibilidad de moverse.

Insisto, la necedad del PRI de no modificar su forma de seleccionar a sus candidatos y no voltear a ver a la base, será su tumba, está obligado a renovar a morir, y el resultado se vio en las pasadas elecciones, bajo número de votantes, pésima estrategia de penetración entre la población, con un mal resultado, simplemente por esas malas decisiones, además de ser antidemocrático y ahora lo que es peor, hasta comparsa.

2.- Todo está listo para que el día de mañana martes inicien las comparecencias de los Secretarios de la administración del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, correspondiente al sexto Informe de Gobierno y entre los que destacan la titular de Salud, la doctora Gloria Molina Gamboa y Turismo Fernando Olivera Rocha, quienes rendirán cuentas ante el Pleno de las actividades, logros e inversiones de sus dependencias.

El miércoles lo harán la Secretarías de Bienestar Social, en voz de Yahleel Abdala Carmona y el titular de Desarrollo Económico, Carlos García González, además de la Secretaría de Obras Públicas, Cecilia del Alto López.

Se estima que ya se ha convocado a los representantes de todas las Secretarías; a quienes, se les tomará protesta y contarán con 20 minutos para presentar el informe correspondiente, en su caso, cada facción parlamentaria tendrá siete minutos, para fijar su postura e intervenciones y así desahogar el tema.

Ojalá que las comparecencias se desarrollen en un clima de tranquilidad y respeto a la altura de lo que son y sobre todo con cualquier cuestionamiento e interrogante por parte de los legisladores, pero en estricto apego al respeto y cumplan dignamente cada quien en su caso de quien comparece y cada cual, en el caso de los legisladores, con la representatividad que el ciudadano les dio.

Tres. – Por cierto que el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, no para en sus actividades y como le habíamos dicho en varias ocasiones, para todo tiene y para todo le alcanza en su encomienda, ahora presidió la ceremonia de graduación de los estudiantes egresados de las carreras en ingeniería y maestría de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) del campus Victoria.

Mendoza entregó las constancias de acreditación a la Generación 2022 de estudiantes de Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Telemática y de la Maestría en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente.

“Desde hace 55 años esta facultad ha sido fundamental en la formación de ingenieros especializados en la innovación, el diseño y optimización del conocimiento, así como su aplicación práctica”, dijo el Rector.

“Felicidades a todas y todos los egresados, la edificación de sus carreras profesionales lleva el ADN UAT, llevan los matices del pensamiento universitario; deseo que su vida profesional sea colmada de triunfos, esta institución que hoy los avala y siempre tendrá las puertas abiertas para su formación continua y la consolidación de sus estudios”, expresó Guillermo Mendoza.

En esta ceremonia de graduación en la que la UAT entrega nuevos profesionistas a la sociedad se entregaron 71 cartas de pasante a los egresados de las carreras de Ingeniería y a cinco que egresaron del programa de maestría que imparte esta institución educativa.

El rector también entregó reconocimientos a los alumnos con promedio más destacado de la generación, Jovana de Jesús Rosales Honorato, Daniel Alejandro Marín García, Natalia Martínez de León, Esteban Hernández Santiago y Josué Puente Trejo, en hora buena.

Mi contacto [email protected] y [email protected]