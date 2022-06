No busca chamba 

Mientras hay quienes sueñan con aparecer en la lista de posibles colaboradores del gobernador electo Américo Villarreal, incluso algunos que ni desgastaron las suelas, hay otros que eso no les quita el sueño, como pasa con el alcalde Mario López Hernández, quien lo ha dejado claro ante medios de comunicación que él no anda buscando chamba.

Aunque aún no es tiempo para andar hablando sobre eso, el edil asegura que primeramente ese es tema del ejecutivo, será el doctor Américo Villarreal que ir definiendo a quienes serán sus colaboradores, pero hay dos formas de integrar el nuevo gabinete, uno de ellos es por invitación, donde se llamarían a personas reconocidas de Tamaulipas para que se integren, y la otra seria que su equipo le hagan recomendaciones, por lo que en el momento que se llegue la etapa de las definiciones, pues eso ya vera.

Nadie duda de la estrecha relación, de trabajo y de vinculo, que existe con el gobernador electo Américo Villarreal y Mario López, por lo que no se pone en duda que a Matamoros le ira rete bien, pero en caso de que se le extienda la invitación para sumarse al equipo de Villarreal Anaya, pues lo pondrá en consideración, ya que no es una decisión ordinaria, dejando muy en claro el edil que no anda buscando chamba, (no como otros), él es un hombre de trabajo, por lo que si el ofrecimiento no lo convence pues ya dirá que no, y si le gusta pues dirá que sí y el porqué, así de simple.

Finalmente, los legisladores locales del PAN y del PRI, pues no les quedo de otra más que aceptar de que Américo Villarreal es el nuevo gobernador electo de Tamaulipas, por lo que ya dijo el diputado local y dirigente estatal del PRI, Edgardo Melhem que habrán de trabajar con el próximo gobierno del estado, apoyando los proyectos que tengan para Tamaulipas, pues ya que.

Por cierto, fue el mismo Melhem el cual afirmo que aunque estén en alianza eso no quiere decir que ellos impugnaran, tal como lo hizo el PAN, pero aunque el priista busco desligarse de esta situación, fue su homologo Luis Cachorro Cantú quien lo volvió a involucrar, al asegurar en conferencia de prensa que todos los dirigentes partidistas que integran la alianza, incluyendo a Melhem, están de acuerdo con la impugnación, la que ya fue formalizada, según lo dio a conocer el propio ex candidato Cesar Verastegui y el mismo Luis Cachorro Cantú.

Por cierto, tal parece que los diputados panistas lo que no conquistan en las urnas lo arrebatan, y es que basta ver como buscaron blindarse apoderándose del congreso, ante la entrada del nuevo gobierno, luego de que lograran “convencer”, aunque dirían las malas lenguas que los compraron, a diputadas morenistas para lograr hacer y deshacer las leyes a su antojo y beneficio propio.

Por lo que ahora buscan “tumbarle”, al partido guinda, uno de los municipios ganados en el pasado proceso electoral, estamos hablando de Ciudad Victoria, que aprovechando la ausencia del alcalde Eduardo Gattas, quien según se justifica de sufrir contagio Covid para mantenerse ausente del ayuntamiento, pues los diputados panistas le han echaron el ojo para buscar destituirlo, al tenerle contabilizados las semanas, días y minutos en los que no ha estado al frente de la alcaldía.

Por lo que ya analizan, no como invitarlo, sino como obligarlo a comparecer ante ellos y que explique los motivos de su ausencia.

Aunque ya hizo que los legisladores de Morena levanten las orejas y se preparen para evitar una nueva embestida por parte de los panistas, los que en eso de apegarse conforme a la ley pues no es lo suyo, por lo que los morenistas no descartan alguna turbia maniobra en contra del edil.

Aunque para destituirlo se tiene que realizar todo un procedimiento, y se requieren de las dos terceras partes para destituirlo, pero a como se las gastan los panistas saben que no deben confiarse.