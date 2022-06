Tula sigue siendo noticia

En Tula Tamaulipas, denominado Pueblo Mágico, el que sigue haciendo de las suyas es el funcionario municipal más conocido como “EL Rey de la Basura”, no le basta el aterrorizar a los humildes pepenadores sino que ya anda vendiendo terrenos que ni le pertenecen y según los amigos del café, esos que les gusta mucho el chisme fresquecito, nos dicen que en contubernio con el alcalde “Trusas”, se quieren apropiar del estacionamiento frente al panteón y hasta los amigos del café se sorprenden de tal par de sinvergüenzas.

Así es amigo lector, este par de sinvergüenzas, fuereños, odiados y más, están por agenciarse otro terreno más en la cabecera municipal, muy probablemente le pongan una tienda de materiales a una incondicional del número uno, ¿para qué?, nada más él sabrá.

Hasta dónde llegará el aguante de los tultecos nos seguimos preguntando. Ojalá que el próximo gobernador ajuste cuentas al forastero de Antonio “Láminas Mentiras” Leija Villarreal, que ya demostró por segunda vez que no respeta a Tula y menos a la ciudadanía, y no tiene estatura política para dirigir los destinos de este sufrido Pueblo Mágico, así quedó demostrado el pasado 5 de junio, pues no me salieron las cuentas afirma y los amigos del café con las orejas bien levantadas en la gasolinera nos dicen, lo vieron partir rumbo a Xicoténcatl, a llevar el chisme de que ciertos operadores políticos lo “chamaqueron” con los billetes, al final de cuentas se los embolsaron y de aquí era decían.

A propósito de Tula, desde el Palacio Municipal reportan que hace unos días volvieron a resonar las “mentadas del 10 de mayo” por parte de la primera autoridad. Dicen que el blanco está enfocado en varios funcionarios que le han quedado mal y por filtrar información fidedigna.

Los que saben, los de adentro, señalan que el alcalde fuereño ya no quiere algunos en el gabinete y que ya les pidió la renuncia. ¿Sera? Veremos y diremos.

El detalle también es que no se aplicaron de lleno en la jornada electoral del pasado 5 de junio y no les dio los resultados; por eso lo hicieron quedar mal con su compadre de oro, el mismo que ya lo trae entre ceja y ceja y no sabemos a dónde va a parar todo esto. Tampoco descarte que se pueda dar un “cabildazo” al cabo que ahorita está de moda que se vendan como los diputados locales del Congreso del Estado, que no dudamos ahora se quieran regresar al nuevo gobierno venidero del cambio y la esperanza.

También me dicen que el alcalde fuereño resulto muy delicado, a quien le ha dado por bloquear de sus redes sociales tanto reporteros como algunos “chismosos” que le han hecho algunos señalamientos que por supuesto no han sido de su agrado. Ha de aprender “Láminas” que la política es como decía un ex gobernador del noreste de México, es comer desechos en un plato grande y con una cuchara chiquita y seguir sonriendo a cada bocado. Ni aguanta nada mi alcalde.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, a pesar de los incrementos de COVID en gran parte del Estado, y no se diga allá por el altiplano, sobre todo en Tula y Jaumave, donde más se estuvo monitoreando desde un principio de la pandemia, se afirma que no habrá por ahora cambios en los protocolos de prevención. El propio Comité Estatal de Salud, la propia Secretaria del ramo, Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa, han reconocido que va en aumento los contagios, pero seguirán con las mismas medidas.

Ya lo dijimos, insisto, que en Tula y Jaumave, son los municipios que más casos positivos registraron, así que tomen las medidas pertinentes, ya que se habla o suponen es la quinta ola de COVID y la Jurisdicción Sanitaria se mantiene si aplicar los cercos sanitarios. Las medidas son las mismas, el uso del cubrebocas, gel anti bacterial, lavarse las manos frecuentemente y marcar sana distancia.

Y hablando precisamente del COVID, no descarte que se adelante la clausura del ciclo escolar 2021-2022 en educación básica, sobre todo para cuidar la salud de los estudiantes; obviamente como un acuerdo entre la parte oficial SET y el SNTE. Qué bueno seria.

2.- Algo que usted no está para saberlo, pero si para contarlo. Resulta que en el conteo de votos reciente por las autoridades electorales, sobre todo por la región del altiplano, se encontraron algunas boletas falsas. Que lamentable la verdad, pero sin duda eso no cambio en nada el resultado final, ni porque hicieron truco no les alcanzo y se notó más por Tula, Miquihuana y Palmillas.

3.- Sabía usted que?… este 24 de junio es el mero día de San Juan, y así lo festeja en grande allá en Miquihuana, pues es el Santo Patrono del municipio. Desde muchos años su feria empieza desde el 20 de junio y concluye el 28 o el 30 del mismo mes con actividades recreativas, por lo que las autoridades de la parroquia en coordinación con los feligreses llevan a cabo estos festejos y lo hacen implorando al Dios Tláloc les llueva. Ojalá y así sea ya que hace mucha falta el agua.

4.- Esté o no esté al frente del Ayuntamiento, sus razones las tendrá, el alcalde capitalino Eduardo Gattás Báez, sigue estando en el ranking de mejor presidente municipal a nivel nacional con un 50 % de aprobación y eso lo califica la casa encuestadora México, a pesar del embate político que se orquesta desde el gobierno del Estado en su contra. Está bien claro que a Lalo Gattás, le siguen refrendando su confianza para gobernar Victoria; además es raza, cae bien y en estos tiempos de cambio y esperanza cuenta mucho. Enhorabuena mi alcalde, ahí la lleva, no le afloje.

5.- Adivinanza:

A ver, a ver, ¿Quién es la regidora del Ayuntamiento de Tula a la que todo mundo le apoda “La Invisible”? Por aquello de que nadie la pude ver, por amargosa, creída y prepotente, jajaja.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.